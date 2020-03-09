Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu

    Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının final etabında birbirinden iddialı isimler bulunuyor. Sizce hangi aday ödülü hak ediyor?
    1 hf.
    4,7b
    1
    29
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının finalistleri belli oldu. Yarışmanın final etabında oldukça iddialı isimler var.

    Türkiye’de Yılın Otomobili yarışması iki aşamalı olarak düzenleniyor. İlk etapta otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan 75 OGD üyesinin oylarıyla 7 finalist otomobil belirleniyor. Bu yıl aday olan 17 yeni model arasından BMW 3 Serisi, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio finale kalmaya hak kazandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Kuzey Amerika'da Yılın Otomobili 2020 Ödülleri'nin kazananları belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Toyota RAV4 Hybrid'e yeni donanım seçeneği: Passion X-Sport"

    Kazanan 14 Nisan'da açıklanacak

    Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının ikinci etabında finale kalan 7 otomobil için 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek. Ardından ikinci oylamaya geçilecek ve her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan otomobil, 14 Nisan 2020’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

    OGD üyeleri oylarını “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” kriterlerini göz önüne alarak kullanacaklar.

    Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili hangisi olur?

    Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili hangisi olmalı? Oy Ver 1295 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ahmet. (Ahmet Gözütok) 1 hf. en beğenilen
    C5 Aircross şahane olmuş, 2008'de bir şeyler eksik kalmış gibi duruyor ama PSA olsun çamurdan olsun 👊
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 5 gün
    Ancak oy verdik, yıllar sonra bineriz belki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Citroeni beğenmem ama bu sefer becermişler on numara beş yıldız olmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    M3BKT 1 hf. yeni yorumcu
    Bunların arasından elbette 3.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Krone 1 hf.
    2008’de güzel araç ama C5 Aircross daha ferah. C5 Aircross diyorum, net yılın otomobili.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MhtŞNGZ (Mehmet Şen) 1 hf.
    Tabikide BMW 3 SERİSİ . Bu konu tartışılmaz. Muhteşem, mühendislik harikası. Her türlü özellik var araçta.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MeraklıForumcu ( Marvin Can Kostak) 1 hf. hollowman_
    Zaten Citroen de PSA nın Opel de PSA nın fakat dediğin gibi 2008 tek atar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    zknmr (Özkan ) 1 hf.
    Marka kalitesinden bmw yada mercedese gider oylar

    Kaç kişi araştırıp oy atarki ..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4749 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, türkiye'de yılın otomobili ve
    7 etiket daha ogd yılın otomobili opel corsa peugeot 2008 sıvı soğutma Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. AMD işlemci satışlarını iki katına çıkardığını açıkladı 1 hf. Xiaomi'nin ülkemizdeki ilk deneyim mağazası | Bilgi yarışması yaptık 1 hf. Apple Watch kandaki oksijen seviyesini ölçmeye başlayabilir 1 hf. Araştırmaya göre hava kirliliği, insan hayatını yaklaşık üç yıl kısaltıyor 1 hf. Nikon D6'nın çıkış tarihi ertelendi 1 hf. Apple’ın WiFi davasındaki 838 milyon dolar tazminat cezası kesinleşti 1 hf. Black Widow filminden aksiyon dolu 'final fragmanı' yayınlandı 1 hf. Redmi ilk kez LCD ekrana parmak izi okuyucu entegre etti 1 hf. Xiaomi Mi 10 Explorer Edition ortaya çıktı 1 hf. Batman'da İHA düştü 1 hf. Samsung ve MediaTek sektörün ilk WiFi 6 televizyonunu üretti 1 hf. SK Hynix sensör pazarında önemli bir oyuncu konumuna geldi 1 hf. İşte Çin'in en uzun menzilli elektrikli otomobili 1 hf. Bu gece Süper Ay var 1 hf. 2019'un en güvensiz yazılım platformu Android 1 hf. New York'taki enerji santralinde fazlalık enerjiyle Bitcoin madenciliği yapılıyor 1 hf. Oppo akıllı televizyon pazarına giriyor 1 hf. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun global lansmanı 27 Mart'ta yapılacak 1 hf. Epic: “GeForce Now platformunun sonuna kadar arkasındayız” 1 hf. Elektrikli Nissan Leaf ülkemize geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu Sonraki Merakla beklenen Meizu 17'nin yeni bir görseli paylaşıldı 1 hf. Twitter ilk kez, Donald Trump'ın retweet ettiği videoya manipüle edilmiş içerik uyarısı uyguladı 1 hf. Bitcoin sert düştü piyasa allak bullak oldu 1 hf. 160 milyon ışık yılı uzaklıktaki iki galaksinin 'muhteşem dansı' görüntülendi 1 hf. Sony WH-1000XM4 kablosuz kulaklık, daha uzun pil ömrüyle yakında piyasaya çıkabilir 1 hf. Avrupa’nın şimdilik en büyük güneş tarlası, NASA uyduları tarafından görüntülendi 1 hf. 10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı 1 hf. Uber ve Lyft, koronavirüsten etkilenen şoförlerini destekleyecek 1 hf. Nvidia GA100 8192 CUDA ile gelebilir 1 hf. HTC Şubat ayı gelir raporu yayınlandı: %33 düşüş 1 hf. Son 9 yılın AMD işlemcileri sızıntıya sebep olabilecek açığa sahip 1 hf. AnTuTu uygulamaları sessizce Google Play Store'dan kaldırıldı 1 hf. Yeni bir fikir, başarılı bir fare "HyperX Pulsefire Dart incelemesi" 1 hf. 12.000 kişlik Apple Park sessizliğe bürünecek 1 hf. Honor'dan orta seviye bir akıllı telefon geliyor 1 hf. Vivo X50 Lite ve X50e için geri sayım başladı 1 hf. Facebook, koronavirüs korkularını kullanma çabalarını önlemek için belirli reklamları yasaklayacak 1 hf. Windows 10 güncellemelerinde kalite sorunu sürüyor: Yine hatalı güncelleme yayınlandı 1 hf. Birçok Samsung cihazı için Netflix HD ve HDR desteği geldi! 1 hf. Nokia 5.3'ün (Nokia 5.2) fotoğraf ve teknik detayları sızdırıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim