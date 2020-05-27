Türkiye'de koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç yurt dışında yasaklandı

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Türkiye’de koronavirüs hastalarının iyileştirmesini hızlandırmak için normalde sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin formüllü ilaç kullanılıyor. Hatta Türkiye'de bir şirket, aynı formülle yerli üretimini yapıyor. Hidroksiklorokin ilacının kullanımı dünyada büyük tartışma yaratmaya başladı. Fransa hidroksiklorokin kullanımını yasakladı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) klinik çalışmalarını durdurdu.

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Tıp dünyasının en popüler dergilerinden The Lancet bilim dergisinde yayınlanan araştırmada hidroksiklorokin ilacının Kovid-19 tedavisine hiçbir faydasının olmadığı, hatta kalp ritminde bozulmalara neden olduğu kanısına varıldı. Bunun üzerine WHO çalışmaları durdurdu. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ilacın araştırılması için ülkenin sağlık yüksek konseyi National Council for Public Health’e (HCSP) araştırma görevi verdi. Konseyin araştırması tamamlandı ve ilacın Fransa'da kullanımının yasaklamasına karar verildi.

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Dünya Sağlık Örgütü ve Fransa’nın hidroksiklorokine karşı attığı bu adımın ardından T.C. Sağlık Baklanlığı’ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Türk Tabipleri Birliği, web sitesinden bir çağrıda bulundu ve Sağlık Bakanlığı’nın ülkemizde hidroksiklorokin tedavisi uygulanan hastalardaki başarı oranına ilişkin açıklama paylaşılmasını talep etti.

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi için ne kadar hidroksiklorokin kullanılıyor?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tedavi algoritmasına göre Kovid-19 tedavisi için ilk gu¨n 2x400 mg yu¨klemeyi, takiben diğer gu¨nler 2x200 mg idame dozu ile devam edilmesi ve toplam 5 gu¨n (toplam 12 tablet) verilmesi önerilmektedir. Bununla birlikte ayaktan tedavi edilen veya komplike olmayan vakalarda ise yu¨kleme yapılmadan 5 gu¨n boyunca 2x200 mg (toplam 10 tablet) verilebileceği belirtilmektedir. Ayrıca hidroksiklorokin tedavisi altında progresyon izlenen hastalarda tedavi süresinin 10 güne uzatılabileceği belirtilmiştir.

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