Türkiye'nin kartlı harcamaları yüzde 116 artarak 3.7 trilyon TL'ye ulaştı

Tam Boyutta Gör Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) tarafından BKM (Bankalararası Kart Merkezi) ve MAsterCard verileri üzerinde yapılan araştırma sonucunda ortaya konulan 'Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2022' raporu yayınlandı. Banka ve kredi kartı harcamalarındaki artış ise dikkat çekici.

Araştırmaya göre 15 yaş üzeri nüfus içinde banka hesabı olanların oranı yüzde 86’ya ulaştı ancak bu oran Avrupa’nın yüzde 97 ortalamasının oldukça gerisinde kaldı. Öte yandan Türkiye’nin kartlı harcamaları, toplam harcamaların yüzde 42’sini oluşturarak Avrupa (yüzde 44) ortalamasına yaklaştı.

Kart ile yapılan harcamalar artıyor

Tam Boyutta Gör GÖSAŞ’ın hazırladığı rapora göre Türkiye’deki toplam banka ve kredi kartı adedinde 2022 yılında yüzde 17’lik bir artış sağlanmış. Toplam banka ve kredi kartı sayısı ise340 milyon adetolurken bunun 99 milyonu kredi kartı, 241 milyonu ise banka kartı oldu. Kartlarla yapılan alışveriş harcaması ise yıllık yüzde 116,6 artışla 3 trilyon 708 milyon TL’ye ulaştı. Bu harcama hacminin 2 trilyon 954 milyar TL’lik kısmı ise kredi kartlarından yapıldı.

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Taksitli alışveriş sayısında artış var

Tam Boyutta Gör 2022 yılında kredi kartı ile yapılan harcamaların yüzde 75,4'ünün peşin, yüzde 24,6'ünün taksitli olarak gerçekleştiği görülüyor. Ancak kredi kartı ile yapılan e-ticaret harcamalarında ise bir önceki yıla göre daha fazla taksit yapıldığı (2021 - yüzde 44,5 / 2022 - yüzde 50,2) göze çarpıyor. Bu veriye dayanarak enflasyon nedeniyle insanların taksitli alışverişe yönelmiş olduğunu çıkarabiliriz.

AVM harcamaları artış gösterdi

Tam Boyutta Gör Pandemi döneminin geride kalmasıyla kredi kartlarının AVM harcamaları artış gösterdi. Geçen yıl kredi kartlarının en fazla kullanıldığı kategori yüzde 19 ile market ve AVM'ler oldu. Sektörel bazda bakıldığında ise yüzde 229 oran ile en yüksek artış hava yollarında gerçekleşti. Akaryakıt yüzde 184, yeme-içme yüzde 157 artışla hava yollarını takip etti. Kart ile yapılan harcamalardaki en az artış ise yüzde 45 ile telekomünikasyon oldu.

Temassız işlem sayısı yüzde 58 arttı

Türkiye’de salgın döneminde temassız işlem alışkanlığının yükseldiği ve benimsendiği görülüyor. Bu bağlamda rapora göre 2021'de 2,5 milyar olan temassız işlem adedi yüzde 58 artarak yaklaşık 4 milyar adede ulaştı.

Araştırmaya göre, Türkiye'de e-ticaret sektörü büyümesini sürdürürken, toplam harcamalar içindeki artış hızı ise düşüyor. 2022'de e-ticaret sektöründe yapılan harcama miktarı 860 milyar TL’ye ulaştı. Genel olarak bakıldığında e-ticaretin toplam kartlı harcamalar içindeki ağırlığı yüzde 29,1'e yükselmiş oldu.

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Türkiye, 2022 yılında kart ile 3,7 trilyon TL harcama yaptı