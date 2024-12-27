Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fransa, Eurofighter için Türkiye’ye Meteor füzelerini satmaya ikna oldu

    Türkiye bir süredir Avrupa’dan Eurofighter Typhoon almaya çalışırken bu uçaklarda kullanılması son derece önemli olan MBDA yapımı Meteor füzeleri konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
    Fransa, Türkiye’ye kritik öneme sahip Meteor füzelerini satacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin Avrupa’dan Eurofighter Typhoon alma talebiyle ilgili teknik görüşmeler sürüyor. Ancak Türkiye, sadece bu uçakları alarak Hava Kuvvetleri’ni güçlendiremez, zira bu uçaklarla birlikte kullanılacak önemi mühimmatlara da erişim sağlamak gerekiyor. Bu kritik mühimmatlardan birisi de MBDA yapımı Meteor füzeleri. İddia statüsündeki son rapor, İngiltere’nin Türkiye’ye Meteor füzesi satışı için Fransa’yı ikna ettiğini belirtiliyor.

    İngiltere, Fransa'yı ikna etti

    Milliyet’in özel haberine göre İngiltere, Fransa’yı Türkiye’ye Meteor füzelerinin satışı konusunda ikna etti. Bu, henüz resmi olarak doğrulanmış bir bilgi değil. Ancak gerçekleşmesi halinde Ege’de Türk-Yunan dengesi yeniden sağlanmış olacak.

    Fransa, Türkiye’ye kritik öneme sahip Meteor füzelerini satacak Tam Boyutta Gör
    Görsel Menzil Ötesi Havadan Havaya Füzesi (BVRAAM) olan Meteor, katı yakıtlı ramjet motoru ile Mach 4'ün üzerinde bir hızda seyredebiliyor. MBDA’ya göre göre Meteor, kendi türündeki mevcut hava-hava füzelerinin üç ila altı katı kinetik performansa sahip.

    Günümüzde hava üstünlüğü bariz bir şekilde “görüş hattı ötesine” çekilmiş durumda. Artık uçakların birbirini fiziken görebildiği bir dönem geride kalırken gizlilik ve görüş ötesi müdahale yetenekleri ön plana çıkıyor. Bu durum neticesinde günümüzde F-16’ların önemi düşerken diğer daha modern uçakların önemi artıyor. Meteor füzesi de uyumlu uçaklarla modern çağın önemli unsurlarından.

    Tek başına Eurofighter Typhoon almak sorunları çözmüyor

    Fransa, Türkiye’ye kritik öneme sahip Meteor füzelerini satacak Tam Boyutta Gör
    Bu bağlamda Türkiye, F-35’lere ve onunla uyumlu olan görüş ötesi mühimmatlara erişimini kaybederken Hava Kuvvetleri’nin de elini zayıflatmış oldu. Bu dönem Yunanistan ve Rusya ise hava gücünü ilerletti. Türkiye, KAAN ve yeni Gökhan gibi hava-hava füzelerini envantere alana kadar burada oluşan açığı kapatmak için Eurofighter Typhoon uçaklarına yönelmişti. Bu uçak, AESA radarı ve F-16’ya göre daha düşük radar izi ile ihtiyaçları karşılayacak kapasitede.

    Eurofighter Typhoon tarafında işler olumlu ilerlerken tek başına uçakları almak tüm sorunları çözmüyor. Eurofighter Typhoon uçaklarının önemli vurucu güçlerinden olan MBDA (Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, İspanya ve İsveç iş birliği altında) tarafından geliştirilen Meteor füzelerini de almak gerekiyor.

    Meteor füzeleri, ramjet motoruyla 200 km azami menzile ve 60 km Kaçışsız Bölge'ye (No Escape Zone) sahip. Türkiye, F-16’larında NATO’nun standart mühimmatı olan AIM-120 C7 füzesini kullanıyor. Bu füzenin menzili ise 120 km civarında, kaçışı mümkün olmayan menzili kesin olarak bilinmese de Meteor’dan düşük olduğu belirtiliyor.

    Meteor füzeleri F-35, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, SAAB JAS-39 Gripen gibi uçaklarda kullanılabiliyor. Yunanistan Rafale ve F-35 alımıyla bu füzelere erişim sağlamış durumda. Bu da Türkiye’nin özellikle Ege’de hava hakimiyetini ciddi şekilde zorluyor. Bulgaristan ve Romanya’da Yunanistan gibi F-35’lerini bekliyor. İsrail, F-35’leri etkin bir şekilde kullanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda crv 1.6 dizel manuel yorum benzinli katalitik konvertör temizliği bant boyayı kaldırdı hyundai kona 1.6 t-gdi yorum gastritten kurtulanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız