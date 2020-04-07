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    Türkiye’de uçuşlar yüzde 91 azaldı

    Eurocontrol Genel Müdürü Eamonn Brennan, koronavirüs salgının hava trafiğine etkisini gösteren paylaşımlar yaptı. Türkiye'de hava trafiği yüzde 91 azaldı, Avrupa'da benzer düşüş var.
    1 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye’de uçuşlar yüzde 91 azaldı
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    Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de tüm yurt içi ve yurt dışı yolcu uçuşları durduruldu, kargo uçakları seferlerine devam ediyor. Yolcu uçaklarının durmasıyla beraber hava trafiği durma noktasına geldi.

    Eurocontrol Genel Müdürü Eamonn Brennan, Türkiye hava sahasındaki değişimi gözler önüne seren bir video paylaştı. 5 Nisan 2020’de Türkiye üzerinde sadece 313 uçuş gerçekleştirildi. 2019’a göre yüzde 91 düşüş söz konusu. 7 Nisan 2019’da Türkiye üzerinde günün hemen her saatinde anlık 160 uçuş gerçekleşiyordu. 5 Nisan 2020’deki düşüşü videodan görebilirsiniz.

    Türkiye’de uçuşlar yüzde 91 azaldı
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    Yukarıdaki resimde ise Avrupa ülkelerinin hava sahasındaki 4 Nisan 2020 ile 4 Nisan 2019’daki uçuşların karşılaştırmasını görebilirsiniz. Slovakya ve Arnavutluk hava sahasındaki uçuşlar tamamen durmuş. Hava trafiği en az etkilenen ülke ise Norveç. 4 Nisan 2020’de 221 uçuş gerçekleşmiş. Geçen seneye göre yüzde 70.6 düşüş söz konusu. Uçuş sayısı bakımından en fazla uçuş Almanya hava sahasında yapılmış. 4 Nisan 2020’de 566 uçuş gerçekleşmiş, 2019’a göre yüzde 88.7 düşüş var.



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    epsilon26 1 gün en beğenilen
    Oysaki uçak biletinde kdv yi %1e indirmişti



    Niye uçuşlar hala azaldı ki acaba
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    7.62 1 gün
    Bir kaç firma batarsa geriye kalanlar tekel olup canınıza okur arkadaşlar. Ben filanca şirketi sevmiyorum batsın bitsin diyenler cehaletini sıyırıp atsın üzerinden.
    Bir kaç firma batarsa geriye kalanlar tekel olup canınıza okur arkadaşlar. Ben filanca şirketi sevmiyorum batsın bitsin diyenler cehaletini sıyırıp atsın üzeri...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    huntedman (ahmet yılmaz) 1 gün
    uçacağız da, serbest bıraksalar. Kafamıza göre takılsak.
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    pcdaly (lala lala) 1 gün
    kabin memurlarına yazık olacak gibi...
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    Cem (Cem Kaya) 1 gün
    kdv yi negatife dönüştürmeleri lazım yetmediiii.
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    sergengüney 1 gün yeni yorumcu
    uçak seferleri durdu diye biliyorum ben ya yanlışmıyım acaba
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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün
    :ok ilginç ADB' de uçuş yok gibi görünüyor görsele göre fakat İzmir' de ara ara uçak kalktığını gözlemleyebiliyoruz..
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    farukkartal1 1 gün yeni yorumcu
    uçak seferleri tamamen durdurulmamışmıydı ?
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    CeyKalDa 1 gün
    daracık koltuklarına 3 saat hapsedip felç olmama neden olan pegasus batsın
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    7.62 1 gün
    Bir kaç firma batarsa geriye kalanlar tekel olup canınıza okur arkadaşlar. Ben filanca şirketi sevmiyorum batsın bitsin diyenler cehaletini sıyırıp atsın üzerinden.
    Yanıtla +5
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    Seyrim (Devrim Derin) 1 gün
    Vergi indirimi işe yaramamış sanırım.. Konut alan var mı? Çok merak ettim.. Birde öyle bir haber yapın..
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    deoks 1 gün
    Tamamen durdurulan yerde nasıl yüzde 91 oluyor?
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    1177 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    uçuş, uçak ve
    5 etiket daha hava sahası hava trafiği Türkiye Haberleri koronavirüs Bilim ve Teknoloji
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