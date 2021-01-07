Türkiye'deki Dijital Hizmet Vergisi hakkında ABD'den uyarı

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Türkiye’de yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi ile Google, Apple, Facebook gibi dijital dünyanın dev şirketlerinden ek vergi alınıyor. Bu firmaların Türkiye’den elde ettiği dijital gelirinin yüzde 7,5’i oranında vergi kesiliyor.

ABD Hükümetine bağlı ABD Ticaret Temsilciliği (United States Trade Representative - USTR) yeni bir rapor hazırladı ve Türkiye’deki Dijital Hizmet Vergisi’nden rahatsızlığını dile getirdi. Raporda Türkiye, İtalya ve Hindistan’daki dijital hizmet vergilerinin adil olmadığı, ABD’li şirketlere haksızlık olduğu ifade edildi.

Ayrıca Bkz. "Türkiye'de App Store fiyatlarına "Dijital Hizmet Vergisi" zammı"

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ABD'den Türkiye'ye dijital hizmet vergisi incelemesi

USTR, geçen sene Haziran ayında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülke hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu ülkelerdeki dijital hizmet vergisinin 1974 ABD Ticaret Yasası’nın 301. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

ABD'den misilleme uyarısı

USTR, bugünkü raporunda Türkiye, Hindistan, İtalya ve Fransa’nın uyguladığı dijital hizmet vergilerinin 301. madde ve uluslararası vergi ilkelerine aykırı olduğunu vurgulayarak bu durumun misillemenin önünü açtığını ifade etti. Bu durumda Türkiye’ye gümrük vergisi uygulanmasına neden olabilir. USTR, benzer gerekçeyle Fransa menşeili bazı ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına karar verdi.

Dijital Hizmet Vergisi nasıl uygulanıyor?

Dijital Hizmet Vergisi, 7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen hayatımıza girdi. Dijital ürünlerden veya dijital hizmetlerden elde ettiği geliri Türkiye’de 20 milyon TL'nin ve dünya genelinde 750 milyon avro'nun üzerinde olan şirketler, Türkiye’den elde ettiği hasılatının yüzde 7,5’lik bölümünü Dijital Hizmet Vergisi olarak ödeyecek.

Dijital ortamda sunulan ücretli veya ücretsiz sesli, görsel, ve dijital tüm içerikler Dijital Hizmet Vergisi kapsamına giriyor. Ödeme hizmetleri, dijital para, elektronik haberleşme hizmetleri, Ar-Ge merkezinde üretilen Ar-Ge ürünleri, bankacılık amacıyla sunulan hizmetler ve Özel İletişim Vergisi'ne tabi tutulan hizmetler Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf tutulacak.

Türkiye’de varlığı bulunan yerli/yabancı şirketler bu vergiyi kendi ödeyecek. Türkiye’de fiziksel varlığı bulunmayan şirketler vergi ödemezse ilgili şirkete ödeme yapan vatandaştan veya reklamverenden ek vergi alınacak. Google, Dijital Hizmet Vergisi nedeniyle müşterilerin reklam harcamalarından yüzde 5 oranında ek ödeme alıyor. Apple ise Türkiye'deki müşterielrin App Store alışverişlerinden yüzde 7,5 oranında ek ücret alıyor. Bu ek ödeme, yüzde 18 KDV'ye ek olarak alınıyor. Facebook, Twitter gibi platformların da bu vergiyi ödemesi gerekiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-06/u-s-labels-india-italy-turkey-digital-taxes-discriminatory?srnd=new-economy-forum

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