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    2022'nin Eylül ayında Türkiye'de kaç tane sıfır otomobil satıldı? İşte açıklanan veriler

    ODD'nin açıkladığı verilere göre 2022'nin dokuz aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki daralma sürüyor. Eylül'de ise baz etkisiyle yüzde 9'a yakın artış söz konusu.
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    2022'nin dokuz aylık döneminde otomobil satışları %8 azaldı
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının Eylül ayına ilişkin verilerini paylaştı. Buna göre pazar, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 oranında daraldı.

    ODD'nin açıklamalarından derlediğimiz verilere göre 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde 520.530 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 8,2 oranında azalarak 399.224 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 1,7 azalarak 121.306 adet oldu.

    2022'nin dokuz aylık döneminde otomobil satışları %8 azaldı
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    Eylül ayı özelinde ise geçen yılın aynı ayına göre satışlarda artış yaşandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 8,7 artarak 62.084 adet oldu. Eylül ayında 44.681 adet otomobil satıldı. Bu da 2021'in Eylül ayına kıyasla yüzde 2,9 artış anlamına geliyor. Hafif ticari araç pazarı ise Eylül ayında yüzde 26,7 artarak 17.043 adet oldu.

    Satılan otomobillerin neredeyse tamamı %80 ÖTV diliminde

    Verilere göre, satılan benzinli, dizel ve hibrit otomobillerin neredeyse tamamı yüzde 80 ÖTV diliminde yer alıyor. Benzinli ve dizel tarafında yüzde 45, 50 ve 60'lık dilimlere giren otomobil yok. Satılan otomobiller arasında yüzde 70'lik dilime giren araçların payı ise sadece yüzde 7,6.

    2022'nin dokuz aylık döneminde otomobil satışları %8 azaldı

    Otomobil satışları motor tiplerine göre değerlerdirildiğinde ise benzinli otomobiller 281.495 adet ve yüzde 70,5 pay ile ilk sırada yer alıyor. Dizel otomobillerin payı yüzde 17'ye kadar gerilemiş durumda. Hibrit otomobillerin payı yüzde 10 civarına yükselirken, Ocak-Eylül döneminde toplam 4.056 adet elektrikli otomobil satılmış olduğu da verilen bilgiler arasında.

    Gövde tipinde ise SUV'lar liderliği sürdürüyor. 161.321 adet ile yüzde 40,4 pay alan SUV'ları yüzde 37,5 pay ile sedanlar takip ediyor. 

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    Emirhan1978 2 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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