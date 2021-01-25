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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler 2020'de 99 ülkeye ihraç edildi

    Otobüs, minibüs ve midibüs grubunda en fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı. Ayrıca İsveç, Fas ve Mısır gibi ülkelere yapılan ihracattaki artış dikkat çekti.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler 2020'de 99 ülkeye ihraç edildi

    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'den (OİB) alınan verilere göre Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler geçen yıl 99 ülkeye satıldı. Bu grupta en fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı.

    Otobüs, minibüs ve midibüs grubunda 286 milyon 772 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen Fransa, yüzde 18,84'lük payla ilk sırada yer aldı. Fransa'yı 264 milyon 758 bin dolar ve yüzde 17,4 payla Almanya, 131 milyon 927 bin dolar ve yüzde 8,67 payla İtalya izledi.

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    Dış satımın ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapıldığı 2020'de, 4'üncü sıradaki Fas'a ihracatta 2019'a kıyasla yüzde 66 artış yaşandı. Bu ülkeye ihracat 45 milyon 344 bin dolardan, 75 milyon 293 bin dolara yükseldi. Gürcistan da yüzde 96 artış ve 51 milyon 977 bin dolarlık dış satımla 5'inci sırada yer aldı.

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    Otomotiv üreticilerinin İsveç'e ihracatındaki yükseliş de dikkati çekti. Bu ülkeye geçen yıl yapılan ihracat 2019'a göre yüzde 292 artışla 13 milyon dolardan 37 milyon 919 bin dolara çıktı. Suudi Arabistan'a ihracat ise yüzde 348 artışla 6 milyon 414 bin dolardan 22 milyon 370 bin dolara ulaştı. Ayrıca, Mısır'a yapılan ihracat 2019'da sadece 164 bin dolar iken geçen yıl ülkeye 13 milyon 648 bin dolarlık ürün gönderildi.

    Sektör temsilcileri ayrıca 2019'da ihracatın yapılmadığı Libya, Ruanda, Uruguay, Madagaskar, Kongo, Malezya ve Gine'ye geçen yıl otobüs, minibüs ve midibüs sattı. Böylece 2020'de otobüs, minibüs ve midibüs ihracatından toplamda 1 milyar 521 milyon 403 bin dolar gelir elde edildi.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyede-uretilen-otobus-minibus-ve-midibusler-gecen-yil-99-ulkeye-satildi/2120922 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    n

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guest Account (misafir hesap) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Avrupa'nın Türkiye'ye yaptığı katkılardan sadece biri. Rotamızı saptırmasak bunun gibi birçok alanda daha Türkiye çok daha fazla yatırım alır, zenginlik yaratılır.
    Avrupa'nın Türkiye'ye yaptığı katkılardan sadece biri. Rotamızı saptırmasak bunun gibi birçok alanda daha Türkiye çok daha fazla yatırım alır, zenginlik yaratıl...
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    Normandia_06 (Yalçın ) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Milletin parasıyla herkes yapar
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    Guest Account (misafir hesap) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Avrupa'nın Türkiye'ye yaptığı katkılardan sadece biri. Rotamızı saptırmasak bunun gibi birçok alanda daha Türkiye çok daha fazla yatırım alır, zenginlik yaratılır.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    T th9 3 dk. ( Mesaj Silindi ) Guest Account
    olmaz!!! arap müslüman kardeşlerimiz dururken avrupalı gevurlaramı güvenicez
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