Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesi 2024’te sıçrama yaşadı

- Güneş enerjisinde kurulu güç 19.6128 MW'a çıktı
- Rüzgarda artış yüzde 6 oranında
- En yüksek güç doğal gazda
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Güneş enerjisinde kurulu güç 19.6128 MW'a çıktı
Türkiye’nin güneş enerjisinde lisanslı ve lisansız santraller dahil olmak üzere toplam kurulu gücü yüzde 73 artışla 11.312 MW’dan 19.618 MW’a ulaştı. Türkiye’de lisanssız güneş enerjisi santralleri için büyük teşvik ve bürokratik kolaylıklar sağlandı. Bunun sonucunda 2024’te güneş enerjisindeki artışın yüzde 92,5’i lisanssız güneş enerjisi santrallerinden elde edildi.
Rüzgarda artış yüzde 6 oranında
Türkiye’nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücü ise 2024’te yüzde artışla 11.790 MW’dan 12.576 MW’a çıktı. Artış oranı yüzde 6 olarak kayıtlara geçti.
En yüksek güç doğal gazda
Toplam kurulu gücün yüzde 17’sini güneş enerjisi, yüzde 10’unu ise rüzgar enerjisi kaynakları oluşturuyor. Kaynaklara göre dağılıma baktığımızda 24.673 MW güç ve yüzde 21’lik pay ile doğal gazın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Ardından 23.863 MW ile barajlı santraller, sonrasında ise 19.618 MW ile güneş enerjisi santralleri geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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