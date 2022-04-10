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    Türkiye'de Yılın Otomobili seçimlerinde 7 finalist belli oldu

    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından yedincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçiminde son viraja girildi. Yılın otomobili olmak için final etabında yarışacak 7 model belirlendi.
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    Türkiye'de Yılın Otomobili seçimlerinde 7 finalist belli oldu
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    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için 36 aday arasından finale kalan 7 model açıklandı.

    Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 36 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil şu şekilde sıralandı; “Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Renault Taliant.”

    Türkiye'de Yılın Otomobili 2022 finalistleri:

    • Citroen C4
    • Honda Civic
    • Hyundai Tucson
    • Mercedes-Benz C Serisi
    • Nissan Qashqai
    • Opel Mokka
    • Renault Taliant

    10 Mayıs tarihindeki test sürüşünün ardından yapılacak oylama sonucunda en fazla puanı alan model, 7 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca, “Yılın Tasarımı”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın İnovatif Projesi” dallarında da ödül verilecek. 

    OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, yedinci kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin sektörde büyük heyecan yarattığını belirterek “Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak” diye konuştu. 

    “Türkiye’de Yılın Otomobili 2022” Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları, Bosch, ALJ Finans ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleşiyor.

    Sizin favoriniz hangi model? Oy Ver 179 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 2 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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