Türk zırhlısı Ejder Yalçın 1000'inci ihracata hazırlanıyor

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Yerli savunma sanayi şirketi Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerli Zırhlı Aracı önce ülkemizdeki kolluk kuvvetleri tarafından, sonra da yabancı birlikler tarafından büyük beğeni topladı. Yurt dışında çok sayıda ülkeye ihracatı yapılan Ejder Yalçın, bir kilometre taşını daha geride bırakıyor. Yurt dışı için hazırlanan 1000’inci Ejder Yalçın yakın zamanda üretim bandından çıkacak.

Nijer Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Nijer tarafından sipariş edilen araçların üretiminin başladığı ifade edildi. Böylece 1000’inci araç Nijer’e gidecek.

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Nijer, terör olaylarının yoğun yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre son 3 yıl içinde 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalırken 313 bin kişi de ülke içinde farklı bir yere yerleşmek zorunda kaldı. Ejder Yalçın, Nijer’deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplarıyla mücadelede kullanılacak.

Nurol Makina, Avrupa’da şirket kurdu

2017 yılından 2021’e kadarki süreçte Orta Doğu, Körfez, Asya, Afrika ve Latin Amerika’ya Ejder Yalçın ihracatı yapılmıştı. 2021’de ise Macaristan ile anlaşma yapılarak ilk kez bir Avrupa Birliği ülkesine ihracatı gerçekleşti. Bu anlaşmanın ardından Nurol Makina, Avrupa ülkelerinin odağına girdi. Nurol Makina, geçen ay Macaristan’da Nurol Makina Macaristan isimli bir şirket kurarak Avrupa’daki operasyonlarını büyütmeye başladı.

Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı özellikleri

Ejder Yalçın; güvenlik birlikleri ve askeri birlikler için zorlu bölge ve arazi şartlarında hizmet verecek şekilde tasarlandı. Yüksek koruma ve yüksek hareket kabiliyetine sahip.

9 kişiye kadar personel taşıma kapasitesi

Patlak Gider (Run-Flat) lastikler

Balistik ve Mayın Koruma Seviyesi UA sertifikal

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Koruma Sistemi

Merkezi Lastik Şişirme Sistemi

Araç içi ve dışı konuşma sistemi

Araç ön ve arka kamera sistemleri

Gündüz/gece görüş sistemleri

Kurtarma vinci

Sis havanları

Araç içerisinden kontrollü projektör ve anons sistemi

Karartma sistemi

Elektrohidrolik arka kapı

Patlamaya ve delinmeye karşı özel önlem alınmış yakıt tankı

360° sürücü görüş geliştirme sistemi

Soğuk iklim koşulları için yakıt ön ısıtma sistemi

Motor ön ısıtma sistemi

Askeri GPS ve araç takip sistemi

Personel, gövde, teker üstü ve motor bölmesi otomatik yangın söndürme ve infilak bastırma sistem.

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Ejder Yalçın'ın konfigürasyon seçenekleri

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Modüler yapıdaki araç, ihtiyaca göre farklı görevlere uygun bir şekilde konfigüre edilebiliyor. Ejder Yalçını şu araçlara dönüştürmek mümkün:

Komuta Kontrol Aracı

Ejder Yalçın Anti-Tank Güdümlü Füze Aracı

Anti-Tank Güdümlü Füze Aracı

Ejder Yalçın Hava Savunma Aracı

Hava Savunma Aracı

Ejder Yalçın Radar Aracı

Radar Aracı

Ejder Yalçın Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç

Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç

Ejder Yalçın Sınır Gözetim & Güvenlik Aracı

Sınır Gözetim & Güvenlik Aracı

Ejder Yalçın Zırhlı Muharebe Aracı

Zırhlı Muharebe Aracı

Ejder Yalçın Jammer Aracı

Jammer Aracı

Ejder Yalçın Zırhlı Ambulans Aracı

Zırhlı Ambulans Aracı

Ejder Yalçın Keşif Gözlem Aracı

Keşif Gözlem Aracı

Ejder Yalçın Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı

Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı

Ejder Yalçın KBRN Aracı

KBRN Aracı

Havan Aracı

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