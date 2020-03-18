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    Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?

    Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından şimdiye dek 98 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı ve bir kişi hayatını kaybetti. Peki Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?
    2 gün
    2,8b
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    15
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?

    Çin’in Wuhan kentinden başlayarak kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs, kaçınılmaz bir şekilde Türkiye’ye de sıçradı. Şimdiye dek Türkiye’de 98 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

    Peki Türkiye’de şimdiye dek kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye’de 4 bin kişiye test yapıldığını belirtmişti. Bakanlıktan elde edinilen güncel bilgilere göre, bugün sabah saatlerine kadar Türkiye’de 8002 kişiye koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi. Türkiye’de bu test ücretli değil.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanlığı’ndan koruyucu maske kararı"

    Diğer ülkelerde durum ne?

    Peki diğer ülkelerde durum ne? Elde edilen verilere göre en çok koronavirüs testi yapılan ülkelerden biri Güney Kore. 51.3 milyon nüfusa sahip ülkede test yapılan kişi sayısı 190 bin olarak açıklandı. Salgınla boğuşan İtalya’da da yaklaşık 50 bin kişiye test yapıldığı açıklanmıştı. ABD’de ise 7695 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu rakamların Güney Kore ve İtalya için 8 Mart’ta, ABD içinse 11 Mart’ta açıklandığını belirtelim.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/son-dakika-turkiyede-kas-kisiye-corona-virusu-testi-yapildi-5687070/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yves Didier Drogba (ercan ateş) 2 gün en beğenilen
    Bende semptomlar var 5 gundur gittim yapmadılar daha kotulesmem gerekiyormus. Her onlemi aldik diyen serefsizler ulkede yeterli test kiti yok. Allah belasini versin bunlarin
    Bende semptomlar var 5 gundur gittim yapmadılar daha kotulesmem gerekiyormus. Her onlemi aldik diyen serefsizler ulkede yeterli test kiti yok. Allah belasini v...
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    Yanıtla +15
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    alito (A. Teyfik Görmez) 2 gün
    Türkiye'de bu testi yaptırmak deveye hendek atlatmaktan daha zor. En iyi çözüm evden çıkmamak.
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    MonitörKertenkelesi 2 gün
    Hep o canlı canlı hayvan pişirenler yüzünden.
    Dur lan bu İstakozmuş bunu canlı canlı pişirmek mübah, Çin'den bir köpek videosu bulayım da duyar kasayım.

    Hep o canlı canlı hayvan pişirenler yüzünden. Dur lan bu İstakozmuş bunu canlı canlı pişirmek mübah, Çin'den bir köpek videosu bulayım da duyar kasayım.
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    hakanhan68 1 gün
    testi önemini güney kore göstermiş durumda güzel yazı

    sozcu.com.tr/...
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    caga_89 (berk aycan) 1 gün
    Test olmayı neden dert ediyosunuz ki. Bırakın bunu devlet dert etsin.



    Pozitif bile olsaniz durum iyi ise evde izolasyon. Veriyolar deniyor.



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    ramis78 (ramis yelkenci) 1 gün
    bugün test sayısı 20 bine yaklaşır
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    Kanatlandırmayan_Redbull 1 gün
    Bunun icin kac tane test kiti var önce ona bakmak lazim

    Ayrica bakan ucretsiz yapilmasi icin her ile göndereceğiz diyordu bu kitlerden
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    igetsky 1 gün
    90 dk da test yapilabiliyormus




    youtube.com/...
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 gün
    Bu testlerin tüm hastanelerde yapılmaya başlanması lazım acilen
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    Yves Didier Drogba (ercan ateş) 2 gün en beğenilen
    Bende semptomlar var 5 gundur gittim yapmadılar daha kotulesmem gerekiyormus. Her onlemi aldik diyen serefsizler ulkede yeterli test kiti yok. Allah belasini versin bunlarin
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    hazarcep (Hazar ) 2 gün
    8 bin kişide hasta olan kişi 99 (+1 ölü de dahil ediyoruz ölmeden önce hasta ve test olmuştu)

    8002/99=80.82828282...

    % alır isek 1.24 yapar yani

    Test yapılan her 100 kişiden 1.24 ü hasta çıktı

    Şimdi test yapılmayan 80 milyon insan var

    80 milyonun %1.24 ü için de

    6.400 bin kişi de Türkiye de corona olduğu matematik yalan söylemiyorsa çıkıyor

    1 Yanıt Yanıtla +2
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    MonitörKertenkelesi 2 gün
    Hep o canlı canlı hayvan pişirenler yüzünden.
    Dur lan bu İstakozmuş bunu canlı canlı pişirmek mübah, Çin'den bir köpek videosu bulayım da duyar kasayım.

    Yanıtla +5
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    alito (A. Teyfik Görmez) 2 gün
    Türkiye'de bu testi yaptırmak deveye hendek atlatmaktan daha zor. En iyi çözüm evden çıkmamak.
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