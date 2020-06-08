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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 8 Haziran

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 8 Haziran itibariyle Türkiye'de Koronavirüs hastalığının seyrini gösteren güncel Türkiye günlük koronavirüs tablosu:
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 8 Haziran
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

    Paylaşılan bilgilere göre 8 Haziran Pazartesi günü itibariyle 39.361 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 989 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 171.121'e yükseldi.

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    8 Haziran koronavirüs tablosu

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 19 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 4.711'e ulaştı.

    Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 3.411 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 141.380'e yükselmiş oldu.

    8 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 625, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 261 olarak kayıtlara geçmiş durumda.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    tyfn85 (Tayfun ) 1 sn.
    Valla devlet maskesiz dolaşandan peşin 200 lira alacak hemen o anda başka türlü millet uymaz kurallara
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    yolcum (Murat Can) 3 dk.
    Sokakları, çarşıları, parkları virüsü umursamaz halde görünce 15-20 Hazirandan sonra bu sayıları çok arayacağımızı düşünüyorum.
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    smart1978 (X Y) 5 dk.
    Vaka sayisi halen yuksek! Esasli bir dusus yok! Bu virus stabil bir hizla yayilmaya devam ediyor :/ . Bir de bu virusu test edilmeyenleri de test edilseydi gercek tablo aciga cikacak ..

    Normallesmeler tedbir bazinda gevsetilmemeli ...
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    yardimacil65 9 dk. yeni yorumcu
    ALLAH razı olsun devletimizden. Süreci çok iyi yönetti. Ben Frankfurtta yaşıyorum vallahi her gün her dakika haberlerde turkiye süreci çok iyi yönetti diyorlar. Virüs Avrupa'ya son darbesini vurdu. Avrupa tekleyen ekonomisi artık çöktü şu an ben aylık 4513 euro falan elime geçen para. bir et 30 Euro oldu buda 240 birim para ediyor yani bir Eti 240 liraya alıyor gibi düşünün. Maaşlar ödenmiyor Frankfurt ta. Çok mağdur olduk Hayla zırlıyorsunuz. Siz gavur yerini memleketiniz gibi mi sandınız. Biz Avrupa da yaşam savaşı veriyoruz. Türkiye de yaşamak için herşeyimi verirdim vallahi kıymetini bilin devletin Ben tüm düzeni burda kurduk gelemiyoruz gavur yollamıyor bizi. ALLAH tüm Müslüman ve Arap camiasını korusun. Amin
    3 Yanıt Yanıtla
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    gyusufg (yusuf sarı) 5 dk. yardimacil65
    30 euro nasıl 240 birim para yapıyor maasının 4513 oldugunu söylemişsin
    pekı 2324 lırada 60 lira kac birim para yapıyor?
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    Alozyuaz (ali nail) 2 dk. yardimacil65
    Dövülmek için mi sövülmek için mi yazdın o yazıyı bilmem ama yüzdesel baza bakarsan sen daha ucuza alıyorsun. 2.si ülke o kadar bekledi temizlemeden tekrar eski hale döneceğiz. Böyle mantık olmaz. Allah herkese akıl fikir versin.
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    Sunstorms (Sunstorms Sunstorms) 21 dk.
    Bu kadar davarı gözönüne alırsak beklenen birşeydi yarın 1000 üzeri cumaya kadar 1500 ü bulur diye tahmin ediyorum!
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