Türkiye'de koronavirüs nedeniyle vefat eden kişi sayısı bini aştı

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı vaka ve vefat sayılarını açıkladı.

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Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 42282'ye çıktı

Bugünkü yeni vaka sayısı 4747, vefat sayısı 98, iyileşen sayısı 281, test sayısı 30864 olarak duyuruldu. Yeni rakamlarla beraber toplam test sayısı 307210, toplam vaka sayısı 47029, toplam vefat sayısı 1006, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1667, toplam entube hasta sayısı, 1062 ve toplam iyileşen hasta sayısı 2423 olarak belirlendi.

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Türkiye'deki personel sayısı

Bakan Fahrettin Koca'nın güncel açıklamalarına göre Türkiye'de 1 milyon 61 bin 65 sağlık personeli bulunuyor. Kovid-19 ve diğer hastalar için toplam yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62. Yatak doluluk oranı ise yüzde 50 olarak açıklandı. Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 12.5. Bu oranla ülkelere göre sıralamada 12. sırada.

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