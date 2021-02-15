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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye 'derin uzay istasyonu' kuracak: Derin uzay istasyonu nedir?

    Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 2023 gibi erken bir tarihte derin uzaya çıkmayı planlıyor. TUA başkanı Yıldırım, bu tar derin uzay misyonları için yakında dev bir yer istasyonu kurulacağını duyurdu.
    15 Şubat 2021, 14:16 (Güncellendi, 2 gün)
    2,8b
    1
    39
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Türkiye 'derin uzay istasyonu' kuracak: Derin uzay istasyonu nedir?
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    Türkiye Uzay Ajansı (TUA), derin uzay görevlerinde iletişim için kullanılacak olan dev bir yer istasyonu inşaa etmeye hazırlanıyor. TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın yaptığı açıklamaya göre derin uzay anteni için çalışmalar şimdiden başlamış durumda.

    Haber Global'e konuşan Yıldırım,"Ay görevleri gibi derin uzay misyonları için ciddi bir yer istasyonuna ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'deki şu andaki anten çapları derin uzay misyonları için yeterli görünmüyor." ifadelerini kullandı.

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    Derin uzay istasyonunun konumuyla ilgili de bazı açıklamalar yapan Yıldırım, istasyonun şu anki öngörülere göre büyük bir ihtimalle İstanbul'da kurulacağını söyledi. Yıldırım, derin uzay istasyonu projesi için İstanbul Teknik Üniversitesi'yle birlikte çalışmalar yapıldığını belirtti. 

    Derin uzay istasyonu nedir?

    Derin uzay görevleri, Dünya'ya yakın yörüngelerde yer alan uzay araçlarına göre çok daha farklı iletişim yöntemleri gerektiriyor. Örneğin alçak Dünya yörüngesindeki bir uydu sürekli olarak konum değiştirirken derin uzaydaki bir araç ise Dünya'nın sabit bir konumundan uzun süreli olarak takip edilebiliyor. Diğer taraftan derin uzayda da Yeryüzü ve uzay aracı arasındaki uzaklıklar zaman zaman inanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. Dolayısıyla örneğin Mars'ta bulunan bir uzay aracıyla iletişime geçmek için küçük bir antenin yeterli olması mümkün değil. Çapı çok daha büyük, devasa antenlere ihtiyacımız var.

    Uzayda aktif olan ABD, Çin ve Rusya gibi devletler şu anda bu tarz devasa derin uzay istasyonlarına sahip. Örneğin ABD şu anda Kaliforniya, İspanya ve Avustralya olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde üç farklı derin uzay iletişim bölgesine sahip. NASA, uzay aracının derin uzaydaki konumuna ve uzaklığına bağlı olarak bu bölgelerden birisini iletişim için kullanıyor.

    Örneğin aşağıda görmüş olduğunuz devasa anten, şu anda yıldızlararası uzayda bulunan Voyager 2 sondasıyla iletişime geçmek için kullanılıyor. 70 metrelik çapa sahip olan Deep Space Station 43 isimli anten Avustralya'da yer alıyor. Voyager 2 Dünya'ya göre çok güneyde bir konumda bulunduğu için Kuzey Yarımküre'deki herhangi bir antenin uzay aracını görebilmesi mümkün değil.

    Türkiye 'derin uzay istasyonu' kuracak: Derin uzay istasyonu nedir?
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    Türkiye'nin ilk derin uzay istasyonun özellikleri için şu anda çok fazla detaya sahip değiliz. ABD, Rusya ve Çin'in derin uzay iletişim bölgelerinde genelde 60-70 metrelik çapa sahip antenler var. İstanbul'da kurulması beklenen yer istasyonda da benzer en az bir anten yer alması bekleniyor.



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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

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    profecco 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ayranın yok içmeye atla gider çeşmeye !
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    U ultra sonic 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ve tüm bunları yıllık 5 milyon $ bütçe ile yapıcaklar
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    4 435 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzay projemizi yapacak 5 şirketi açıklıyorum;

    Cengiz, Limak, kalyon, kolin, makyol 🤪
    Yanıtla +6
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    RockConn (Ufuk Durdağı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya arkadaşlar, ya şu yorumları okuyunca gerçekten üzülüyorum. Dünyanın kontrolü artık tepemizde gezinen binlerce uydudan gerçekleşecek bir döneme giriyoruz. Yakın bir gelecekte uzayda yeri olmayan ülkeleri kötü sonlar bekliyor. Türkiye'nin bu aksiyonlarını küçümseyerek gelecekte çok küçük bir duruma düşersiniz. Bakın bunlar çok ama çok ciddi meselelerdir. Çok rica ediyorum atın üstünüzdeki kibiri ve nötr bir bakış açısıyla durumu ele alın.
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    M Morichannn (Akın Özer) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yav he he
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    BaDRuLe (Mustafa Gürel) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İstanbul'a temeli atılır, sonrasında yarıya gelindiğinde deprem olur, nasipte yokmuş denilir.



    Beklenen deprem bölgesine böyle bir yapı ancak sehven inşaa edilebilir, birileri nemalanır olan yine vergisini ödeyen Türk halkına olur.
    Yanıtla +1
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    SaB0 (M KSKN) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Google açılır

    “Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir?” Yazılır..

    içinden üç defa inşallah rizeli değildir, inşallah rizeli değildir, inşallah rizeli değildir diyip entera basılır.



    Yutkunarak Wkipedia seçilir,

    Ve içerik okunur;

    Aslen Rizelidir...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    bende345 2 gün ( Mesaj Silindi ) SaB0
    O kadar çok başıma geliyor ki bu durum.
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle yobaz bir muhalefet olduğu sürece Türkiye de bilim ve teknoloji gelişmez.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Frost05 2 gün ( Mesaj Silindi ) BunuAnanaSorsanaDelikanl
    Valla bir şey demek yerine, sizi kendi mahlasınıza bakmaya davet ediyorum :)
    Yanıtla +1
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    4 435 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzay projemizi yapacak 5 şirketi açıklıyorum;

    Cengiz, Limak, kalyon, kolin, makyol 🤪
    Yanıtla +6
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim bilmediğimiz ayrı bir derin devlet uzay ajansı ve derin bir bütçeleri var sanırım
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    veleciraptor (Önemli Değil) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İnşallah bunun da sonu Takiyüddin'in Osmanlı devrinde açtığı rasathane gibi olmaz. Yok meleklerin bacaklarına bakılıyor, yok İstanbul'daki deprem bu rasathane nedeniyle oluyor diye şeriatçılar bu rasathanenin ancak 4 yıl ayakta kalmasına izin vermişti. Gerçi bu sefer bütçe nedeniyle aynı yazgıyı paylaşmak zorunda kalırsa kötü olur.
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    U uysaloguz (Ne yapacaksın ki? ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    https://www.youtube.com/watch?v=l4J8z4wYMoI
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    WB 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Neredeyse Turkiye nufusu kadar evsiz insanin yasadigi Amerika’da NASA’yi kapayacakmis zaten ayranimiz yok icmeye diye..



    Guler misin aglar misin. Iyi ki bu kafalar iktidarda degil, yoksa cidden yanmistik..
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    canobeg (-------- yaren) 2 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    Kardeşim abd nin uzay için ayırdığı bütçe ile senin ayırdığın bütçe aynımı ki kıyas yapıyorsun.

    Bir astronot kıyafeti 14 milyon dolar

    Türkiye nin uzay araştırması için ayırdığı bütçe 5.7 milyon

    Hesabını sen yap işte çok komik değilmi
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    2774 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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