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    Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında 7 finalist belli oldu

    Türkiye'de Yılın Otomobili 2023 yarışmasında finale kalan modeller arasında crossover'lar çoğunlukta. Bunun dışında Hyundai Ioniq 5, listedeki tek doğuştan elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkıyor
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    Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında 7 finalist belli oldu
    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında bu yılki finalistler belli oldu. Bu yıl sekizincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen 33 aday arasından seçilen finalist 7 otomobil şu şekilde sıralanıyor;
    • BMW X1
    • Dacia Jogger
    • Hyundai Ioniq 5
    • Nissan X-Trail
    • Opel Astra
    • Peugeot 408
    • Toyota Corolla Cross

    Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 23 Mayıs tarihinde yapacağı test sürüşünden sonra her model son kez oylanacak. Yapılacak oylamanın ardından 13 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde birinci olan model ilan edilecek.

    OGD üyeleri ayrıca, bu yıl da “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorileri kapsamında özel ödül verecek.

    Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü hangi modele gitmeli? Oy Ver 63 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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