2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18’in ikinci beta sürümüyle RCS mesajlaşmayı açmak için seçenek ekledi. RCS mesajlaşma Türkiye’de henüz kullanımda değil ancak bazı iPhone kullanıcıları özelliği kullanabildiğini söylüyor.

iOS 18 public beta ne zaman çıkacak? 3 gün önce eklendi

iOS 18’i yükleyen bazı kullanıcılar, Android kullanıcılarına RCS mesaj gönderebildiklerine dair ekran görüntüleri paylaşmaya başladı. SMS/MMS yerine RCS tabanlı metinler RCS etiketiyle gösteriliyor.

iOS 18 RCS mesajı neler sağlıyor?

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iOS 18 güncellemesiyle gelen RCS desteğiyle iPhone kullanıcıları, Android kullanıcılarıyla daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video paylaşabiliyor, daha büyük boyutta dosyaları paylaşabiliyor, sesli mesaj gönderebiliyor, yazıyor ve okundu işaretini görebiliyor, hücresel veya WiFi üzerinden mesaj gönderebiliyor ve daha gelişmiş grup sohbetlerine katılabiliyor.

RCS mesaj, Ayarlar uygulamasının Mesajlar bölümünde etkinleştirilebiliyor ve varsayılan olarak açık. Şu anda RCS mesajlaşma yalnızca Amerika’da belli operatörler tarafından destekleniyor.

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iPhone Haberleri

Apple, iOS 18 RCS desteğini sunmaya başladı