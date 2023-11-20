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    Elektrikli Rolls-Royce Spectre için Türkiye’de 110 kişi sıraya girdi

    Dünyanın en pahalı yüzde 100 elektrikli aracı olan 26.6 milyon TL (850 bin Euro) değerindeki Rolls-Royce Spectre için Türkiye’de 110 kişinin sıraya girdiği açıklandı.

    Türkiye'de 110 kişi en pahalı elektrikli otomobil için sırada Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en pahalı yüzde 100 elektrikli aracı olan 26.6 milyon TL (850 bin Euro) değerindeki Rolls-Royce Spectre için Türkiye’de 110 kişinin sıraya girdiği açıklandı.

    Elekktrikli olduğu için yüzde 60’lık ÖTV diliminde yer alan lüks elektriklinin liste fiyatı 780 bin Euro’dan (24,4 milyon TL) başlıyor. Türkiye’ye ilk gelen model ise tam 850 bin Euro (26,6 milyon TL) seviyesinde olacak.

    Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olan Rolls-Royce Spectre, ÖTV avantajı nedeniyle Türkiye'deki en ucuz Rolls-Royce otomobili oldu.

    Süper elektrikli modelin henüz müşteri teslimatı olmadı. 2024 yılında 40 adet Rolls-Royce Spectre müşterilere teslime dilecek.

    Rolls-Royce Spectre satın almak için 2026’ya kadar Türkiye’de şimdiden 110 kişi sıraya girdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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