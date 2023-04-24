Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyon sayısı açıklandı

Türkiye’de kaç tane elektrikli araç şarj istasyonu var?
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye’de ticari olarak hizmet veren toplam 4 bin 498 elektrikli araç şarj noktası olduğunu açıkladı. Bu şarj istasyonlarının 898’i hızlı DC şarj, 3600’ü ise yavaş AC şarj istasyonu konumunda. Yılmaz ayrıca halihazırda 124 şirketin Türkiye genelinde şarj istasyonu kurmak için lisans aldığını da aktardı.
“Tesla kendi adıyla şarj ağı kurmak için lisansını aldı. Pek çok büyük otomotiv markası da gerek ortaklıklar kurarak gerekse distribütörler üzerinden piyasamızda var olacak. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden otomobil üreticilerine, elektrik üretim ve tedarik şirketlerinden start-up'lara kadar Türkiye'nin en büyük holdinglerini de içine alan geniş bir yelpazedeki yatırımcı kitlesi, şarj hizmeti piyasasında yerini aldı.”
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)