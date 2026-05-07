STM’den kamikaze İHA tehditlerine yeni çözüm: TUNGA-X

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Türk savunma sanayisi, son yıllarda hızla artan kamikaze İHA tehditlerine karşı geliştirdiği yeni sistemlerle dikkat çekmeye devam ediyor. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, bu kapsamda geliştirdiği yeni nesil önleyici insansız hava aracı sistemi TUNGA-X Interceptor İHA platformunu ilk kez SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda vitrine çıkardı.

STM’nin “dron avcısı” olarak konumlandırdığı TUNGA-X, yüksek hız kapasitesi, radar entegrasyonu ve otonom görev kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.

Maliyet etkin çözüm

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, SAHA 2026 kapsamında yaptığı değerlendirmede, modern savaş sahasında düşük maliyetli sabit kanatlı kamikaze İHA’ların kritik tesisler için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti. Güleryüz, bu tehditlerin klasik hava savunma sistemleriyle engellenmesinin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Güleryüz’e göre TUNGA-X, tam da bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla geliştirildi. Yaklaşık 300 kilometre/saat hıza ulaşabilen sistem, radar entegrasyonu sayesinde hedefe süratle yöneliyor ve havada imha görevi gerçekleştiriyor. STM, böylece kullanıcıya hem teknolojik hem de maliyet açısından avantaj sağlamayı hedefliyor.

Çok rotorlu mimari üzerine geliştirilen TUNGA-X, dar alanlardan veya hareketli platformlardan dikey kalkış gerçekleştirebiliyor. Bu özellik, sistemin hem şehir içi hem de kırsal bölgelerde hızlı şekilde konuşlandırılabilmesine imkan tanıyor.

Tam Boyutta Gör Sistemde STM’nin yapay zeka ve otonomi alanındaki kabiliyetleri de kullanılıyor. Hem manuel hem de otonom modlarda görev yapabilen platform, görüntü işleme tabanlı otonom hedef takip yeteneğine sahip bulunuyor.

STM, uzun menzilli kamikaze KUZGUN’u tanıttı: Şahid-136’ya rakip! 1 gün önce eklendi

Sistemin çalışma yapısına ilişkin paylaşılan bilgilere göre tehdit unsuru radar tarafından yaklaşık 10 kilometre mesafeden tespit ediliyor. Ardından hedef bilgisi TUNGA-X’e aktarılıyor ve önleyici İHA, tahmini yaklaşma koridoruna yüksek hızla yöneliyor. Son aşamada ise hedef, elektro-optik/kızılötesi yani EO/IR kamera sistemi ile doğrulanıyor.

TUNGA-X’in hedefi etkisiz hale getirme sürecinde yaklaşma tapalı infilak mekanizması kullanılıyor. Böylece tehdit unsuru havada imha ediliyor. Görev sırasında iptal kararı verilmesi durumunda ise sistem, döner kanat yapısı sayesinde güvenli şekilde üsse geri dönüş gerçekleştirebiliyor.

Modüler yapı ön planda

STM, TUNGA-X’in modüler mimariyle geliştirildiğini ve farklı taşıyıcı platformlara entegre edilebildiğini açıkladı. Bu yapı sayesinde sistemin farklı operasyon sahalarına ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlanabileceği değerlendiriliyor.

Açıklanan teknik verilere göre TUNGA-X, 750 gram harp başlığı taşıyor. Sistem, 15 dakika uçuş süresi, 25 kilometre menzil, 300 kilometre/saat azami hız ve 5 bin metre azami irtifa kapasitesine sahip bulunuyor.

STM TUNGA-X özellikleri

Azami hız: 300 kilometre/saat

Menzil: 25 kilometre

Azami irtifa: 5 bin metre

Uçuş süresi: 15 dakika

Harp başlığı: 750 gram

Kalkış tipi: Dikey kalkış yapabilen çok rotorlu yapı

Görev modu: Manuel ve otonom kullanım

Hedef tespiti: Radar entegrasyonu ve EO/IR kamera doğrulaması

Konuşlandırma: Şehir içi, kırsal alan ve hareketli platformlarda kullanım

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: