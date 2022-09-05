Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'deki araçların yüzde 75'inde kasko bulunmuyor

    EBS Danışmanlık'ın Türkiye Sigorta Birliği'nin verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre Türkiye'deki araçların %20'sinde zorunlu trafik sigortası bulunmazken kaskosuzluk oranı %75.
    Oy Ver

    Türkiye'deki araçların yüzde 75'inde kasko bulunmuyor
    Tam Boyutta Gör

    Otomobil fiyatları sürekli yukarı yönlü seyrediyor. Haliyle yeni bir otomobil sahibi olmak artık pek çok kişi için hayal oldu. Öte yandan, eldeki aracı yürütmenin maliyeti de yabana atılır gibi değil. Yakıt fiyatlarının yanı sıra sigorta ve kasko fiyatları da aldı yürüdü.

    EBS Danışmanlık'ın Türkiye Sigorta Birliği'nin verilerinden yararlanarak hazırladığı analize göre sigorta ve kasko primlerinde geçen yıla göre büyük artış yaşandı. Otomobil sigortalarındaki pirim miktarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 134,9 artmış. Yine otomobillerin kasko primlerindeki artış oranı ise yüzde 161'i bulmuş.

    Hatırlanacak olursa sigorta fiyatları 1 Eylül itibarıyla %20 zamlandı. Üstelik bundan sonraki her ayda gelecek zam oranı da %4,75 olarak belirlendi. Vatandaşın alım gücü düşmeye devam ederken gelen bu zamlar, trafikteki sigortasızlık ve kaskosuzluk oranını daha da artıracak gibi görünüyor.

    EBS Danışmanlık'ın hazırladığı tabloya göre ülkemizdeki 25 milyon 920 bin motorlu kara taşıtından 5 milyon 277 bin tanesinin zorunlu trafik sigortası yok. Kabaca hesaplanırsa bu tüm araçların beşte birine denk geliyor. 2022 yılının ilk 7 ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 671 adet artarken zorunlu trafik sigortasında 425 bin ve kaskoda ise sadece 290 bin adet artış yaşanmış.

    Yaptırmak isteyen araç sahiplerinin karşısına uçuk fiyatların çıktığı kaskoda ise durum daha vahim. Aynı analize göre 2022 yılında Türkiye'de trafikteki tüm araçların yüzde 75'i kaskosuz. Sadece otomobillere bakıldığında ise Türkiye'deki otomobil parkının sadece üçte birinin kaskolu olduğu görülüyor.

    EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin'e göre, gelen yeni zamlarla birlikte ilerleyen zamanlarda sigortasızlık ve kaskosuzluk oranı artacak. Kaskonun zaten ülkemizde ağırlıklı olarak kredili araç alımlarında yapıldığını belirten Şahin, "Bugün artan astronomik fiyatlar ve kredili araç satışlarındaki düşüş ile bu oran da artış %25 seviyesine gerilemiş durumda. Alım gücü artmadan, enflasyon ve kur makul seviyelere düşmeden bu sonuçlarda değişme ihtimali görünmüyor" şeklinde konuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Broon +48 kuruwa +43 Xit +28 wert1903 +27 Donald Draper +25 Like a Sir +25 yimmasabi +22 palamutix +21 dodofran +21 Mr. Jingles +19
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    30 Kişi Okuyor (5 Üye, 25 Misafir) 19 Masaüstü 11 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    397 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    trafik sigortası, kasko ve
    3 etiket daha ücret Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili110,6b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız