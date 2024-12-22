Türkiye’de dev kapasiteli redoks akış batarya üretim tesisi kuruluyor

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Tam Boyutta Gör Alman Schmid ile Türk inşaat malzemeleri devi Pekintaş Group’un ortak girişimi olan Schmid Pekintaş, Türkiye’de 3 GWh kapasiteli bir vanadyum redoks akış bataryası üretim tesisi kurmak için harekete geçti. 2026 yılında üretime başlaması planlanan tesis, enerji depolama alanında maliyetleri düşürmeyi ve teknolojiyi daha rekabetçi bir hale getirmeyi hedefliyor.

Akış bataryaları Türkiye’de üretilecek

Schmid Pekintaş’ın, 2014’ten bu yana Türkiye’de güneş paneli üretimindeki başarısını yeni bir alana taşıdığı bu girişim, enerji depolama sistemlerini seri üretime geçirecek altyapının oluşturulmasını amaçlıyor. Schmid Pekintaş, halihazırda güneş paneli üretiminde yıllık 1 GW kapasiteye sahip bir tesis işletiyor.

Schmid Group Enerji Sistemleri Başkan Yardımcısı Henrik Buschmann, yaptığı açıklamada “Fabrikanın tasarım kapasitesi tam kapasitede yaklaşık 3 gigawatt saat olacak. Bu fabrikayı önümüzdeki iki yıl içinde kurmak istiyoruz. Bu önemli bir yatırım olacak ve maliyet yapımız üzerinde büyük bir etkisi olacağından çok eminiz” dedi.

Bu batarya hem enerji depoluyor hem de hidrojen üretiyor 3 sa. önce eklendi

2019’da Suudi Arabistan’da benzer bir girişim başlatan ancak 2023’te sona erdiren Schmid Group, bu kez Türkiye’deki teşviklerin ve pazarın sunduğu avantajlarla daha büyük bir başarı hedefliyor. Firmalar yeni fabrikanın kurulumu için “önemli miktarda fon ayrıldığını” söylüyor.

İlk ürünler 4 saatlik depolma sunacak

Schmid Pekintaş tarafından üretilen vanadyum redoks akış bataryaları, şirketin son on yıldır geliştirmekte olduğu teknolojinin üçüncü neslini temsil ediyor. Kurulacak yeni tesis 15-30 kW güç ve 120 kWh enerji depolama kapasitesine sahip standart 10ft konteynerde ve 200 kW / 800 ila 1600 kWh kapasiteli 40ft konteynerde akış bataryaları üretecek. İlk etapta 4 saatlik depolama kapasitesi sunulacak ancak sonrası 8 saat ve üstü kapasitelere geçilecek.

Aktarılanlara göre küresel çapta kurulu 5,6 GW/357 GWh uzun süreli depolama kapasitesi bulunuyor ve vanadyum redoks akış bataryaları bu kapasitenin yüzde 16’sını oluşturuyor. Firmalara göre Türkiye, hibrit yenilenebilir enerji projelerine yönelik güçlü teşvikler sayesinde uzun süreli depolama için 'önemli fırsatlar' sunuyor. Şirketler, ulusal ihaleler kapsamında ayrılmış kapasitelere sahip hibrit yenilenebilir enerji projeleri için güçlü teşviklerin olduğunu söylüyor. Schmid Pekintaş, geçtiğimiz aylarda güneş enerjisi projelerine depolama kapasitesi eklemek için termo-elektrik enerji depolama geliştiricisi Malta Inc. ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Pekintaş, redoks akış bataryası üretiminin bu çabayı tamamlayıcı nitelikte olacağını bildiriyor.

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Türkiye’de redoks akış batarya üretim tesisi kuruluyor