Elektrikli araç şarj altyapısında 2025’te rekor büyüme: Tüketim Aralık’ta rekor kırdı

Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi 2025 yılının aralık ayında da güçlü büyümesini sürdürdü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri” raporuna göre ülke genelindeki elektrikli araç şarj soket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6 artarak 38 bin 808’e yükseldi.

Kasım ayında 37 bin 473 olan bu sayı, yılın başındaki seviyelerle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir artışa işaret ediyor. Ocak 2025’te 26 bin 941 olan toplam soket sayısı, aralık itibarıyla yaklaşık yüzde 44 oranında büyümüş oldu.

Kurulu güç ve elektrik tüketiminde rekor

Tam Boyutta Gör Şarj istasyonlarının teknik kapasitesi de aynı dönemde genişledi. Rapora göre, şarj ağının toplam kurulu gücü aralık ayında yüzde 4,4 artışla 2 bin 913 megavata çıktı. Aralık ayında şarj istasyonlarında tüketilen elektrik miktarı ise 58 milyon 238 bin 20 kilovatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu tüketimin yüzde 59,1’ine karşılık gelen 34 milyon 422 bin 313 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonları üzerinden karşılandı. Geri kalan 23 milyon 815 bin 711 kilovatsaatlik tüketim ise diğer şarj noktalarından sağlandı.

Elektrik tüketiminde operatör bazında bakıldığında, Trugo 12 bin 470 megavatsaatle ilk sırada yer aldı. Trugo’yu 9 bin 597 megavatsaatle Zes ve 4 bin 603 megavatsaatle Eşarj izledi.

İller bazında elektrik tüketimi incelendiğinde 19 bin 51 megavatsaatle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 9 bin 668 megavatsaatle Ankara ve 3 bin 358 megavatsaatle İzmir takip etti.

AC ve DC soketlerde çift haneli büyüme

Tam Boyutta Gör Aralık ayında AC şarj soket sayısı yüzde 3,1 artışla 22 bin 95’e, DC şarj soket sayısı ise yüzde 4,1 artışla 16 bin 713’e yükseldi. Kasım ayında AC soket sayısı 21 bin 422, DC soket sayısı ise 16 bin 51 seviyesindeydi.

Yılın başı ile karşılaştırıldığında büyüme çok daha net görülüyor. Ocak 2025’te 16 bin 125 olan AC soket sayısı aralık itibarıyla yaklaşık yüzde 37 artış gösterdi. Aynı dönemde 10 bin 816 olan DC soket sayısı ise yaklaşık yüzde 54,5 oranında yükseldi.

Tam Boyutta Gör Şarj ağı işletmeci lisansına sahip firmaların soket sayılarına bakıldığında, Zes 5 bin 190 soketle lider konumda bulunuyor. Zes’i, 3 bin 88 soketle Trugo ve 2 bin 230 soketle Eşarj izliyor. İlk 10’da yer alan diğer işletmeciler arasında Voltrun 2 bin 112 soketle, Wat 1.907 soketle, Zeplin 992 soketle, Otopriz 729 soketle, Astor 724 soketle, Beefull 704 soketle ve Otojet 695 soketle sıralanıyor.

Şarj altyapısındaki bu büyümeye paralel olarak, trafikteki elektrikli araç sayısı da artışını sürdürdü. Kasım ayında 351 bin 836 olan elektrikli araç sayısı, aralıkta yüzde 6,2 artarak 373 bin 733’e ulaştı.

