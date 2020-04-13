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    Türkiye'de koronavirüsün e-ticarete etkisi

    Koronavirüs salgını sipariş alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Bu dönemde tahmin edileceği üzere maske, dezenfektan, eldiven gibi ürünlere talep arttı. Ideasoft, talep artan ürünleri listeledi.
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    Diğer
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    E-ticaret sitelerinde satış yapan mağazalara yazılımsal araçlar sunan Ideasoft, Türkiye’de koronavirüsün e-ticaret etkisine ilişkin rapor hazırladı. Ayrıca satışların siparişlerin takip edilebildiği sitesini kullanıma açtı.

    Ocak 2020 vs Mart 2020

    Ideasoft, siparişlere koronavirüsün etkisini ölçmek için 8 binden fazla e-ticaret sitesinin Ocak 2020 ve Mart 2020 aylarındaki değişimini gözlemledi. Satış adedi bazındaki değişime baktığımızda ilginç şekilde birincinin maske değil dezenfektan olduğunu görüyoruz. Dezenfektan satışları yüzde 5413 artış göstererek 1. sırada yer alırken maske satışları yüzde 3224 artışla 2. sırada.

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    Kolonya satışları yüzde 1148, ateş ölçer satışları yüzde 512, eldiven satışları yüzde 286 ve gıda takviyesi satışları yüzde 177 arttı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüsün etkisi otomotivde üretim ve ihracat rakamlarına yansımaya başladı"

    Maske fiyatları yüzde 502 arttı

    Ürünlerin birim fiyatındaki değişimine baktığımızda Ocak ayına kıyasla Mart ayında maske fiyatları yüzde 502, ateş ölçer fiyatları yüzde 139, eldiven fiyatları yüzde 64, ıslak mendil fiyatları yüzde 55 arttı.

    Canlı takip sitesi

    Ideasoft, Türkiye’de satışların canlı takip edilebileceği bir web sayfasını kullanıma açtı. Hangi ürünün, hangi şehire, hangi fiyatla satıldığını görebilirsiniz. Bu site sayesinde hangi ürünlerin ilgi gördüğünü anlık olarak görüntüleyebilirsiniz.

    https://canli.ideasoft.com.tr/



    https://webrazzi.com/2020/04/13/turkiye-e-ticaret-pazarinda-nelerin-satildigini-canli-takip-edin/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    serdartas3 23 dk. yeni yorumcu
    düşüş olsaydı şaşırırdım ztn
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    veteriner69 1 sa.
    Ben Veteriner Hekim olarak ameliyatlarda kullandığım 50 adet cerrahi maskeyi 17 TL (on yedi türk lirası) ye almıştım 5 ay önce. Şimdi 190 tl istiyorlar! YUH ki YUH!
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    ayseltosun 2 sa. yeni yorumcu
    yazık bizim ülkemize
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    interwap (Volkan ) 3 sa.
    Medikal maskelerin fiyatı %1500-%2000 civarında yükseldi. %500 yazılmasının sebebi muhtemelen diğer maske fiyatları da dahil edildi.
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