Amazon, Microsoft ve diğer teknoloji firmaları 60 binden fazla kişiyi işten çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji firmaları yaklaşık 10 yıllık boğa piyasasına liderlik ederken işler bir anda tepetaklak oldu. Düzenin değişiyor olması teknoloji firmalarının karlılığını olumsuz etkilerken yöneticiler maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Bu bağlamda ise işten çıkarmalar kaçınılmaz.

Amazon, 18 Ocak tarihinden itibaren 18.000’den fazla çalışanını işten çıkarmaya başladı ve bu sayının yıl boyunda daha da artabileceği söyleniyor. Bu işten çıkarmalar Amazon’un 28 yıllık tarihinin en büyük işgücü azaltımı olacak. Benzer şekilde Microsoft ise şirketin çalışan sayısı yüzde 5 oranında azaltacağını yani 11.000 çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı.

Teknoloji devleri 60 bin kişiyi işten çıkartıyor

Tam Boyutta Gör İşten çıkarmalar, büyümenin yavaşladığı, enflasyonla mücadele için yüksek faiz oranlarının yaygınlaştığı ve olası ekonomik durgunluk korkusunun yükseldiği dönemlerde geldi. Neredeyse teknoloji endüstrisinin tamamında işten çıkarmalar başlamış durumda. Bu işten çıkarmaların boyutu 60 bin kişiye ulaşmış durumda.

Microsoft’tan dev işten çıkarma 23 sa. önce eklendi

Yukarıda da dediğimiz gibi Amazon ve Microsoft toplamda 29.000 çalışanı işten çıkarmaya başlamış durumda. Google ana şirketi Alphabet şimdiye kadar 230 kişiyi işten çıkardı ancak firmanın ilerleyen dönemlerde daha fazla kesintiye gitmesi bekleniyor. Crypto.com işgücünün beşte birini yani yaklaşık 500 kişiyi işten çıkartacağını duyurdu. Kripto dünyasındaki bir başka dev Coinbase ise 2000 kişinin işini sonlandırıyor. Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce bu ayın başlarında 7000 kişi ile yollarını ayıracağını duyurmuş ve iş ölçeğini biraz küçülteceğini açıklamıştı. Öte yandan Facebook’un çatı şirketi Meta ise 11.000 çalışan ile yollarını ayırıyor. Firma için zorlu geçen 2022 yılı ve özellikle dördüncü çeyreği maliyetlerin azaltılması için bu tip kesintileri mecbur kılmış vaziyette. Ayrıca Elon Musk tarafından satın alınan Twitter’da da 3.700 kişinin işine son verilmişti.

İşten çıkarma açıklamayan tek firma Apple

Tüm bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. Tesla, Snap, Netflix ve Shopify gibi daha birçok firma işten çıkarmaları onaylamış ve gerçekleştirmiş durumda. İşten çıkarma sürecine başlamayan teknoloji firmaları da var ve en büyükleri Apple. Firma şimdiye kadar işten çıkarma gerçekleştireceğini duyurmadı. Bunun nedenini anlamak için ise firmanın yapmış olduğu işe alımlara bakmak gerekiyor.

Apple, diğer firmalar gibi son yıllarda çok fazla işe alım gerçekleştirmedi. 2016’dan beri yaklaşık yıllık yüzde 6 oranında işe alım gerçekleştirdi ve bu diğer firmalar ile kıyaslandığında oldukça az. Özellikle pandemi sürecinde de diğer firmalar gibi rekor işe alımlar gerçekleştirmedi ve oldukça mütevazı kaldı. Elbette Apple, pandemi sürecinde diğerlerine göre çok daha yavaş büyüdü ancak görünen o ki firma adımlarını sağlam atmış.

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Önde gelen teknoloji firmaları 60 binden kişiyi işten çıkarıyor