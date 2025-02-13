MSB’den Yunanistan’a “Meteor” ve “GÖKHAN” füzesi yanıtı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Toplantında bölgesel konular ve gelişmeler de ele alınırken MSB kaynakları, "Meteor füzesinin de temin çalışmaları sorunsuz olarak devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Yunanistan karşı çıkmıştı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak'ta Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Yunanistan'ın Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duyduğu rahatsızlığı iletmişti.

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli MBDA tarafından üretiliyor. Konsorsiyumda Fransa'ya ilaveten İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç bulunuyor. Ancak kısa bir süre önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'ye Meteor füzesi satışını engelleme talebine ret yanıtını almıştı.

"Meteor füzesi hava-hava füzeleri arasında yer alan Avrupa menşeli uzun menzilli yeni nesil bir füzedir. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız.

Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız. GÖKHAN füzesi envantere girinceye kadar Eurofighter uçaklarıyla birlikte Meteor füzesinin de temin çalışmaları sorunsuz olarak devam etmektedir."

GÖKHAN füzesinde son durum ne?

Tam Boyutta Gör TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen “Millî Ramjet Motorlu Hava-Hava Füzesi (GÖKHAN) Geliştirilmesi Projesi”nde süreç ilerlemeye devam ediyor. İlk görseli paylaşılan GÖKHAN’da kavramsal tasarım ve ön tasarım aşamaları tamamlandı. GÖKHAN, artık yer testleri ve uçuş testleri aşamasına geçiyor. Bu süreçte füzenin alt sistemleri, aerodinamik yapısı ve itki sisteminin performansı doğrulama testlerinden geçirilecek.

Ramjet motorlu GÖKHAN füzesi ilk kez paylaşıldı: Projede son duru 8 sa. önce eklendi

Ramjet motorlu GÖKHAN füzesi hakkında çok daha fazla detayı bu konudaki ilgili haberimizden öğrenebilirsiniz.

Meteor füzesi neden önemli?

Eurofighter Typhoon tarafında işler olumlu ilerlerken tek başına uçakları almak tüm sorunları çözmüyor. Eurofighter Typhoon uçaklarının önemli vurucu güçlerinden olan MBDA arafından geliştirilen Meteor füzelerini de almak gerekiyor.

Meteor füzeleri, ramjet motoruyla 200 km azami menzile ve 60 km Kaçışsız Bölge'ye (No Escape Zone) sahip. Meteor füzeleri F-35, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, SAAB JAS-39 Gripen gibi uçaklarda kullanılabiliyor. Yunanistan Rafale ve F-35 alımıyla bu füzelere erişim sağlamış durumda. Bu da Türkiye’nin özellikle Ege’de hava hakimiyetini ciddi şekilde zorluyor.

ürkiye, F-16’larında NATO’nun standart mühimmatı olan AIM-120 C7 füzesini kullanıyor. Bu füzenin menzili ise 120 km civarında, kaçışı mümkün olmayan menzili kesin olarak bilinmese de genel olarak arada 3 katlık farkın olduğu bildiriliyor. Meteor ve GÖKHAN, hava üstünlüğünü sağlamak için kritik öneme sahip bileşenler. GÖKHAN’ın envantere girmesine görece daha çok süre var ve Türkiye, buradaki açığı Eurofighter + Meteor ile kapatmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.