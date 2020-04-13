Türkiye'de koronavirüsün e-ticarete etkisi

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E-ticaret sitelerinde satış yapan mağazalara yazılımsal araçlar sunan Ideasoft, Türkiye’de koronavirüsün e-ticaret etkisine ilişkin rapor hazırladı. Ayrıca satışların siparişlerin takip edilebildiği sitesini kullanıma açtı.

Ocak 2020 vs Mart 2020

Ideasoft, siparişlere koronavirüsün etkisini ölçmek için 8 binden fazla e-ticaret sitesinin Ocak 2020 ve Mart 2020 aylarındaki değişimini gözlemledi. Satış adedi bazındaki değişime baktığımızda ilginç şekilde birincinin maske değil dezenfektan olduğunu görüyoruz. Dezenfektan satışları yüzde 5413 artış göstererek 1. sırada yer alırken maske satışları yüzde 3224 artışla 2. sırada.

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Kolonya satışları yüzde 1148, ateş ölçer satışları yüzde 512, eldiven satışları yüzde 286 ve gıda takviyesi satışları yüzde 177 arttı.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüsün etkisi otomotivde üretim ve ihracat rakamlarına yansımaya başladı"

Maske fiyatları yüzde 502 arttı

Ürünlerin birim fiyatındaki değişimine baktığımızda Ocak ayına kıyasla Mart ayında maske fiyatları yüzde 502, ateş ölçer fiyatları yüzde 139, eldiven fiyatları yüzde 64, ıslak mendil fiyatları yüzde 55 arttı.

Canlı takip sitesi

Ideasoft, Türkiye’de satışların canlı takip edilebileceği bir web sayfasını kullanıma açtı. Hangi ürünün, hangi şehire, hangi fiyatla satıldığını görebilirsiniz. Bu site sayesinde hangi ürünlerin ilgi gördüğünü anlık olarak görüntüleyebilirsiniz.

https://canli.ideasoft.com.tr/

https://webrazzi.com/2020/04/13/turkiye-e-ticaret-pazarinda-nelerin-satildigini-canli-takip-edin/

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