Türkiye’den AB ve NATO üyesi bir ülkeye ilk askeri gemi ihracatı gerçekleşti!

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Tam Boyutta Gör Yerli savunma sanayi şirketi STM, Türk savunma sanayisi için tarihi bir anlaşmaya imza attı. Portekiz, STM’den 2 adet denizde ikmal ve lojistik gemisi satın alacak. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı gerçekleşti.

Portekiz Deniz Kuvvetlerinin başlattığı “Auxiliary Oiler Replenısher and Logistics” gemi ihalesini STM kazandı. STM’den yapılan açıklamaya göre 2 adet askeri gemi ihracatı için taraflar arasında sözleşme imzalandı. Gemiler STM ana yükleniciliğinde Türkiye’de üretilecek.

Türkiye ile Portekiz arasında ilk kez savunma tedarik projesi imzalandı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Bu projenin bu anlaşmayı insansız deniz araçları, elektronik harp sistemleri ve daha fazla gemi inşa ve deniz modernizasyon projeleri gibi diğer alanlarda daha fazla iş birliğine doğru bir adım olarak görüyoruz.” dedi.

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Geliştirilecek gemiler Portekiz Deniz Kuvvetleri’nin hedefleri ve gereksinimine göre özgün bir tasarıma ve modüler mimariye sahip olacak. Çok yönlü görev fonksiyonu ile müşterek güç aktarımı, amfibi harekât ve denizde ikmal fonksiyonlarını icra edebilecek. kriz zamanlarında; insani yardım, arama kurtarma, hastane gibi görevleri de yerine getirecek.

Gemiler, lojistik destek sağlama, denizde akaryakıt ve kargo transferi yapmasının yanı sıra, zırhlı araç taşıma kapasitesi ile müşterek güç aktarımı, amfibi harekât maksatlı da görev alabilecek. 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araç taşıyabilecek. Benzer boyuttaki gemilere kıyasla yüksek sürat ve kargo kapasitesine sahip olacağı ifade ediliyor.

137 metre uzunluğa, 11000 ton deplasmana, 18+ knot azami sürate sahip olacak gemiler, 90 gün boyunca kesintisiz denizde kalabilecek. Toplamda 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesine sahip gemilerde, 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araçları taşınabilecek. Ağırlıklı olarak hava savunma harbi olmak üzere, tüm temel harp nevilerine yönelik sensör ve silah sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemiler yakın hava savunma sistemleri, 12.7 mm uzaktan kumandalı silah sistemleri ve chaff /dekoy sistemleri ile donatılacak, çok sayıda ileri sensör ve sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemilerde ayrıca Helikopter ve İnsansız Hava Araçları (İHA) için platform ve İHA’lar için hangar da olacak. Gemilerin inşasına 2025 yılında başlanacak.

STM’nin Portekiz Deniz Kuvvetleri için geliştireceği gemilerin özellikleri neler?

Tam Boy : 137 metre

: 137 metre Deplasman : Yaklaşık 11 bin ton

: Yaklaşık 11 bin ton Denizde Kalma Süresi : 90 gün

: 90 gün Azami Sürat : +18 Knot

: +18 Knot Seyir Siası : 14 knot sürat ile 14.000 deniz mili

: 14 knot sürat ile 14.000 deniz mili Personel Kapasitesi : 100 personel + 100 personel için geçici konaklama

: 100 personel + 100 personel için geçici konaklama Modüler Mimari

Temel Harp Türlerine Yönelik Sensör ve Silah Sistemleri

Helikopter ve İHA İniş Platformu

İHA Hangarı

Kargo Kapasitesi F-76 Yakıtı: 4000 metreküp F-44 Yakıtı: 350 metreküp Temiz Su: 650 metreküp Genel Kargo: 700 metreküp Konteyner: 6x20 ft Hafif Taktik Zırhlı Araç: 20 adet



Hangi Görevlerde Kullanılacak?

Denizde İkmal

Komuta Kontrol

Lojistik Destek

Amfibi Harekat

Tıbbi Destek

İnsani Yardım

Bölgesel Güç Aktarımı

Arama ve Kurtarma

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