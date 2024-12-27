Fransa, Eurofighter için Türkiye’ye Meteor füzelerini satmaya ikna oldu

İngiltere, Fransa'yı ikna etti
Milliyet’in özel haberine göre İngiltere, Fransa’yı Türkiye’ye Meteor füzelerinin satışı konusunda ikna etti. Bu, henüz resmi olarak doğrulanmış bir bilgi değil. Ancak gerçekleşmesi halinde Ege’de Türk-Yunan dengesi yeniden sağlanmış olacak.
Günümüzde hava üstünlüğü bariz bir şekilde “görüş hattı ötesine” çekilmiş durumda. Artık uçakların birbirini fiziken görebildiği bir dönem geride kalırken gizlilik ve görüş ötesi müdahale yetenekleri ön plana çıkıyor. Bu durum neticesinde günümüzde F-16’ların önemi düşerken diğer daha modern uçakların önemi artıyor. Meteor füzesi de uyumlu uçaklarla modern çağın önemli unsurlarından.
Tek başına Eurofighter Typhoon almak sorunları çözmüyor
Eurofighter Typhoon tarafında işler olumlu ilerlerken tek başına uçakları almak tüm sorunları çözmüyor. Eurofighter Typhoon uçaklarının önemli vurucu güçlerinden olan MBDA (Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, İspanya ve İsveç iş birliği altında) tarafından geliştirilen Meteor füzelerini de almak gerekiyor.
Meteor füzeleri, ramjet motoruyla 200 km azami menzile ve 60 km Kaçışsız Bölge'ye (No Escape Zone) sahip. Türkiye, F-16’larında NATO’nun standart mühimmatı olan AIM-120 C7 füzesini kullanıyor. Bu füzenin menzili ise 120 km civarında, kaçışı mümkün olmayan menzili kesin olarak bilinmese de Meteor’dan düşük olduğu belirtiliyor.
Meteor füzeleri F-35, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, SAAB JAS-39 Gripen gibi uçaklarda kullanılabiliyor. Yunanistan Rafale ve F-35 alımıyla bu füzelere erişim sağlamış durumda. Bu da Türkiye’nin özellikle Ege’de hava hakimiyetini ciddi şekilde zorluyor. Bulgaristan ve Romanya’da Yunanistan gibi F-35’lerini bekliyor. İsrail, F-35’leri etkin bir şekilde kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.