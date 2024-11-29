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    Savunma sanayisinde tüm alt sistemler yerlileştirilecek

    Türkiye, savunma sanayisinde tüm alt sistemleri yerlileştirmek için hamlelerini hızlandırıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dışa bağımlılık unsuru kalmaması gerektiğini söyledi.
    Savunma sanayisinde tüm alt sistemler yerlileştirilecek Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Sanayi Odasının 50. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere geldiği kentte TÜMOSAN'ın fabrikasını ziyaret etti. Bakan Kacır, tesisteki üretim ve AR-GE faaliyetleri hakkında bilgi alırken, TÜMOSAN'ın savunma sanayisine yönelik yatırımlarını inceledi. Kacır ayrıca savunma sanayisindeki alt sistemlerin yerlileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

    Tüm altı sistemler yerlileştirilecek

    Kacır, "Önümüzdeki dönemde özellikle savunma sanayisinde tüm alt sistemlerde yerlileşme hamlemizi hızlandırmak istiyoruz. Hiçbir alanda dışa bağımlılık unsuru kalmaması, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz için çok değerli. Hava, kara ve deniz araçlarında itki ve güç sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesine, üretilmesine özellikle önem ve kıymet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Kacır, TÜMOSAN fabrikasını inceledikten sonra da tesise yönelik açıklamalarda bulundu. Kacır, fabrikada çok farklı araçların motorlarının üretildiğini belirterek, şöyle konuştu:

    "Hem de savunma sanayisine yönelik motor geliştirme ve üretme faaliyetleri devam ediyor. TÜMOSAN yetkililerinden yürütülen faaliyetlerle önümüzdeki dönemde tamamlanması hedeflenen AR-GE çalışmalarıyla ilgili bilgi alma imkanına kavuştum. Türkiye'nin ilk Euro 5 yerli traktör motorları TÜMOSAN'da geliştirilmiş, yüzde 90'ın üzerinde yerlilikle üretilebilen Euro 5 traktör motorlarının üretim sürecinin tamamlanmış olması gurur vesilesi oldu. 6x6 zırhlı kara araçlarımızda kullanılan motorları, milli insansız deniz araçlarımızda çalışacak motorları da TÜMOSAN'ın geliştirmekte olduğunu ve bütün bu çalışmaların tümüyle yerli ve milli imkanlarla yapılabildiğini, test süreçlerinin de yine bu tesisin içinde başarıyla tamamlanabildiğini görme imkanımız oldu.”

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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