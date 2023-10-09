Türkiye'de internet reklamcılığı gelirleri 1,6 milyar dolara ulaştı

Tam Boyutta Gör Uluslararası araştırma şirketi PwC, Türkiye ve diğer ülkeler hakkında verilerin yer aldığı Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2023-2027 raporunu yayımladı. Rapora göre 2022 yılında dünya genelinde eğlence ve medya sektörünün toplam geliri önceki yola göre yüzde 54 artarak 2,3 trilyona ulaştı. 2021 yılında Covid-19’un etkisiyle yüzde 10,6 büyüme kaydedilmişti. 2022’de büyüme hızı yavaşladı.

Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2023-2027 araştırması, 53 bölgede 13 eğlence ve medya segmentini kapsıyor. Reklam verenler ve tüketicilerin medya harcamalarıyla ilgili analizlerle sonraki 5 yıla ilişkin öngörüler yer alıyor.

Araştırmaya göre internet reklamcılığı yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Oyun sektörünün ise güçlü büyüme potansiyeline dikkat çekiliyor. Sektörüne en önemli itici gücü teknoloji kategorisi olurken, üretken yapay zeka ve metaverse sektördeki değişim için yeni fırsatlar sunuyor.

Çok sayıda kullanıcının hali hazırda Netflix ve Spotify gibi kişiselleştirilmiş öneriler sunan platformlara abone olduğunu, ChatGPT’nin ücretli kullanıcı sayısında artış yaşandığı ve yakın zamanda üretken yapay zeka platformlarına yapılacak harcamaların artacağına vurgu yapılıyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü lideri Murat Çolakoğlu, “Araştırma bulgularına göre pandeminin ardından ciddi bir artış gösteren sektör büyüme hızının gelecek 5 yıl içinde düşme eğilimine gireceği öngörülüyor. Bu durum, şirketleri mevcut ve gelecekteki sektör ve tüketici trendlerini de dikkate alarak yepyeni stratejiler geliştirmeye zorluyor." açıklamasını yaptı.

Raporun Türkiye bulgularına bakıldığında 2022'de toplam 5,5 milyon dolara ulaşan sektör büyüklüğünün 2,4 milyon dolarının internet erişimi segmentinin ürettiği gelir olduğunu aktaran Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gelirin yaklaşık yüzde 77'si mobil internet erişiminden elde ediliyor. E-ticaret ve dijital platformlarda geçirilen sürenin artması nedeniyle internet reklamcılığı büyümenin güçlü bir katalizörü. Bu segmentin gelirlerinin 2027'ye kadar yüzde 8,6 CAGR (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) ile artarak 2,3 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Diğer yandan dünyada olduğu gibi halen Türkiye'de de önemini koruyan TV reklam pazarı, Kovid-19 krizinden bu yana 2021'de yüzde 36 ve 2022'de yüzde 35 daha büyüyerek 448 milyon dolara ulaştı. Araştırmaya göre büyüme yavaşlayacak ancak segmentin yüzde 3,8'lik bir bileşik büyüme oranıyla 2027'de 539 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca Türkiye'de podcast segmenti de gelişmeye devam ediyor. 2022'de aylık dinleyici sayısının yüzde 13,8 artarak 11 milyona ulaşması, sektörün ne kadar dinamik bir potansiyele sahip olduğunun bir göstergesi."

Türkiye'de internet reklamcılığı gelirleri 1,6 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin internet reklamcılığı pazarının toplam gelirleri 2022 yılında 1,6 milyar dolara ulaştı ve bu gelirlerin 2027'ye kadar yüzde 8,6 yıllık bileşik büyüme oranı ile artarak 2,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de podcast sektörü güçlü bir büyüme yaşamaya devam ediyor. 2021'de 9,7 milyon olan aylık dinleyici sayısı 2022'de yüzde 13,8 artarak 11 milyona ulaştı.

Türkiye müzik, radyo ve podcast pazarı, 2021'de 79 milyon dolarken 2022'de 125 milyon dolara ulaştı. Toplam gelirin tahmin dönemi boyunca yüzde 11,6 CAGR ile artarak 2027'de 217 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Tam Boyutta Gör E-ticaret ve dijital platformlarda geçirilen sürenin artmasıyla gelecek yıllarda tüm dünyada şirketler satın alma ve karar aşamalarında tüketicilere ulaşabilmek için çok daha fazla harcama yapacak. Reklamcılığın 2025 yılında en büyük kategori olarak tüketici harcamalarını geride bırakacağı öngörülüyor. İnternet reklamcılığı kategorisi, 2022'de yüzde 8,1 büyüme kaydederek büyümenin güçlü bir katalizörü oldu. Rapor, küresel reklamcılık gelirlerinin 2022-2027 arasında 763,7 milyar dolardan 952,6 milyar dolara yükselerek yılda yaklaşık yüzde 4,5'lik bir yıllık bileşik büyüme oranına ulaşacağını da gösteriyor.

Bu eğilime göre, reklamcılık yıllık geliri 1 trilyon dolarına ulaşan 3 ana eğlence ve medya kategorisi içinde ilk kategori olma yolunda. Üçüncü ana kategori olan internet erişiminin de 2026'da tüketici harcamalarını geride bırakacağı tahmin ediliyor.

Tüketicinin eğlence ve medyaya yönelik harcamalarının genel harcamalar içerisindeki payının azalacağını gösteren rapora göre, 2023'te ortalama kişisel gelirin yüzde 0,53'ü olan kişi başı tüketici harcamaları 2027'de yüzde 0,45'ini oluşturacak.

Rapor, tüketici harcamalarının eğlence ve medya ürün ve hizmetlerine yönelik etkisinin azaldığına ve reklamcılığın etkisinin artışına dikkati çekiyor. Bu trend, sektör liderleri için şartları değiştiren ve kapsamlı bir yeniden değerlendirme ve değişimi zorunlu kılan etkenler arasında yer alıyor.

Büyüme alanları

Rapor’da büyüme potansiyelinin yüksek olduğu alanlara vurgu yapılıyor. Bu alanlar şöyle:

Reklamcılık

Reklamcılık yükselişte. Daha önce bahsettiğimiz gibi, reklamcılık, 1 trilyon ABD dolarına ulaşacak ilk kategori olma yolunda ilerliyor. En büyük geleneksel TV pazarı olan ABD’de, 2023 yılında önemli bir dönüm noktasına ulaşılacak ve reklam harcamaları kablolu Tv üyeliği ve diğer aboneliklerden elde edilen geliri geçecek.

Oyunlar

Oyun sektörü, küresel eğlence ve medya endüstrisinin en büyük güçlerinden biri. Sürekli büyüyen sektör, başta gençler olmak üzere tüm demografik grupların ilgisini çekmeye devam ederken, oyunlar yaratıcılık, reklamcılık ve tüketici harcamaları alanlarında kendini gösteriyor.

2023’te 227 milyar ABD doları olan toplam oyun gelirinin 2027’de %7,9’luk bir CAGR (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) ile 312 milyar ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Oyun sektörüne olan güvenin artmasıyla birlikte, reklamcılık gelirlerinin 2022-2027 arasında neredeyse ikiye katına çıkması ve 2025’te ise 100 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Canlı olan her şey

Eğlence ve medya sektörünü yüz yüze deneyimleme olanağının ciddi şekilde azaldığı uzun bir dönemin ardından, yüz yüze etkinlik sektörleri büyümeye devam etti ve eğlence ve medya endüstrisinin tamamını geride bırakmaya hazır. Tüketici alanındaki tüm yüz yüze etkinlik alt sektörlerini dikkate aldığımızda, pandemi öncesi seviyelere 2024’te ulaşılacak ve toplam gelir 2019'daki 66,6 milyar ABD dolarından 68,7 milyar ABD dolarına yükselecek. 2027’ye kadar canlı deneyim gelirleri %9,6’lık bir yıllık bileşik büyüme oranı ile artacak. Bu, toplam tüketici geliri için tahmin edilen %2,4’lük yıllık bileşik büyüme oranının dört katı.

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Türkiye'de internet reklamcılığı gelirleri 1,6 milyar dolara ulaş