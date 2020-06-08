Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 8 Haziran

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Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan bilgilere göre 8 Haziran Pazartesi günü itibariyle 39.361 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 989 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 171.121'e yükseldi.

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8 Haziran koronavirüs tablosu

Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 19 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 4.711'e ulaştı.

Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 3.411 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 141.380'e yükselmiş oldu.

8 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 625, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 261 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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