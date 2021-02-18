T129 Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Atak helikopterinin Faz-2 versiyonunun ilk teslimatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapıldı.
Atak’ın Faz-2 versiyonunda yerlilik oranı arttı. Lazer ikaz alıcısı, radar ikaz alıcısı ve yeni telsiz sistemleri eklendi. Atak Faz-2’nin seri üretimi sürüyor. İlk aşamada 21 adet Faz-2 teslim edilecek.
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Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk kez Atak’ı kullanacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ise 58. Atak helikopterini teslim aldı. Taarruz ve taktik keşif helikopteri Atak, bugüne kadar terörle mücadele operasyonlarında ve sınır dışı operasyonlarda kullanıldı. Pakistan ve Filipinler’e satışı gerçekleştirildi.İlginizi Çekebilir Türkiye'deki F-16'ların yapısal yenileme çalışmaları başladı
T129 Atak helikopteri özellikleri
T129 Atak helikopteri İtalyan AgustaWestland’ın A129 Mangusta isimli helikopteri referans alınarak TUSAŞ ve AgustaWestland tarafından üretiliyor. Radar ve çeşitli elektronik bileşenlerde ASELSAN’ın ürünleri kullanılıyor.
Gelişmiş chaff/flare Karşı Tedbir Sistemi (CMDS), radar ve IR (Kızılötesi) sinyal bozma kabiliyetiyle gelişmiş kendini koruma özelliği ve Elektronik Harp (EW) işlemcisi, Radar İkaz Alıcısı (RWR), Lazer İkaz Sistemi (LWS), Füze İkaz Sistemi (MWS) dahil olmak çok sayıda teknolojik bileşenle donatıldı.
Atak helikopteri aşağıdaki rollerde kullanılabiliyor:
Taarruz, Silahlı Keşif, Silahlı Koruma, Derin Taarruz, Hassas Angaje, Silahlı Destek, Hava Savunma Sistemleri Tahrip, Emniyet/Meskun Mahal Muharebesi.
Teknik veriler
Boyutlar/Ağırlık
- Uzunluk: 14.54 m / 47.70 ft
- Yükseklik: 3.40 m / 11.20 ft
- Tam Yükseklik. 3.95 m / 39.00 ft
- Genişlik. 3.49 m / 11.45 ft
- Ana Rotor Çapı. 11.90 m / 39.00 ft
- Mürettebat. 2
- MTOW. 5065 kg / 11166 Ib
Performans
- Azami Seyir Hızı: 281 km/sa / 152 kts
- Menzil: 537 km / 290 nm
- Havada Kalış. 3 saat
- HIGE Tavanı: 4572 m / 15000 ft
- HOGE Tavanı: 4221 m / 13850 ft
- Tırmanma: 13.26 m/sn / 2610 ft/dk
- Dikey Tırmanma: 7.3 m/sn / 1430 ft/dk
- Görev Tavanı: 4572 m / 15000 ft
Motor
2 x Turbo şaft motor: LHTEC – CTS800-4A
Kalkış Gücü: 2 x 1024 kw, 2 x 1.373 shp
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Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika
fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU
Seri uretim degil
Ha bide amerikada avrupada poliste böyle savaş helikopteri olmaz doğru ama onların dağlarında terosit olsa inanın poliste tanklar füzeler eksik olmazdı.