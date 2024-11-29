Savunma sanayisinde tüm alt sistemler yerlileştirilecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Sanayi Odasının 50. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere geldiği kentte TÜMOSAN'ın fabrikasını ziyaret etti. Bakan Kacır, tesisteki üretim ve AR-GE faaliyetleri hakkında bilgi alırken, TÜMOSAN'ın savunma sanayisine yönelik yatırımlarını inceledi. Kacır ayrıca savunma sanayisindeki alt sistemlerin yerlileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tüm altı sistemler yerlileştirilecek

Kacır, "Önümüzdeki dönemde özellikle savunma sanayisinde tüm alt sistemlerde yerlileşme hamlemizi hızlandırmak istiyoruz. Hiçbir alanda dışa bağımlılık unsuru kalmaması, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz için çok değerli. Hava, kara ve deniz araçlarında itki ve güç sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesine, üretilmesine özellikle önem ve kıymet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, F-35 savaş uçağı için ABD’ye resmi talepte bulundu 21 sa. önce eklendi

Bakan Kacır, TÜMOSAN fabrikasını inceledikten sonra da tesise yönelik açıklamalarda bulundu. Kacır, fabrikada çok farklı araçların motorlarının üretildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hem de savunma sanayisine yönelik motor geliştirme ve üretme faaliyetleri devam ediyor. TÜMOSAN yetkililerinden yürütülen faaliyetlerle önümüzdeki dönemde tamamlanması hedeflenen AR-GE çalışmalarıyla ilgili bilgi alma imkanına kavuştum. Türkiye'nin ilk Euro 5 yerli traktör motorları TÜMOSAN'da geliştirilmiş, yüzde 90'ın üzerinde yerlilikle üretilebilen Euro 5 traktör motorlarının üretim sürecinin tamamlanmış olması gurur vesilesi oldu. 6x6 zırhlı kara araçlarımızda kullanılan motorları, milli insansız deniz araçlarımızda çalışacak motorları da TÜMOSAN'ın geliştirmekte olduğunu ve bütün bu çalışmaların tümüyle yerli ve milli imkanlarla yapılabildiğini, test süreçlerinin de yine bu tesisin içinde başarıyla tamamlanabildiğini görme imkanımız oldu.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.