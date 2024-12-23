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    Türkiye’de batarya yatırımları 1 milyar doları aştı

    Türkiye, 2030'a kadar 80 gigavatsaat depolama kapasitesine ulaşmayı hedeflerken enerji sektörünün hücre ve batarya fabrikası kurmak amacıyla attığı imzaların tutarı 1 milyar doları aştı.
    Türkiye’de batarya yatırımları 1 milyar doları aştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye, enerji depolama teknolojilerinde bölgesel üretim üssü olma hedefi doğrultusunda adımlar atmaya devam ediyor. Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER) Başkanı Kadem Usta'nın açıklamalarına göre, 2024 yılı içerisinde yapılan anlaşmaların toplam tutarı 1 milyar doları aşarak önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı.

    11 üretim tesisi hedefi

    Türkiye'de şu anda 2 hücre üretim tesisi ve yaklaşık 100 lityum-iyon batarya üretim tesisi aktif olarak faaliyet gösteriyor. Usta, yerli ve yabancı firmalar arasında yıl içinde imzalanan 6 anlaşma çerçevesinde hücre ve batarya üretim kapasiteleri 5 gigavatsaate kadar ulaşan yeni fabrikaların Ankara, Kocaeli, İstanbul ve İzmir gibi şehirlere kurulacağına işaret etti. Böylece, batarya üretim tesisi sayısı 11'e çıkacak.

    Türkiye, batarya konusunda 2030'a kadar 80 gigavatsaatlik kapasite inşa ederek batarya teknolojilerinde bölgesel üretim ve yatırım üssü olmayı hedefliyor. Bu kapsamda PİLDER Başkanı Kadem Usta, “Türkiye'de HIT30 teşvikleri ve yatırım projeleri sektörü destekleyen ana faktörler oldu. HIT-30 teşviki kapsamında, batarya üretimi ve enerji depolama sistemlerine yönelik önemli destekler açıklandı. Bu teşvikler, sektördeki yatırımları hızlandırdı.” dedi.

    Bataryada ihracat arttı ancak bağımlılık sürüyor

    Türkiye’de batarya yatırımları 1 milyar doları aştı Tam Boyutta Gör
    Batarya ve depolamalı enerji santrallerinin işleyişine yönelik hukuki altyapının henüz tam anlamıyla şekillenmediğini dile getiren Usta, 'Taslak yönetmelik yayımlandı ancak 2025'te ilk kabullerin gerçekleşmesi bekleniyor.' dedi.

    Türkiye'nin batarya ithalatının bu yıl 2023 ile aynı seviyede gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Usta, bu rakamın 1,1 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Öte yandan ihracat tarafında ise 39 milyon dolardan yüzde 23 artış ile 48 milyon dolara çıkılması bekleniyor. 2025 yılında ise hem yerli hem de uluslararası ortaklıklarla daha çok şirketin sektöre katılması öngörülüyor.

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    Sinoeis 2 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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