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    Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyon sayısı açıklandı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanı Mustafa Yılmaz, “Türkiye’de kaç tane elektrikli araç şarj istasyonu var?” sorusunun cevabını paylaştı. Yılmaz, yatırımların devam ettiğini de belirtti.
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    Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyon sayısı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin elektrikli otomobil piyasası emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Togg T10X ve Tesla’nın ülke piyasasına girmesiyle birlikte bu araçlara bakış da pozitif yönde değişti. Elektrikli otomobiller önündeki en büyük engellerden olan şarj istasyonları hakkında ise kritik bilgiler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanı Mustafa Yılmaz tarafından verildi.

    Türkiye’de kaç tane elektrikli araç şarj istasyonu var?

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye’de ticari olarak hizmet veren toplam 4 bin 498 elektrikli araç şarj noktası olduğunu açıkladı. Bu şarj istasyonlarının 898’i hızlı DC şarj, 3600’ü ise yavaş AC şarj istasyonu konumunda. Yılmaz ayrıca halihazırda 124 şirketin Türkiye genelinde şarj istasyonu kurmak için lisans aldığını da aktardı.

    Tesla kendi adıyla şarj ağı kurmak için lisansını aldı. Pek çok büyük otomotiv markası da gerek ortaklıklar kurarak gerekse distribütörler üzerinden piyasamızda var olacak. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden otomobil üreticilerine, elektrik üretim ve tedarik şirketlerinden start-up'lara kadar Türkiye'nin en büyük holdinglerini de içine alan geniş bir yelpazedeki yatırımcı kitlesi, şarj hizmeti piyasasında yerini aldı.”

    Şarj istasyonları için mobil uygulama: Şarj@TR

    Şarj@TR Tam Boyutta Gör
    Yılmaz, "Serbest Erişim Platformu-Şarj@TR" mobil uygulamasının devreye alındığını aktardı. Şarj@TR uygulaması iOS ve Android marketlerde halihazırda bulunuyor. Bu uygulama aracılığıyla sürücüler, şarj hizmeti verilerin yerlerin soket ve istasyon bazında görüntüleyebilecek. Bilgilerin güncel ve güvenli olduğu vurgulanırken, navigasyon bağlantısıyla interaktif harita üzerinden tercih edilen istasyon seçimi ile seçilen istasyona ait soket ve her bir sokete ait rezervasyon ve müsaitlik bilgilerine erişilebilecek. Yine uygulama üzerinden şarj istasyonu bazında ödeme yöntemleri ile ilgili hizmet detayları, soket seçiminden sonra ise şarj hizmetine ilişkin güncel fiyat ve soket gücü bilgileri kullanıcıya sunulacak.

    Şarj@TR uygulaması iOS

    Şarj@TR uygulaması Android

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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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