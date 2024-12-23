Türkiye’de batarya yatırımları 1 milyar doları aştı

11 üretim tesisi hedefi
Türkiye'de şu anda 2 hücre üretim tesisi ve yaklaşık 100 lityum-iyon batarya üretim tesisi aktif olarak faaliyet gösteriyor. Usta, yerli ve yabancı firmalar arasında yıl içinde imzalanan 6 anlaşma çerçevesinde hücre ve batarya üretim kapasiteleri 5 gigavatsaate kadar ulaşan yeni fabrikaların Ankara, Kocaeli, İstanbul ve İzmir gibi şehirlere kurulacağına işaret etti. Böylece, batarya üretim tesisi sayısı 11'e çıkacak.
Türkiye, batarya konusunda 2030'a kadar 80 gigavatsaatlik kapasite inşa ederek batarya teknolojilerinde bölgesel üretim ve yatırım üssü olmayı hedefliyor. Bu kapsamda PİLDER Başkanı Kadem Usta, “Türkiye'de HIT30 teşvikleri ve yatırım projeleri sektörü destekleyen ana faktörler oldu. HIT-30 teşviki kapsamında, batarya üretimi ve enerji depolama sistemlerine yönelik önemli destekler açıklandı. Bu teşvikler, sektördeki yatırımları hızlandırdı.” dedi.
Bataryada ihracat arttı ancak bağımlılık sürüyor
Türkiye'nin batarya ithalatının bu yıl 2023 ile aynı seviyede gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Usta, bu rakamın 1,1 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Öte yandan ihracat tarafında ise 39 milyon dolardan yüzde 23 artış ile 48 milyon dolara çıkılması bekleniyor. 2025 yılında ise hem yerli hem de uluslararası ortaklıklarla daha çok şirketin sektöre katılması öngörülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.