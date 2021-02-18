T129 Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Atak helikopterinin Faz-2 versiyonunun ilk teslimatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapıldı.

Atak’ın Faz-2 versiyonunda yerlilik oranı arttı. Lazer ikaz alıcısı, radar ikaz alıcısı ve yeni telsiz sistemleri eklendi. Atak Faz-2’nin seri üretimi sürüyor. İlk aşamada 21 adet Faz-2 teslim edilecek.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk kez Atak’ı kullanacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ise 58. Atak helikopterini teslim aldı. Taarruz ve taktik keşif helikopteri Atak, bugüne kadar terörle mücadele operasyonlarında ve sınır dışı operasyonlarda kullanıldı. Pakistan ve Filipinler’e satışı gerçekleştirildi.

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T129 Atak helikopteri özellikleri

T129 Atak helikopteri İtalyan AgustaWestland’ın A129 Mangusta isimli helikopteri referans alınarak TUSAŞ ve AgustaWestland tarafından üretiliyor. Radar ve çeşitli elektronik bileşenlerde ASELSAN’ın ürünleri kullanılıyor.

Gelişmiş chaff/flare Karşı Tedbir Sistemi (CMDS), radar ve IR (Kızılötesi) sinyal bozma kabiliyetiyle gelişmiş kendini koruma özelliği ve Elektronik Harp (EW) işlemcisi, Radar İkaz Alıcısı (RWR), Lazer İkaz Sistemi (LWS), Füze İkaz Sistemi (MWS) dahil olmak çok sayıda teknolojik bileşenle donatıldı.

Atak helikopteri aşağıdaki rollerde kullanılabiliyor:

Taarruz, Silahlı Keşif, Silahlı Koruma, Derin Taarruz, Hassas Angaje, Silahlı Destek, Hava Savunma Sistemleri Tahrip, Emniyet/Meskun Mahal Muharebesi.

Teknik veriler

Boyutlar/Ağırlık

Uzunluk: 14.54 m / 47.70 ft

Yükseklik: 3.40 m / 11.20 ft

Tam Yükseklik. 3.95 m / 39.00 ft

Genişlik. 3.49 m / 11.45 ft

Ana Rotor Çapı. 11.90 m / 39.00 ft

Mürettebat. 2

MTOW. 5065 kg / 11166 Ib

Performans

Azami Seyir Hızı: 281 km/sa / 152 kts

Menzil: 537 km / 290 nm

Havada Kalış. 3 saat

HIGE Tavanı: 4572 m / 15000 ft

HOGE Tavanı: 4221 m / 13850 ft

Tırmanma: 13.26 m/sn / 2610 ft/dk

Dikey Tırmanma: 7.3 m/sn / 1430 ft/dk

Görev Tavanı: 4572 m / 15000 ft

Motor

2 x Turbo şaft motor: LHTEC – CTS800-4A

Kalkış Gücü: 2 x 1024 kw, 2 x 1.373 shp

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