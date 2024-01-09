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    Rolls-Royce Motor Cars, 2023 yılını zirvede kapattı

    Wraith ve Dawn gibi popüler model üretiminin sona ermesinin ardından Rolls-Royce Spectre satışlarının başlaması, 2023 yılının dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

    Rolls-Royce, dünya çapında 2023 yılını güçlü satışlar ve rekor sayıda özel siparişle kapattığını duyurdu. Global satışlar, 50’den fazla ülkede toplamda 6,032 otomobil teslimi ile hem iç tahminler hem de Rolls-Royce uluslararası pazar tahminleri ile uyumlu şekilde gerçekleşti.

    Wraith ve Dawn gibi popüler model üretiminin sona ermesinin ardından Rolls-Royce Spectre satışlarının başlaması, 2023 yılının dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Ayrıca titizlikle işlenen eşsiz parçalarla tamamen el yapımı Rolls-Royce otomobiller, zorlu üretim süreci detaylarıyla geçtiğimiz sene de öne çıktı.

    Ekim 2022’de tanıtılan ilk tamamen elektrikli Rolls-Royce, özellikle genç müşteriler arasında büyük ilgiyle karşılaştı. Talepler, 2025’e kadar uzanan siparişlere dönüştü, markanın cesur, tamamen elektrikli geleceği için sağlam temel oluşturdu.

    Rolls-Royce Motor Cars, 2023 yılını zirvede kapattı Tam Boyutta Gör
    Goodwood’da 20 yılın kutlanması için Rolls-Royce, markanın ekonomik etkisini değerlendirmek amacıyla bağımsız bir araştırma başlattı. Çalışma, 2003 yılından bu yana Rolls-Royce’un Birleşik Krallık ekonomisine olan toplam katkısını £4 milyarın üzerinde ve yılda £500 milyonun üzerinde olduğunu ortaya koydu.

    Şirket, 2023 yılında Global Lüks Üretim Mükemmeliyet Merkezi’nde 180 yeni iş oluştururken, 130’dan fazla kişi de şirketin Gelecek Yetenek Programı’na çeşitli pozisyonlarda katıldı. 2023’te şirket, Goodwood Rolls-Royce Evinde kapasitesini genişletmek, Bespoke ile Coachbuild’in büyümesini desteklemek üzere önemli yeni yatırımlar açıkladı.

    Bu sene dünya genelindeki ilk bayiler, her müşteri için büyüleyici, bireysel deneyim sunmaya yönelik tamamen yenilenmiş showroomlar olarak hizmet vermeye başladı. Müşterilerin giderek detaylı bespoke siparişlerine artan talebi karşılamak amacıyla Rolls-Royce, Private Office ağını daha da genişletti.

    2022’de faaliyete geçen Dubai’den sonra, Şanghay 2023 sonbaharında hizmete girdi. 2024’te Seul ve Kuzey Amerika’nın hizmete açılması planlanıyor. Rolls-Royce küresel Private Office ağı, müşterilerin markayla etkileşimde bulunmasının önemine işaret ederek özel deneyimler sunacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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