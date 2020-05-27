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    Türkiye'de koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç yurt dışında yasaklandı

    Kovid-19 tedavisi için Türkiye'deki hastalarda kullanılan hidroksiklorokin ilacı Fransa'da yasaklandı. Dünya Sağlık Örgütü, ilacın klinik çalışmalarını durdurdu.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç yurt dışında yasaklandı
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    Türkiye’de koronavirüs hastalarının iyileştirmesini hızlandırmak için normalde sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin formüllü ilaç kullanılıyor. Hatta Türkiye'de bir şirket, aynı formülle yerli üretimini yapıyor. Hidroksiklorokin ilacının kullanımı dünyada büyük tartışma yaratmaya başladı. Fransa hidroksiklorokin kullanımını yasakladı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) klinik çalışmalarını durdurdu.

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    Tıp dünyasının en popüler dergilerinden The Lancet bilim dergisinde yayınlanan araştırmada hidroksiklorokin ilacının Kovid-19 tedavisine hiçbir faydasının olmadığı, hatta kalp ritminde bozulmalara neden olduğu kanısına varıldı. Bunun üzerine WHO çalışmaları durdurdu. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ilacın araştırılması için ülkenin sağlık yüksek konseyi National Council for Public Health’e (HCSP) araştırma görevi verdi. Konseyin araştırması tamamlandı ve ilacın Fransa'da kullanımının yasaklamasına karar verildi.

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    Dünya Sağlık Örgütü ve Fransa’nın hidroksiklorokine karşı attığı bu adımın ardından T.C. Sağlık Baklanlığı’ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Türk Tabipleri Birliği, web sitesinden bir çağrıda bulundu ve Sağlık Bakanlığı’nın ülkemizde hidroksiklorokin tedavisi uygulanan hastalardaki başarı oranına ilişkin açıklama paylaşılmasını talep etti.

    Türkiye'de Kovid-19 tedavisi için ne kadar hidroksiklorokin kullanılıyor?

    Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tedavi algoritmasına göre Kovid-19 tedavisi için ilk gu¨n 2x400 mg yu¨klemeyi, takiben diğer gu¨nler 2x200 mg idame dozu ile devam edilmesi ve toplam 5 gu¨n (toplam 12 tablet) verilmesi önerilmektedir. Bununla birlikte ayaktan tedavi edilen veya komplike olmayan vakalarda ise yu¨kleme yapılmadan 5 gu¨n boyunca 2x200 mg (toplam 10 tablet) verilebileceği belirtilmektedir. Ayrıca hidroksiklorokin tedavisi altında progresyon izlenen hastalarda tedavi süresinin 10 güne uzatılabileceği belirtilmiştir. 



    Kaynakça https://www.politico.com/news/2020/05/27/france-bans-use-of-hydroxychloroquine-to-cure-coronavirus-283724 https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=b100d1ba-9fea-11ea-a337-d665751c2b86 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-hydroxychloroquine-and-covid-19 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. en beğenilen
    Tedaviye iyi geldiği için de çalışmaları olabili bu WHO. Kime veya neye hizmet ettiğini çözemedim ben açıkçası.
    Aynı şekilde BM, NATO vs gibi örgütler ne işe yarar bilen varsa anlatsın.
    Tedaviye iyi geldiği için de çalışmaları olabili bu WHO. Kime veya neye hizmet ettiğini çözemedim ben açıkçası. Aynı şekilde BM, NATO vs gibi örgütler ne i...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    koyunsayar 3 dk.
    Dünya Sağlık örgütü dünyanın pkk sıdır yasaklanmalı
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 4 dk.
    Kime neye inanacağımızı şaşırdık.
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    deoks 5 dk.
    Her ülke kendi tedavisini uyguluyor. Ülkemizin tedavi başarısı da sayılarla ortada.
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    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Zaten bu ilaç yabancılarındı izinle Türkiye de üretildi. Çok ta şey etmemek lazım.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. en beğenilen
    Tedaviye iyi geldiği için de çalışmaları olabili bu WHO. Kime veya neye hizmet ettiğini çözemedim ben açıkçası.
    Aynı şekilde BM, NATO vs gibi örgütler ne işe yarar bilen varsa anlatsın.
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    wiru5 (Özgür Uysal) 1 sa.
    Dün halk tv de bir doktor denk geldi.Bu ilaç meselesinden bahsediyordu.Yanlış hatırlamıyorsam bu ilaç 1 dolar falanmış.Muadili olan ilaç 10.000 dolarmış.Konuşmadan anladığım ucuz ilacı kötüleyerek pahalı olanı itelemeye çalışacaklar.
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    enizam 1 sa. wiru5
    Bu ilaç ve muadili ilaçlar ucuz. Bu, ciddi yan etkileri olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
    Bu yan etkiler, körlük ve kalp yetmezliğini de kapsıyor. Yani, sağlıklı insanda bile kalp problemine sebep oluyor.
    Bir de koronadan hastanede yatan yaşlı, zaten kalbi zayıf olanı düşün...

    Varsayalım pahalı muadili var, ve o ilaçta bu yan etkiler yok. İnsan hayatına ne kadar değer biçiyorsun? En çok kaç TL olursa kullanılır veya kullanılmaz?
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    fhrstw 1 sa.
    Trump bu ilaca tanrının bir lütfu dediğinde kıllanmıştım zaten.
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