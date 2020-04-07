Türkiye’de uçuşlar yüzde 91 azaldı

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Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de tüm yurt içi ve yurt dışı yolcu uçuşları durduruldu, kargo uçakları seferlerine devam ediyor. Yolcu uçaklarının durmasıyla beraber hava trafiği durma noktasına geldi.

Eurocontrol Genel Müdürü Eamonn Brennan, Türkiye hava sahasındaki değişimi gözler önüne seren bir video paylaştı. 5 Nisan 2020’de Türkiye üzerinde sadece 313 uçuş gerçekleştirildi. 2019’a göre yüzde 91 düşüş söz konusu. 7 Nisan 2019’da Türkiye üzerinde günün hemen her saatinde anlık 160 uçuş gerçekleşiyordu. 5 Nisan 2020’deki düşüşü videodan görebilirsiniz.

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Yukarıdaki resimde ise Avrupa ülkelerinin hava sahasındaki 4 Nisan 2020 ile 4 Nisan 2019’daki uçuşların karşılaştırmasını görebilirsiniz. Slovakya ve Arnavutluk hava sahasındaki uçuşlar tamamen durmuş. Hava trafiği en az etkilenen ülke ise Norveç. 4 Nisan 2020’de 221 uçuş gerçekleşmiş. Geçen seneye göre yüzde 70.6 düşüş söz konusu. Uçuş sayısı bakımından en fazla uçuş Almanya hava sahasında yapılmış. 4 Nisan 2020’de 566 uçuş gerçekleşmiş, 2019’a göre yüzde 88.7 düşüş var.

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