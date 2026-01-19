Elektrikli araç şarj altyapısında 2025’te rekor büyüme: Tüketim Aralık’ta rekor kırdı

Kasım ayında 37 bin 473 olan bu sayı, yılın başındaki seviyelerle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir artışa işaret ediyor. Ocak 2025’te 26 bin 941 olan toplam soket sayısı, aralık itibarıyla yaklaşık yüzde 44 oranında büyümüş oldu.
Kurulu güç ve elektrik tüketiminde rekor
Elektrik tüketiminde operatör bazında bakıldığında, Trugo 12 bin 470 megavatsaatle ilk sırada yer aldı. Trugo’yu 9 bin 597 megavatsaatle Zes ve 4 bin 603 megavatsaatle Eşarj izledi.
İller bazında elektrik tüketimi incelendiğinde 19 bin 51 megavatsaatle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 9 bin 668 megavatsaatle Ankara ve 3 bin 358 megavatsaatle İzmir takip etti.
AC ve DC soketlerde çift haneli büyüme
Yılın başı ile karşılaştırıldığında büyüme çok daha net görülüyor. Ocak 2025’te 16 bin 125 olan AC soket sayısı aralık itibarıyla yaklaşık yüzde 37 artış gösterdi. Aynı dönemde 10 bin 816 olan DC soket sayısı ise yaklaşık yüzde 54,5 oranında yükseldi.
Şarj altyapısındaki bu büyümeye paralel olarak, trafikteki elektrikli araç sayısı da artışını sürdürdü. Kasım ayında 351 bin 836 olan elektrikli araç sayısı, aralıkta yüzde 6,2 artarak 373 bin 733’e ulaştı.