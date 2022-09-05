Türkiye'deki araçların yüzde 75'inde kasko bulunmuyor

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Otomobil fiyatları sürekli yukarı yönlü seyrediyor. Haliyle yeni bir otomobil sahibi olmak artık pek çok kişi için hayal oldu. Öte yandan, eldeki aracı yürütmenin maliyeti de yabana atılır gibi değil. Yakıt fiyatlarının yanı sıra sigorta ve kasko fiyatları da aldı yürüdü.

EBS Danışmanlık'ın Türkiye Sigorta Birliği'nin verilerinden yararlanarak hazırladığı analize göre sigorta ve kasko primlerinde geçen yıla göre büyük artış yaşandı. Otomobil sigortalarındaki pirim miktarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 134,9 artmış. Yine otomobillerin kasko primlerindeki artış oranı ise yüzde 161'i bulmuş.

Hatırlanacak olursa sigorta fiyatları 1 Eylül itibarıyla %20 zamlandı. Üstelik bundan sonraki her ayda gelecek zam oranı da %4,75 olarak belirlendi. Vatandaşın alım gücü düşmeye devam ederken gelen bu zamlar, trafikteki sigortasızlık ve kaskosuzluk oranını daha da artıracak gibi görünüyor.

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EBS Danışmanlık'ın hazırladığı tabloya göre ülkemizdeki 25 milyon 920 bin motorlu kara taşıtından 5 milyon 277 bin tanesinin zorunlu trafik sigortası yok. Kabaca hesaplanırsa bu tüm araçların beşte birine denk geliyor. 2022 yılının ilk 7 ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 671 adet artarken zorunlu trafik sigortasında 425 bin ve kaskoda ise sadece 290 bin adet artış yaşanmış.

Yaptırmak isteyen araç sahiplerinin karşısına uçuk fiyatların çıktığı kaskoda ise durum daha vahim. Aynı analize göre 2022 yılında Türkiye'de trafikteki tüm araçların yüzde 75'i kaskosuz. Sadece otomobillere bakıldığında ise Türkiye'deki otomobil parkının sadece üçte birinin kaskolu olduğu görülüyor.

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin'e göre, gelen yeni zamlarla birlikte ilerleyen zamanlarda sigortasızlık ve kaskosuzluk oranı artacak. Kaskonun zaten ülkemizde ağırlıklı olarak kredili araç alımlarında yapıldığını belirten Şahin, "Bugün artan astronomik fiyatlar ve kredili araç satışlarındaki düşüş ile bu oran da artış %25 seviyesine gerilemiş durumda. Alım gücü artmadan, enflasyon ve kur makul seviyelere düşmeden bu sonuçlarda değişme ihtimali görünmüyor" şeklinde konuştu.

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