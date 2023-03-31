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    Türkiye'de üretilecek Dacia Duster ilk kez görüntülendi: Bigster'dan izler taşıyor

    Bursa'da üretilip 2024'te Avrupa'da satışa sunulması beklenen üçüncü nesil Dacia Duster, üzerinde yoğun kamuflaj taşısa da Bigster konseptinden aldığı detaylar açıkça belli oluyor.
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    Türkiye'de üretilecek Dacia Duster ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Bu haftanın başında otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, yeni nesil Dacia Duster'ın Bursa'da üretileceğini açıkladı. Aradan çok geçmeden, yeni Duster, kamuflajlı bir şekilde yollarda test edilirken görüntülendi.

    2024'te satışa sunulması beklenen üçüncü nesil Dacia Duster'ın üzerinde yoğun kamuflaj olsa da gövde tasarımının tepeden tırnağa yenilendiğini anlayabiliyoruz. CMF-B platformu üzerine inşa edilecek olan yeni Dacia Duster, görünen o ki selefine kıyasla daha büyük bir araç olacak ve Bigster konseptinden izler taşıyacak.

    Yeni Dacia Duster'ın ön tasarımına baktığımızda bu izler açıkça belli oluyor. İnce gündüz LED'lerinin dikkat çektiği bölümde dört parçadan oluşan ince panjur da Bigster konseptindekiyle oldukça benzer. Üstelik bu alanda sürpriz bir biçimde bu parçaların da aydınlatılmış olduğunu görebiliriz.

    Türkiye'de üretilecek Dacia Duster ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Tamponda ise merkez hava girişindeki motifler ve dikey hava girişleri yine Bigster'da gördüğümüz detaylardan. Üstelik benzerlikler ön tarafla sınırlı değil. Yan taraftaki köşeli çamurluk uçları ve C sütununa gizlenmiş arka kapı kolları da hemen dikkat çekiyor. Bunun dışında yan aynalarda sinyallere yer verilmiş olduğunu da görmekteyiz.

    Yeni Dacia Duster'da Continental 215/65 lastiklerle çevrili 17 inç jantlar bulunuyor. Daha da önemlisi, arkada disk fren kullanılmış olması da Dacia için önemli bir değişim. Arkada ise sportif bir bagaj spoyleri ve çok belli olmasa da Bigster'dakilerle benzer olduğunu gördüğümüz stop lambaları göze çarpıyor.

    Duster'ın CMF-B platformuna geçiş yapması demek, hibrit güç ünitelerinin de kullanılabileceği esnekliğe sahip olması anlamına geliyor. Bu kapsamda ilk etapta olmasa bile ilerleyen süreçte Jogger'daki gibi bir elektrifikasyon işlemini Duster'da da görebiliriz. Yeni Dacia Duster ile ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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