Türk zırhlısı Yörük 4x4 ihracat için hazırlanıyor: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Nurol Makina tarafından üretilen zırhlı kara aracı Yörük 4x4, Türk savunma sanayisinin önemli parçalarından bir tanesi. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı bu aracın sergilenmesini sağladı.

Yerli zırhlı araç Ejder Yalçın'ın 1000'inci ihracatı yolda 7 ay önce eklendi

Türk zırhlısı Yörük 4x4 ne kadar ilgi görüyor?

Yörük 4x4 şimdiye kadar 4 ülke tarafından satın alındı. SAHA EXPO'ya ilk kez katılan Nurol Makina daha önce Ejder Yalçın isimli havan aracını 9 ülkeye sattı ve bu araçla 1200'ün üzerinde sevkiyat yaptı.

Nurol Makina İş Geliştirme Direktörü Mehmet ÇORBACIOĞLU, Göksel YILDIRIM'ın yazdığı ve Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan ilgili haberde Ejder Yalçın'ın satış rekorları kırdığını söyledi.

"Sağdan direksiyon olmasının sebebi, ana hedeflerimizden bir tanesi Uzak Doğu pazarı, ona yönelik olarak getirdik. Malumunuz daha önce basına da yansımıştı. Bu aracımıza Japonya Silahlı Kuvvetleri tarafından bir ilgi mevcut."

"Hem yeteneklerimizi hem de bu yeni varyantı burada gösteriyoruz. Yörük 4x4 aracımız diğer araçlarımız gibi çeşitli kullanıcılara şu anda hizmet vermekte. NATO standardında balistik ve mayın koruması sunmakta."

"2022 itibarıyla baktığınız zaman Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Körfez'e, Asya'ya, hatta Uzak Doğu'ya kadar birçok müşteriye araçlarımız şu anda hizmet vermekte."

"Baktığınız zaman Avrupa'da ciddi müşterilerden, büyük ülkelerden talepler var. Bunlardan bir tanesi Macaristan. O coğrafyada farklı ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Burada da heyet bakımından güzel görüşmeler yaptık. Açıkçası yoğun bir fuar oldu bizim için. Fuar sonrasında da bu görüşmelerin takibini devam ettireceğiz."

Türk zırhlısı Yörük 4x4 teknik özellikleri

Saatte 140 kilometre maksimum seyir hızında ağır yük taşıma

Yüksek mayın / el yapımı patlayıcı koruması

Seviye 1'den 4'e kadar ölçeklenebilir balistik koruma

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