Elektrikli Rolls-Royce Spectre için Türkiye’de 110 kişi sıraya girdi

Dünyanın en pahalı yüzde 100 elektrikli aracı olan 26.6 milyon TL (850 bin Euro) değerindeki Rolls-Royce Spectre için Türkiye’de 110 kişinin sıraya girdiği açıklandı.
Elekktrikli olduğu için yüzde 60’lık ÖTV diliminde yer alan lüks elektriklinin liste fiyatı 780 bin Euro’dan (24,4 milyon TL) başlıyor. Türkiye’ye ilk gelen model ise tam 850 bin Euro (26,6 milyon TL) seviyesinde olacak.
Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olan Rolls-Royce Spectre, ÖTV avantajı nedeniyle Türkiye'deki en ucuz Rolls-Royce otomobili oldu.
Süper elektrikli modelin henüz müşteri teslimatı olmadı. 2024 yılında 40 adet Rolls-Royce Spectre müşterilere teslime dilecek.
Rolls-Royce Spectre satın almak için 2026’ya kadar Türkiye’de şimdiden 110 kişi sıraya girdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.