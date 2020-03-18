Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs, kaçınılmaz bir şekilde Türkiye’ye de sıçradı. Şimdiye dek Türkiye’de 98 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Peki Türkiye’de şimdiye dek kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye’de 4 bin kişiye test yapıldığını belirtmişti. Bakanlıktan elde edinilen güncel bilgilere göre, bugün sabah saatlerine kadar Türkiye’de 8002 kişiye koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi. Türkiye’de bu test ücretli değil.

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Diğer ülkelerde durum ne?

Peki diğer ülkelerde durum ne? Elde edilen verilere göre en çok koronavirüs testi yapılan ülkelerden biri Güney Kore. 51.3 milyon nüfusa sahip ülkede test yapılan kişi sayısı 190 bin olarak açıklandı. Salgınla boğuşan İtalya’da da yaklaşık 50 bin kişiye test yapıldığı açıklanmıştı. ABD’de ise 7695 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu rakamların Güney Kore ve İtalya için 8 Mart’ta, ABD içinse 11 Mart’ta açıklandığını belirtelim.

https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/son-dakika-turkiyede-kas-kisiye-corona-virusu-testi-yapildi-5687070/

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