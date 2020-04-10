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    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle vefat eden kişi sayısı bini aştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bugün 96 kişi vefat etti ve toplam vefa eden kişi sayısı 1006 olarak duyuruldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle vefat eden kişi sayısı bini aştı
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    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı vaka ve vefat sayılarını açıkladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 42282'ye çıktı

    Bugünkü yeni vaka sayısı 4747, vefat sayısı 98, iyileşen sayısı 281, test sayısı 30864 olarak duyuruldu. Yeni rakamlarla beraber toplam test sayısı 307210, toplam vaka sayısı 47029, toplam vefat sayısı 1006, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1667, toplam entube hasta sayısı, 1062 ve toplam iyileşen hasta sayısı 2423 olarak belirlendi.

    Ayrıca Bkz. "Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü: Normale dönmemiz 2021 sonbaharını bulacak"

    Türkiye'deki personel sayısı

    Bakan Fahrettin Koca'nın güncel açıklamalarına göre Türkiye'de 1 milyon 61 bin 65 sağlık personeli bulunuyor. Kovid-19 ve diğer hastalar için toplam yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62. Yatak doluluk oranı ise yüzde 50 olarak açıklandı. Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 12.5. Bu oranla ülkelere göre sıralamada 12. sırada.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 45 dk.
    Her gün 100 ölü var ama iyiye gidiyoruz deniliyor, ya ben anlamıyorum neresi iyiye gidiyor biri açıklasın allah için, her gün felakete gidiyoruz bence...
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    Adolf Hitler 88 1 sa. yeni yorumcu
    en fazla mortingen oluruz. ben sahsen mortlamaktan korkmam mortu cekince source code filmindeki gibi oluyor o filmi izlemeden cok oncesinde genel anestezi aldim ameliyat oldum ve benzer dunyada yeniden dirildim hersey cok canliydi ruya degildi ruya olsa anlardim normalde genel anestezi altinda hicbirsey gorulmedigi bilincin kapandigi soylenir.. bu bir cesit anestezi farkindaligi da olabilir belki ama farkindalik olussa ameliyathanedeki sesleri duymam o ortamdakileri yasamam gerekirdi ben ise benzer bir dunyada ayni kisi olarak farkli bir ortamdaydim cok ilginc bir deneyimdi gercekten beni cok etkiledi ve unutmadim

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    huntedman (ahmet yılmaz) 1 sa.
    Türkiye İngiltere'ye uçakla tıbbi yardım gönderdi.
    İKİNCİ UÇAK CUMARTESİ GÜNÜ.
    "
    Türkiye ile İsrail arasında da bir yakınlığa sebep oldu. ABD merkezli Bloomberg, Türkiye hükümetinin İsrail’e insani sebeplerden ötürü tıbbi malzeme satma kararı aldı"


    "İsmini açıklamayan Türk yetkili, Perşembe günü İsrail’den gelen 3 uçağın İncirlik üssünün güneyine inerek paketleri aldığını iddia etti."


    "T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek"
    İyi de bir ailede birden çok kişi varsa ki var.
    Telefon numaraları bir kişi adına kayıtlı ise ne olacak.
    Sadece bir kişiye verilecek anlamına geliyor.
    Maske vermemek için elinden gelenleri yapıyorlar.


    Fış fış kayıkçı
    Kayıkçının küreği
    Hop hop eder yüreği
    Akşama fincan böreği
    Sabah bayram çöreği
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