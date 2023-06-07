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    SMA hastaları için Türkiye'de gen tedavisi başlıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulunun onayıyla SMA hastası bebeklere gen tedavisi uygulanacağını duyurdu. Ayrıca SMA tedavisinde kullanılan ilacın Türkiye'de geliştirilmesi hedefleniyor.
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    SMA hastaları için gen tedavisi başlıyor! Gen tedavisi nedir? Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de son dönemde sayısı artan SMA hastaları için yeni tedavi yöntemine başlanıyor. SMA gibi nadir hastalıkların tedavisi için Sağlık Bakanlığı tarafından hücre ve gen tedavisinin uygulanması için İstanbul’a hastane kurulacak.

    SMA hastalığı için henüz kesin bir tedavi yöntemi keşfedilmedi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı SMA Bilim Kurulu, Zolgensma (gen terapisi) yönteminin uygulanabileceğini söyledi.

    Gen terapisi yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:

    “Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek. Ayrıca bu konuda önemli bir gelişme var. Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul’da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip tedaviyi de kendimiz uygulayacağız.”

    SMA hastaları için gen tedavisi nedir?

    Gen tedavisi, 2 yaşından küçük çocuklara uygulanıyor. Yüzde 100 başarı oranına sahip olmasa da önemli ölçüde hastada iyileşme gösteriyor. Zolgensma adı verilen ilaç, SMA hastalarındaki eksik veya mutasyona uğramış SMN1 genini değiştirerek hastadaki SMN miktarını artırıyor. Damar içi enjeksiyon yoluyla tek seferde uygulanan ilacın fiyatı 2 milyon doların üzerinde seyrediyor. SMA hastalığının dünyada görülme sıklığı 10 binde 1 iken Türkiye’de görülme sıklığı 6 binde 1 olarak tespit edildi.

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