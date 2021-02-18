Türkiye'de üretilen elektrikli feribot Norveç sularında hizmete giriyor

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Elektriğe geçiş evresini kara araçlarıyla sınırlı tutmak istemeyen Norveç'te elektrikli feribotların sayısı git gide artıyor. Norveç kısa süre önce bir elektrikli feribota daha kavuştu. Üstelik bu feribot Sefine Tersanesi tarafından Yalova'da üretildi.

Norveçli Bastø Fosen firması için üretilen Bastø Electric NB42, sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotu olma özelliğini taşıyor. Sıfır emisyonlu feribot, Lityum ION bataryaları sayesinde rotasındaki gaz emisyonunu yüzde 80 oranında azaltıyor. Toplam 600 yolcu ve 200 binek araç kapasitesine sahip olan feribotun çıktığı deneme seyirlerinde uygulanan ekipman ve donanım testlerinden başarıyla geçtiği belirtildi.

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Yaklaşık 145 metre uzunluğunda Lityum ION bataryalı hibrit bir feribot olan Bast Electric NB42, sıfır emisyonlu çevre dostu gemilerin önemli temsilcileri arasında bulunuyor. Seyir halinde sevk sistemine gereken gücü bataryalarından sağlayan feribot, rotasındaki gaz emisyonunu bu sayede yüzde 80 oranında azaltıyor.

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Elektrikli feribotun bataryaları yolcu indirme bindirme esnasında hızlı şarj olma özelliği (9000 kW'a kadar) ile zaman kaybına yol açmadan şarj edilebiliyor. Bastø Electric NB42 bu bataryalarla 30 dakikalık sefer gerçekleştirebiliyor. Daha uzun seferler ya da elektrik sisteminin çalışmaması gibi acil durumlar için de yeterli kapasitede dizel jeneratörler mevcut.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sefine Tersanesi Genel Müdürü Dr. Süleyman Akın Tuzcuoğlu, "Norveç için geliştirdiğimiz feribotların en önemli özelliği çevre dostu olmaları. Yolcu feribotları arasında 4,3 MW ile en yüksek batarya kapasiteli araçlardan biri olan NB42, ülkenin en yoğun feribot rotası olan Moss-Horten bölgesinde hizmet verecek. Bölgede elektrikli araçlar için başlangıç noktası kabul edilen feribot ile rotanın çevresel ayak izinin önemli ölçüde azalması bekleniyor." şeklinde konuştu.

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