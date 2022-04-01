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    Türk zırhlısı Ejder Yalçın 1000'inci ihracata hazırlanıyor

    Nurol Makina tarafından geliştirilen Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerli Zırhlı Aracı'nın Nijer tarafından sipariş edilen araçların üretiminin başladığı ifade edildi.
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    Yerli zırhlı araç Ejder Yalçın'ın 1000'inci ihracatı yolda
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    Yerli savunma sanayi şirketi Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerli Zırhlı Aracı önce ülkemizdeki kolluk kuvvetleri tarafından, sonra da yabancı birlikler tarafından büyük beğeni topladı. Yurt dışında çok sayıda ülkeye ihracatı yapılan Ejder Yalçın, bir kilometre taşını daha geride bırakıyor. Yurt dışı için hazırlanan 1000’inci Ejder Yalçın yakın zamanda üretim bandından çıkacak.

    Nijer Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Nijer tarafından sipariş edilen araçların üretiminin başladığı ifade edildi. Böylece 1000’inci araç Nijer’e gidecek.

    Nijer, terör olaylarının yoğun yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre son 3 yıl içinde 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalırken 313 bin kişi de ülke içinde farklı bir yere yerleşmek zorunda kaldı. Ejder Yalçın, Nijer’deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplarıyla mücadelede kullanılacak.

    Nurol Makina, Avrupa’da şirket kurdu

    2017 yılından 2021’e kadarki süreçte Orta Doğu, Körfez, Asya, Afrika ve Latin Amerika’ya Ejder Yalçın ihracatı yapılmıştı. 2021’de ise Macaristan ile anlaşma yapılarak ilk kez bir Avrupa Birliği ülkesine ihracatı gerçekleşti. Bu anlaşmanın ardından Nurol Makina, Avrupa ülkelerinin odağına girdi. Nurol Makina, geçen ay Macaristan’da Nurol Makina Macaristan isimli bir şirket kurarak Avrupa’daki operasyonlarını büyütmeye başladı.

    Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı özellikleri

    • Ejder Yalçın; güvenlik birlikleri ve askeri birlikler için zorlu bölge ve arazi şartlarında hizmet verecek şekilde tasarlandı. Yüksek koruma ve yüksek hareket kabiliyetine sahip.
    • 9 kişiye kadar personel taşıma kapasitesi
    • Patlak Gider (Run-Flat) lastikler
    • Balistik ve Mayın Koruma Seviyesi UA sertifikal
    • Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Koruma Sistemi
    • Merkezi Lastik Şişirme Sistemi
    • Araç içi ve dışı konuşma sistemi
    • Araç ön ve arka kamera sistemleri
    • Gündüz/gece görüş sistemleri
    • Kurtarma vinci
    • Sis havanları
    • Araç içerisinden kontrollü projektör ve anons sistemi
    • Karartma sistemi
    • Elektrohidrolik arka kapı
    • Patlamaya ve delinmeye karşı özel önlem alınmış yakıt tankı
    • 360° sürücü görüş geliştirme sistemi
    • Soğuk iklim koşulları için yakıt ön ısıtma sistemi
    • Motor ön ısıtma sistemi
    • Askeri GPS ve araç takip sistemi
    • Personel, gövde, teker üstü ve motor bölmesi otomatik yangın söndürme ve infilak bastırma sistem.

    Yerli zırhlı araç Ejder Yalçın'ın 1000'inci ihracatı yolda
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    Ejder Yalçın'ın konfigürasyon seçenekleri

    Yerli zırhlı araç Ejder Yalçın'ın 1000'inci ihracatı yolda
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    Modüler yapıdaki araç, ihtiyaca göre farklı görevlere uygun bir şekilde konfigüre edilebiliyor. Ejder Yalçını şu araçlara dönüştürmek mümkün:

    • Komuta Kontrol Aracı
    • Ejder Yalçın Anti-Tank Güdümlü Füze Aracı
    • Anti-Tank Güdümlü Füze Aracı
    • Ejder Yalçın Hava Savunma Aracı
    • Hava Savunma Aracı
    • Ejder Yalçın Radar Aracı
    • Radar Aracı
    • Ejder Yalçın Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç
    • Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç
    • Ejder Yalçın Sınır Gözetim & Güvenlik Aracı
    • Sınır Gözetim & Güvenlik Aracı
    • Ejder Yalçın Zırhlı Muharebe Aracı
    • Zırhlı Muharebe Aracı
    • Ejder Yalçın Jammer Aracı
    • Jammer Aracı
    • Ejder Yalçın Zırhlı Ambulans Aracı
    • Zırhlı Ambulans Aracı
    • Ejder Yalçın Keşif Gözlem Aracı
    • Keşif Gözlem Aracı
    • Ejder Yalçın Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı
    • Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı
    • Ejder Yalçın KBRN Aracı
    • KBRN Aracı
    • Havan Aracı

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    C
    Ceydaglc05 5 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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