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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    T129 Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    Türkiye'nin Atak helikopterinin yenilenen versiyonu Atak Faz-2'nin ilk teslimatları K.K.K ve E.G.M.'ye yapıldı. T129 Atak helikopterinin özellikleri haberimizde.
    18 Şubat 2021, 09:00 (19 sa.)
    2,3b
    1
    34
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    T129 Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Atak helikopterinin Faz-2 versiyonunun ilk teslimatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapıldı.

    Atak’ın Faz-2 versiyonunda yerlilik oranı arttı. Lazer ikaz alıcısı, radar ikaz alıcısı ve yeni telsiz sistemleri eklendi. Atak Faz-2’nin seri üretimi sürüyor. İlk aşamada 21 adet Faz-2 teslim edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ suya indirildi"

    Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk kez Atak’ı kullanacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ise 58. Atak helikopterini teslim aldı. Taarruz ve taktik keşif helikopteri Atak, bugüne kadar terörle mücadele operasyonlarında ve sınır dışı operasyonlarda kullanıldı. Pakistan ve Filipinler’e satışı gerçekleştirildi.

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    T129 Atak helikopteri özellikleri

    T129 Atak helikopteri İtalyan AgustaWestland’ın A129 Mangusta isimli helikopteri referans alınarak TUSAŞ ve AgustaWestland tarafından üretiliyor. Radar ve çeşitli elektronik bileşenlerde ASELSAN’ın ürünleri kullanılıyor.

    Gelişmiş chaff/flare Karşı Tedbir Sistemi (CMDS), radar ve IR (Kızılötesi) sinyal bozma kabiliyetiyle gelişmiş kendini koruma özelliği ve Elektronik Harp (EW) işlemcisi, Radar İkaz Alıcısı (RWR), Lazer İkaz Sistemi (LWS), Füze İkaz Sistemi (MWS) dahil olmak çok sayıda teknolojik bileşenle donatıldı.

    Atak helikopteri aşağıdaki rollerde kullanılabiliyor:

    Taarruz, Silahlı Keşif, Silahlı Koruma, Derin Taarruz, Hassas Angaje, Silahlı Destek, Hava Savunma Sistemleri Tahrip, Emniyet/Meskun Mahal Muharebesi.

    Teknik veriler

    Boyutlar/Ağırlık

    • Uzunluk: 14.54 m / 47.70 ft
    • Yükseklik: 3.40 m / 11.20 ft
    • Tam Yükseklik. 3.95 m / 39.00 ft
    • Genişlik. 3.49 m / 11.45 ft
    • Ana Rotor Çapı. 11.90 m / 39.00 ft
    • Mürettebat. 2
    • MTOW. 5065 kg / 11166 Ib

    Performans

    • Azami Seyir Hızı: 281 km/sa / 152 kts
    • Menzil: 537 km / 290 nm
    • Havada Kalış. 3 saat
    • HIGE Tavanı: 4572 m / 15000 ft
    • HOGE Tavanı: 4221 m / 13850 ft
    • Tırmanma: 13.26 m/sn / 2610 ft/dk
    • Dikey Tırmanma: 7.3 m/sn / 1430 ft/dk
    • Görev Tavanı: 4572 m / 15000 ft

    Motor

    2 x Turbo şaft motor:  LHTEC – CTS800-4A
    Kalkış Gücü: 2 x 1024 kw, 2 x 1.373 shp



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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mtanhu (murat ) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen cemus
    :)) güneydoğuya yol yapılırkene de , bir hdp milletvekili " galiba devlet kolay müdahale için yol yapıyor" demişti de.. ben gerçekten hayret etmiştim. şimdi aklıma o sözler geldi sizinkini okuyunca.
    :)) güneydoğuya yol yapılırkene de , bir hdp milletvekili " galiba devlet kolay müdahale için yol yapıyor" demişti de.. ben gerçekten hayret etmiştim. şimdi akl...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    faniseyler (halit özdemir) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya kardeşim verilen helikopter benim polisime veriliyor. Bundan rahatsız olmak neden. Protestolara karşı kullanacak diyenler bakın amerika da daha yeni kongre binasına baskın oldu adamlar asker yığdılar asker. Ya protestolar amerikada olunca protestocular terorist oluyor bizdeki çapulculuk yapanlar da demokratik hakkını kullanıyor öylemi.
    Ha bide amerikada avrupada poliste böyle savaş helikopteri olmaz doğru ama onların dağlarında terosit olsa inanın poliste tanklar füzeler eksik olmazdı.
    Ya kardeşim verilen helikopter benim polisime veriliyor. Bundan rahatsız olmak neden. Protestolara karşı kullanacak diyenler bakın amerika da daha yeni kongre b...
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    2 Yanıt Yanıtla +12
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    İstiklalFMK 16 sa. ( Mesaj Silindi ) cemus
    Olaya dışarıdan bakıldığında çok absürt duruyor. Dünyadaki hiçbir ülke polisine "taarruz helikopteri" sınıfında bir helikopter tahsis etmiyor. Lakin Türkiye'deki "Polis Özel Harekat-PÖH" kadar askeri görevler yapan polis teşkilatı da yok. Arazide terör operasyonu da yapıyor, sınır ötesine geçip harekata destek de (devriye, güvenlik, eğitim) veriyor. Dolayısı ile bizdeki PÖH'ün görev profili öyle geniş ki taarruz helikopteri verilmesi çok absürt kalmıyor. Ayrıca işin bütçesel yönleri var. Devletin güvenlik birimleri her ne kadar bir bütün gibi görünse de bütçeleri, bağlılıkları farklı. Jandarma ve EGM İç İşleri Bakanlığına bağlı. Kara, Deniz ve Hava Genelkurmay'a yani Milli Savunma Bakanlığına bağlı. Dolayısı ile bütçeleri farklı. Emniyet'in hava filosu genişletmek için ayırdığı bütçelere göre böyle bir alım yapıldı. Bu sayede TSK bütçesinin yükü hafifletildi ama yerli üretim hattı açık tutuldu ve savaş döneminde EGM'nin helikopterleri TSK'ya devredileceği için TSK için daha çok helikopter ortaya çıktı.
    Olaya dışarıdan bakıldığında çok absürt duruyor. Dünyadaki hiçbir ülke polisine "taarruz helikopteri" sınıfında bir helikopter tahsis etmiyor. Lakin Türkiye'dek...
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    Yanıtla +11
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    B baybay17 (g. e.) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    haberde pakistan ve filipinler e satıldığı yazılmış..

    bu yanlış bilgi.. lütfen düzeltirmisiniz?
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    A aminoasit 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    "poliste neden taaruz helikoperi var" mış.

    helikopterde neden füze ikaz sistemi var diye de sorulabilir mesela.
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    L LeonEyes (Mesut E.) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    helikopteri bi an tam donanımlı sat komandoları gibi gördüm, hertarafında silahlar sistemler falan :) güzel cihaz. ama velakin tek atışlık işi var gibi de cılız duruyor.
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    emre1393 (Emre K......) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    polis kime müdahale eder gerektiğinde, vatandaşa müdahale eder. hangi ülkenin polisi vatandaşına kesin ölümcül güç kullanır?

    doğuda terörist var mı, var. bu ülkenin teröriste müdahale edecek kara ve hava ordusu, jandarması yok mu, o da var.

    şehirde terörist var mı, var diyelim, yerleşim yerine atak helikopterle mi saldırı yapacak polis?

    dağda terörist var mı, var. polisin dağda işi ne? askerin işi değil mi dağdaki teröriste müdahale etmek?

    hayırdır, muhafız ordusu mu kuruyorsunuz?
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    mokoko_TR 14 sa. ( Mesaj Silindi ) emre1393
    hendek operasyonlarında kordineli çalışılamadı polisin mantığı anlayışı sistematigi farklı ordunun farklı...
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    venomboy_85 11 sa. ( Mesaj Silindi ) emre1393
    Eski Emniyet Müdürü konuştu

    PÖH selam söyledi kanka
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) emre1393
    Polis eski polis değil artik

    Bunlar tayyipin kiralık ordusu artık

    Tayyipin seçimle gideceğini sanıyorsan safsın demekki.

    Tayyipin çıkardığı yasaya göre polis ve bekçiler isterlerse askerin ağır silahlarını bile alabiliyorlar

    Hadi geçmiş olsun
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    Mr. Pink 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Polisimize hayırlı olsun.

    Yapan mühendis ve teknisyenlerin ellerinden öperim.
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    İ iloveAmsterdam 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Polisinde askerinde tüm imkanlardan yararlanması gerek iyi olmuş
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    faniseyler (halit özdemir) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya kardeşim verilen helikopter benim polisime veriliyor. Bundan rahatsız olmak neden. Protestolara karşı kullanacak diyenler bakın amerika da daha yeni kongre binasına baskın oldu adamlar asker yığdılar asker. Ya protestolar amerikada olunca protestocular terorist oluyor bizdeki çapulculuk yapanlar da demokratik hakkını kullanıyor öylemi.
    Ha bide amerikada avrupada poliste böyle savaş helikopteri olmaz doğru ama onların dağlarında terosit olsa inanın poliste tanklar füzeler eksik olmazdı.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    hidrojennn (gizli yok) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) faniseyler
    polis özel harekat, terörle mücadele operasyonlarına destek için polise atak gerekli.
    Yanıtla +3
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    ?Roovu (Umut Caglar) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) faniseyler
    Kardeşim Amerika'da olan şey kaybedilmiş seçim sonrası kongre binasının basılması. Yani bu protesto falan değil. Burada sokakta prostesto yapanla bina basan adamı bir tutmak neyin kafasıdır hocam?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    RundeLL (Kaan ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilmediğimden soruyorum havada kalış süresi 3 saat bu çok az değil mi?
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    yurtdışından alınan helikopterleri kullanmaktansa, atak kullanmak daha mantıklı, Sonuçta amaç yolcu taşımak değil. özel harekat vs timlerin kullanımı için de 1 2 yıl içerisinde Gökbey'i bitirip kullanıma sunarlar.
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    mokoko_TR 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    polis ne yapacak atak ı
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    t129 atak helikopteri, atak ve
    7 etiket daha atak faz-2 tusaş t129 atak özellikleri yerli helikopter helikopter havacılık Bilim ve Teknoloji
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