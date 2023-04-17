Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında bu yılki finalistler belli oldu. Bu yıl sekizincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen 33 aday arasından seçilen finalist 7 otomobil şu şekilde sıralanıyor;

BMW X1

Dacia Jogger

Hyundai Ioniq 5

Nissan X-Trail

Opel Astra

Peugeot 408

Toyota Corolla Cross

Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 23 Mayıs tarihinde yapacağı test sürüşünden sonra her model son kez oylanacak. Yapılacak oylamanın ardından 13 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde birinci olan model ilan edilecek.

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OGD üyeleri ayrıca, bu yıl da “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorileri kapsamında özel ödül verecek.

Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü hangi modele gitmeli? Toyota Corolla Cross Hyundai Ioniq 5 Peugeot 408 Opel Astra Nissan X-Trail Dacia Jogger BMW X1 Oy Ver 63 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü hangi modele gitmeli? Toyota Corolla Cross Hyundai Ioniq 5 Peugeot 408 Opel Astra Nissan X-Trail Dacia Jogger BMW X1 Anket Sonlandı 63 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü hangi modele gitmeli? 16% Toyota Corolla Cross 10 oy 27% Hyundai Ioniq 5 17 oy 19% Peugeot 408 12 oy 8% Opel Astra 5 oy 6% Nissan X-Trail 4 oy 8% Dacia Jogger 5 oy 16% BMW X1 10 oy 63 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında 7 finalist belli oldu