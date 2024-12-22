Türkiye’de dev kapasiteli redoks akış batarya üretim tesisi kuruluyor

Akış bataryaları Türkiye’de üretilecek
Schmid Pekintaş’ın, 2014’ten bu yana Türkiye’de güneş paneli üretimindeki başarısını yeni bir alana taşıdığı bu girişim, enerji depolama sistemlerini seri üretime geçirecek altyapının oluşturulmasını amaçlıyor. Schmid Pekintaş, halihazırda güneş paneli üretiminde yıllık 1 GW kapasiteye sahip bir tesis işletiyor.
Schmid Group Enerji Sistemleri Başkan Yardımcısı Henrik Buschmann, yaptığı açıklamada “Fabrikanın tasarım kapasitesi tam kapasitede yaklaşık 3 gigawatt saat olacak. Bu fabrikayı önümüzdeki iki yıl içinde kurmak istiyoruz. Bu önemli bir yatırım olacak ve maliyet yapımız üzerinde büyük bir etkisi olacağından çok eminiz” dedi.
2019’da Suudi Arabistan’da benzer bir girişim başlatan ancak 2023’te sona erdiren Schmid Group, bu kez Türkiye’deki teşviklerin ve pazarın sunduğu avantajlarla daha büyük bir başarı hedefliyor. Firmalar yeni fabrikanın kurulumu için “önemli miktarda fon ayrıldığını” söylüyor.
İlk ürünler 4 saatlik depolma sunacak
Aktarılanlara göre küresel çapta kurulu 5,6 GW/357 GWh uzun süreli depolama kapasitesi bulunuyor ve vanadyum redoks akış bataryaları bu kapasitenin yüzde 16’sını oluşturuyor. Firmalara göre Türkiye, hibrit yenilenebilir enerji projelerine yönelik güçlü teşvikler sayesinde uzun süreli depolama için 'önemli fırsatlar' sunuyor. Şirketler, ulusal ihaleler kapsamında ayrılmış kapasitelere sahip hibrit yenilenebilir enerji projeleri için güçlü teşviklerin olduğunu söylüyor. Schmid Pekintaş, geçtiğimiz aylarda güneş enerjisi projelerine depolama kapasitesi eklemek için termo-elektrik enerji depolama geliştiricisi Malta Inc. ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Pekintaş, redoks akış bataryası üretiminin bu çabayı tamamlayıcı nitelikte olacağını bildiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.