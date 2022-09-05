Türkiye'den 41 savunma sanayi firması ADEX 2022 Fuarı'na katılacak

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Orta Asya ve Güney Kafkasya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından ADEX Fuarı (Azerbaijan International Defence Exhbition), 6-8 Eylül tarihlerinde Bakü’de düzenlenecek. ADEX Fuarı’na Türkiye’den katılacak şirket sayısı açıklandı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye’den 41 firmanın ADEX 2022 fuarına katılacağını söyledi. Böylece Türkiye’de geliştirilen insansız hava araçları, kara araçları, haberleşme altyapıları, güvenlik çözümleri ve çok daha fazlası ADEX Fuarı’nda Orta Asya ülkeleriyle buluşacak. Toplam 2 bin 801 metrekare alana sahip fuatın yarısından fazlasını Türk savunma sanayi ürünleri kaplayacak.

Türkiye’den fuara katılacak firmalar şunlar:

ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, OTOKAR, MKE AŞ, ROKETSAN, Sarsılmaz, ASFAT, BMC, Altay Yazılım, Armelsan, ASSAN, Ata Silah, Ayesaş, Berkin Mühendislik, BLG Savunma, Dearsan, Dorçe, HTR, İŞBİR, Karel, KZ Mekotronik, Lentatek, Maren Robotics, Masttech, MILSOFT, Nanografi, NUROL Technology, Profen, Sağlam Metal, SAHA İstanbul, Samsun Yurt Savunma, SDT, SIMSOFT, STM, TAIS, TARGET ATIŞ SİS, TİSAŞ, Titra, TURMAKS ve ÜNİMETAL

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