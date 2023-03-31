Türkiye'de üretilecek Dacia Duster ilk kez görüntülendi: Bigster'dan izler taşıyor

2024'te satışa sunulması beklenen üçüncü nesil Dacia Duster'ın üzerinde yoğun kamuflaj olsa da gövde tasarımının tepeden tırnağa yenilendiğini anlayabiliyoruz. CMF-B platformu üzerine inşa edilecek olan yeni Dacia Duster, görünen o ki selefine kıyasla daha büyük bir araç olacak ve Bigster konseptinden izler taşıyacak.
Yeni Dacia Duster'ın ön tasarımına baktığımızda bu izler açıkça belli oluyor. İnce gündüz LED'lerinin dikkat çektiği bölümde dört parçadan oluşan ince panjur da Bigster konseptindekiyle oldukça benzer. Üstelik bu alanda sürpriz bir biçimde bu parçaların da aydınlatılmış olduğunu görebiliriz.
Yeni Dacia Duster'da Continental 215/65 lastiklerle çevrili 17 inç jantlar bulunuyor. Daha da önemlisi, arkada disk fren kullanılmış olması da Dacia için önemli bir değişim. Arkada ise sportif bir bagaj spoyleri ve çok belli olmasa da Bigster'dakilerle benzer olduğunu gördüğümüz stop lambaları göze çarpıyor.
Duster'ın CMF-B platformuna geçiş yapması demek, hibrit güç ünitelerinin de kullanılabileceği esnekliğe sahip olması anlamına geliyor. Bu kapsamda ilk etapta olmasa bile ilerleyen süreçte Jogger'daki gibi bir elektrifikasyon işlemini Duster'da da görebiliriz. Yeni Dacia Duster ile ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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