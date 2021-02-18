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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de üretilen elektrikli feribot Norveç sularında hizmete giriyor

    Sefine Tersanesi tarafından Norveçli Bastø Fosen firması için üretilen elektrikli feribot, sınıfında dünyanın en büyüğü olarak nitelendiriliyor. Feribotun uzunluğu yaklaşık 145 metre.
    18 Şubat 2021, 15:00 (13 sa.)
    1,6b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    4

    Türkiye'de üretilen elektrikli feribot Norveç sularında hizmete giriyor
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    Elektriğe geçiş evresini kara araçlarıyla sınırlı tutmak istemeyen Norveç'te elektrikli feribotların sayısı git gide artıyor. Norveç kısa süre önce bir elektrikli feribota daha kavuştu. Üstelik bu feribot Sefine Tersanesi tarafından Yalova'da üretildi.

    Norveçli Bastø Fosen firması için üretilen Bastø Electric NB42, sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotu olma özelliğini taşıyor. Sıfır emisyonlu feribot, Lityum ION bataryaları sayesinde rotasındaki gaz emisyonunu yüzde 80 oranında azaltıyor. Toplam 600 yolcu ve 200 binek araç kapasitesine sahip olan feribotun çıktığı deneme seyirlerinde uygulanan ekipman ve donanım testlerinden başarıyla geçtiği belirtildi.

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    Yaklaşık 145 metre uzunluğunda Lityum ION bataryalı hibrit bir feribot olan Bast Electric NB42, sıfır emisyonlu çevre dostu gemilerin önemli temsilcileri arasında bulunuyor. Seyir halinde sevk sistemine gereken gücü bataryalarından sağlayan feribot, rotasındaki gaz emisyonunu bu sayede yüzde 80 oranında azaltıyor.

    Türkiye'de üretilen elektrikli feribot Norveç sularında hizmete giriyor
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli feribotun bataryaları yolcu indirme bindirme esnasında hızlı şarj olma özelliği (9000 kW'a kadar) ile zaman kaybına yol açmadan şarj edilebiliyor. Bastø Electric NB42 bu bataryalarla 30 dakikalık sefer gerçekleştirebiliyor. Daha uzun seferler ya da elektrik sisteminin çalışmaması gibi acil durumlar için de yeterli kapasitede dizel jeneratörler mevcut.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Sefine Tersanesi Genel Müdürü Dr. Süleyman Akın Tuzcuoğlu, "Norveç için geliştirdiğimiz feribotların en önemli özelliği çevre dostu olmaları. Yolcu feribotları arasında 4,3 MW ile en yüksek batarya kapasiteli araçlardan biri olan NB42, ülkenin en yoğun feribot rotası olan Moss-Horten bölgesinde hizmet verecek. Bölgede elektrikli araçlar için başlangıç noktası kabul edilen feribot ile rotanın çevresel ayak izinin önemli ölçüde azalması bekleniyor." şeklinde konuştu.



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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Moueson 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen dikiştutmazsabri
    Nankörlükle ne alakası var adamlar çevreye duyarlı .
    Yanıtla +11
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    yc#1 (Yavuz Can) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) dikiştutmazsabri
    Adamlar gelecek nesilleri düşünüyor. Bu yüzden Norveç Varlık Fonu 1 trilyon doları aşan değeriyle alanında dünyanın en büyüğü
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizim ülkemizin bu haberler ile anılması gerekiyor. Her türlü üretimin destekçisiyim.
    Yanıtla +3
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    E EmuDev 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnatla her tarafı imam hatip dolduran, eğitimi paçavraya çeviren iktidara rağmen halen ülkede birşeyler üretmeye çalışan beyinlerin olması geleceğe dair ümit verici.
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    K konusancpu 10 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    145 metrelik koca feribot elektrik ile çalışıyor.. vay be
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    L LeonEyes (Mesut E.) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    norveç beni ilglendirmiyor tek ilglendirdiği nokta ülke kazanmış. bizim gemi,feribot ne varsa elektrikliye geçmesi temennisi ile.
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    L loveoflaw 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bütün dünyaya petrol ve türevlerini satarak çevrenin kirletilmesine ve küresel ısınmaya katkı sağlamaya devam ediyorlar. Şimdi kendi ülkelerinde yenilenebilir enerjiye yöneldiler. Bu işte bir ikiyüzlülük var gibi geliyor bana.
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    mokoko_TR 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    tuzları kuru nufus az gelir çok fantezi yapıyorlar
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    WB 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artik eskisi gibi sadece domates patates satan bir Turkiye yok. Tebrikler..
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    darkaura 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    norvecin petrol rezervlerinden kazandigi buyuk paralari dusunursek bu yonde atilim yapmalari takdiri hak ediyor. gerci yeni teknolojileri hizli adapte etmenin de avantajlari var. seyrek yerlesiminden oturu karasal hatlari terkedip gsm altyapisini en hizli benimseyen kuzey ulkeleri olmustu. bunun sonucunda nokia gibi ericsson gibi dev dunya sirketleri cikardilar.
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    dikiştutmazsabri (erkan keskin) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Norvecte amma nankör millet zenginliginin büyük bölümünü petrolden elde ettiler ama herseyde elektrikli araclara yöneliyorlar??
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    Moueson 13 sa. ( Mesaj Silindi ) dikiştutmazsabri
    Nankörlükle ne alakası var adamlar çevreye duyarlı .
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    yc#1 (Yavuz Can) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) dikiştutmazsabri
    Adamlar gelecek nesilleri düşünüyor. Bu yüzden Norveç Varlık Fonu 1 trilyon doları aşan değeriyle alanında dünyanın en büyüğü
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