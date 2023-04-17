Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında 7 finalist belli oldu

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- Dacia Jogger
- Hyundai Ioniq 5
- Nissan X-Trail
- Opel Astra
- Peugeot 408
- Toyota Corolla Cross
Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 23 Mayıs tarihinde yapacağı test sürüşünden sonra her model son kez oylanacak. Yapılacak oylamanın ardından 13 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde birinci olan model ilan edilecek.
OGD üyeleri ayrıca, bu yıl da “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorileri kapsamında özel ödül verecek.
Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü hangi modele gitmeli? Oy Ver 63 kişi oy verdi. Sonuçları GösterBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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