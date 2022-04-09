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    NASA ve Nissan yeni bir batarya teknolojisi geliştiriyor: Şarj süreleri kısalacak

    Japon otomotiv devi Nissan, elektrikli araçlar için katı hal pillerin test üretimine başlayacağını duyurdu. Yeni pil teknolojisi menzil ve şarj konusunda büyük avantajlar sunacak.
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    Nissan'dan 'ezber bozacak' batarya teknolojisi geliyor
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    İçten yanmalı motorları geride bırakarak elektrifikasyona geçis yapan otomotiv sektöründe pil teknolojilerine olan yatırımlar devam ediyor. Sektörün dev isimlerinden Nissan, geleneksel lityum iyon pillerden yaklaşık iki kat daha fazla enerji yoğunluğu sunan katı hal piller için yeni bir tesis kuracağını duyurdu.

    Menzil ve şarj sorunlarını çözebilir

    Associated Press tarafından bildirilenlere göre yeni pil teknolojisi üzerinde NASA ile ortak bir çalışmaya imza atan Japon otomobil üreticisi, elektrikli araçlarda kullanılan pil boyutlarında yarı yarıya bir düşüş ve sadece 15 dakikada tam şarj gibi avantajlar sunmayı hedefliyor. Bununla birlikte daha ucuz bir malzemeden üretilecek yeni piller, üretim maliyetlerini de büyük oranda düşürecek.

    2028 yılına kadar kendi bünyesinde geliştirdiği katıl hal pillerini piyasaya sürmeyi planlayan Nissan, bu planlar doğrultusunda 2024 yılında Yokohama Fabrikasında bir pilot üretim hattı kurmaya hazırlanıyor.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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