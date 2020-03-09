Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu

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Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının finalistleri belli oldu. Yarışmanın final etabında oldukça iddialı isimler var.

Türkiye’de Yılın Otomobili yarışması iki aşamalı olarak düzenleniyor. İlk etapta otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan 75 OGD üyesinin oylarıyla 7 finalist otomobil belirleniyor. Bu yıl aday olan 17 yeni model arasından BMW 3 Serisi, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio finale kalmaya hak kazandı.

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Kazanan 14 Nisan'da açıklanacak

Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının ikinci etabında finale kalan 7 otomobil için 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek. Ardından ikinci oylamaya geçilecek ve her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan otomobil, 14 Nisan 2020’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

OGD üyeleri oylarını “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” kriterlerini göz önüne alarak kullanacaklar.

Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili hangisi olur?

Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili hangisi olmalı? BMW 3 Serisi Citroen C5 Aircross Mercedes-Benz A Serisi Sedan Nissan Micra Opel Corsa Peugeot 2008 Renault Clio Oy Ver 1295 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili hangisi olmalı? BMW 3 Serisi Citroen C5 Aircross Mercedes-Benz A Serisi Sedan Nissan Micra Opel Corsa Peugeot 2008 Renault Clio Anket Sonlandı 1295 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili hangisi olmalı? 17% BMW 3 Serisi 219 oy 32% Citroen C5 Aircross 414 oy 9% Mercedes-Benz A Serisi Sedan 120 oy 2% Nissan Micra 22 oy 6% Opel Corsa 84 oy 25% Peugeot 2008 319 oy 9% Renault Clio 117 oy 1295 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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