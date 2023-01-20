Türkiye'nin kartlı harcamaları yüzde 116 artarak 3.7 trilyon TL'ye ulaştı

Araştırmaya göre 15 yaş üzeri nüfus içinde banka hesabı olanların oranı yüzde 86’ya ulaştı ancak bu oran Avrupa’nın yüzde 97 ortalamasının oldukça gerisinde kaldı. Öte yandan Türkiye’ninkartlı harcamaları, toplam harcamaların yüzde 42’sini oluşturarak Avrupa (yüzde 44) ortalamasına yaklaştı.
Kart ile yapılan harcamalar artıyor
Taksitli alışveriş sayısında artış var
AVM harcamaları artış gösterdi
Temassız işlem sayısı yüzde 58 arttı
Türkiye’de salgın döneminde temassız işlem alışkanlığının yükseldiği ve benimsendiği görülüyor. Bu bağlamda rapora göre 2021'de 2,5 milyar olan temassız işlem adedi yüzde 58 artarak yaklaşık 4 milyar adede ulaştı.
Araştırmaya göre, Türkiye'de e-ticaret sektörü büyümesini sürdürürken, toplam harcamalar içindeki artış hızı ise düşüyor. 2022'de e-ticaret sektöründe yapılan harcama miktarı 860 milyar TL’ye ulaştı. Genel olarak bakıldığında e-ticaretin toplam kartlı harcamalar içindeki ağırlığı yüzde 29,1'e yükselmiş oldu.
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....