Türkiye'deki Dijital Hizmet Vergisi hakkında ABD'den uyarı

Türkiye’de yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi ile Google, Apple, Facebook gibi dijital dünyanın dev şirketlerinden ek vergi alınıyor. Bu firmaların Türkiye’den elde ettiği dijital gelirinin yüzde 7,5’i oranında vergi kesiliyor.
ABD Hükümetine bağlı ABD Ticaret Temsilciliği (United States Trade Representative - USTR) yeni bir rapor hazırladı ve Türkiye’deki Dijital Hizmet Vergisi’nden rahatsızlığını dile getirdi. Raporda Türkiye, İtalya ve Hindistan’daki dijital hizmet vergilerinin adil olmadığı, ABD’li şirketlere haksızlık olduğu ifade edildi.
Ayrıca Bkz. "Türkiye'de App Store fiyatlarına "Dijital Hizmet Vergisi" zammı"İlginizi Çekebilir ABD'den Türkiye'ye dijital hizmet vergisi incelemesi
USTR, geçen sene Haziran ayında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülke hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu ülkelerdeki dijital hizmet vergisinin 1974 ABD Ticaret Yasası’nın 301. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.
ABD'den misilleme uyarısı
USTR, bugünkü raporunda Türkiye, Hindistan, İtalya ve Fransa’nın uyguladığı dijital hizmet vergilerinin 301. madde ve uluslararası vergi ilkelerine aykırı olduğunu vurgulayarak bu durumun misillemenin önünü açtığını ifade etti. Bu durumda Türkiye’ye gümrük vergisi uygulanmasına neden olabilir. USTR, benzer gerekçeyle Fransa menşeili bazı ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına karar verdi.
Dijital Hizmet Vergisi nasıl uygulanıyor?
Dijital Hizmet Vergisi, 7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen hayatımıza girdi. Dijital ürünlerden veya dijital hizmetlerden elde ettiği geliri Türkiye’de 20 milyon TL'nin ve dünya genelinde 750 milyon avro'nun üzerinde olan şirketler, Türkiye’den elde ettiği hasılatının yüzde 7,5’lik bölümünü Dijital Hizmet Vergisi olarak ödeyecek.
Dijital ortamda sunulan ücretli veya ücretsiz sesli, görsel, ve dijital tüm içerikler Dijital Hizmet Vergisi kapsamına giriyor. Ödeme hizmetleri, dijital para, elektronik haberleşme hizmetleri, Ar-Ge merkezinde üretilen Ar-Ge ürünleri, bankacılık amacıyla sunulan hizmetler ve Özel İletişim Vergisi'ne tabi tutulan hizmetler Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf tutulacak.
Türkiye’de varlığı bulunan yerli/yabancı şirketler bu vergiyi kendi ödeyecek. Türkiye’de fiziksel varlığı bulunmayan şirketler vergi ödemezse ilgili şirkete ödeme yapan vatandaştan veya reklamverenden ek vergi alınacak. Google, Dijital Hizmet Vergisi nedeniyle müşterilerin reklam harcamalarından yüzde 5 oranında ek ödeme alıyor. Apple ise Türkiye'deki müşterielrin App Store alışverişlerinden yüzde 7,5 oranında ek ücret alıyor. Bu ek ödeme, yüzde 18 KDV'ye ek olarak alınıyor. Facebook, Twitter gibi platformların da bu vergiyi ödemesi gerekiyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-06/u-s-labels-india-italy-turkey-digital-taxes-discriminatory?srnd=new-economy-forum Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Sen yokken biz 3 kıtada kuzu çeviriyorduk.
1. Si kodları yazan kişilerin güvenirliliğini sağlayacak kurum kuruluş yok.
2.si kişisel verilerin saklanması konusunda gerçekten işe yarayan Türk firması yok. Devamlı sızdırılma haberleri mevcut.
3. kanunda bu kişisel verileri alınca isteidkleri gbi kullanabiliyorlar. Reklam arama mesej her şey herkeisn elinde dönüyor.
4. Yapılan mesajlaşmalar + konuşmalar + paylaşımlar şifrelenmiş bir biçimde elde tutulmalı. Bu şifre sadece yasal yol ile resmi olarak kurumdan istenmeli ve ancak o şekilde kullanılmalı. Ancak bu şifrenin güvenirliğini sağlayacak kuruluşumuz yok.
5. Yapılan uygulamaların kalitesi kötü. Yapan kişiler özenle seçilmeli aksi takdirde çöken ebalar gibi sistemler ortaya çıkar.
6. Bu uygulamalar bir yılda çıkmıyor , facebook eskiden nasıldı , insanlara devlet garantisi verilerek uygulama kullanımı için teşvik edilmeli. Herhangi bir sıkıntıda çok ağır cezalar olmayacaksa ölü doğar.
Bir sürü sayılamayacak durum mevcut çoğu da hukuki durumlar. Bir yerden başlamak gerek ama işte o başlayacak tek kurum devlet.
Görüldüğü gibi firmalar bu vergi maliyetlerini hiç üzerlerine almıyorlar. Direkt müşterilerine saplıyorlar. Aslında Dijital Hizmet Vergisini de her şeyin vergisini ödeyen vatandaş, nihai tüketici, son kullanıcı ödüyor. Yani ürün ve hizmetlerinden faydalandığınız her şirkete gelen vergiye şirketten ziyade tüketicinin üzülmesi lazım. Çünkü her daim tüketiciye saplanıyor.
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