Türkiye'de Yılın Otomobili seçimlerinde 7 finalist belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için 36 aday arasından finale kalan 7 model açıklandı.

Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 36 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil şu şekilde sıralandı; “Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Renault Taliant.”

Türkiye'de Yılın Otomobili 2022 finalistleri:

Citroen C4

Honda Civic

Hyundai Tucson

Mercedes-Benz C Serisi

Nissan Qashqai

Opel Mokka

Renault Taliant

10 Mayıs tarihindeki test sürüşünün ardından yapılacak oylama sonucunda en fazla puanı alan model, 7 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca, “Yılın Tasarımı”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın İnovatif Projesi” dallarında da ödül verilecek.

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, yedinci kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin sektörde büyük heyecan yarattığını belirterek “Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak” diye konuştu.

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2022” Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları, Bosch, ALJ Finans ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Sizin favoriniz hangi model? Citroen C4 Honda Civic Hyundai Tucson Mercedes-Benz C Serisi Nissan Qashqai Opel Mokka Renault Taliant Oy Ver 179 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizin favoriniz hangi model? Citroen C4 Honda Civic Hyundai Tucson Mercedes-Benz C Serisi Nissan Qashqai Opel Mokka Renault Taliant Anket Sonlandı 179 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizin favoriniz hangi model? 3% Citroen C4 5 oy 23% Honda Civic 42 oy 22% Hyundai Tucson 40 oy 31% Mercedes-Benz C Serisi 56 oy 4% Nissan Qashqai 8 oy 12% Opel Mokka 21 oy 4% Renault Taliant 7 oy 179 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

