Apple, iOS 18 RCS desteğini sunmaya başladı

iOS 18’i yükleyen bazı kullanıcılar, Android kullanıcılarına RCS mesaj gönderebildiklerine dair ekran görüntüleri paylaşmaya başladı. SMS/MMS yerine RCS tabanlı metinler RCS etiketiyle gösteriliyor.
iOS 18 RCS mesajı neler sağlıyor?
iOS 18 güncellemesiyle gelen RCS desteğiyle iPhone kullanıcıları, Android kullanıcılarıyla daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video paylaşabiliyor, daha büyük boyutta dosyaları paylaşabiliyor, sesli mesaj gönderebiliyor, yazıyor ve okundu işaretini görebiliyor, hücresel veya WiFi üzerinden mesaj gönderebiliyor ve daha gelişmiş grup sohbetlerine katılabiliyor.
RCS mesaj, Ayarlar uygulamasının Mesajlar bölümünde etkinleştirilebiliyor ve varsayılan olarak açık. Şu anda RCS mesajlaşma yalnızca Amerika’da belli operatörler tarafından destekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.