Türkiye 'derin uzay istasyonu' kuracak: Derin uzay istasyonu nedir?

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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), derin uzay görevlerinde iletişim için kullanılacak olan dev bir yer istasyonu inşaa etmeye hazırlanıyor. TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın yaptığı açıklamaya göre derin uzay anteni için çalışmalar şimdiden başlamış durumda.

Haber Global'e konuşan Yıldırım,"Ay görevleri gibi derin uzay misyonları için ciddi bir yer istasyonuna ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'deki şu andaki anten çapları derin uzay misyonları için yeterli görünmüyor." ifadelerini kullandı.

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Derin uzay istasyonunun konumuyla ilgili de bazı açıklamalar yapan Yıldırım, istasyonun şu anki öngörülere göre büyük bir ihtimalle İstanbul'da kurulacağını söyledi. Yıldırım, derin uzay istasyonu projesi için İstanbul Teknik Üniversitesi'yle birlikte çalışmalar yapıldığını belirtti.

Derin uzay istasyonu nedir?

Derin uzay görevleri, Dünya'ya yakın yörüngelerde yer alan uzay araçlarına göre çok daha farklı iletişim yöntemleri gerektiriyor. Örneğin alçak Dünya yörüngesindeki bir uydu sürekli olarak konum değiştirirken derin uzaydaki bir araç ise Dünya'nın sabit bir konumundan uzun süreli olarak takip edilebiliyor. Diğer taraftan derin uzayda da Yeryüzü ve uzay aracı arasındaki uzaklıklar zaman zaman inanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. Dolayısıyla örneğin Mars'ta bulunan bir uzay aracıyla iletişime geçmek için küçük bir antenin yeterli olması mümkün değil. Çapı çok daha büyük, devasa antenlere ihtiyacımız var.

Uzayda aktif olan ABD, Çin ve Rusya gibi devletler şu anda bu tarz devasa derin uzay istasyonlarına sahip. Örneğin ABD şu anda Kaliforniya, İspanya ve Avustralya olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde üç farklı derin uzay iletişim bölgesine sahip. NASA, uzay aracının derin uzaydaki konumuna ve uzaklığına bağlı olarak bu bölgelerden birisini iletişim için kullanıyor.

Örneğin aşağıda görmüş olduğunuz devasa anten, şu anda yıldızlararası uzayda bulunan Voyager 2 sondasıyla iletişime geçmek için kullanılıyor. 70 metrelik çapa sahip olan Deep Space Station 43 isimli anten Avustralya'da yer alıyor. Voyager 2 Dünya'ya göre çok güneyde bir konumda bulunduğu için Kuzey Yarımküre'deki herhangi bir antenin uzay aracını görebilmesi mümkün değil.

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Türkiye'nin ilk derin uzay istasyonun özellikleri için şu anda çok fazla detaya sahip değiliz. ABD, Rusya ve Çin'in derin uzay iletişim bölgelerinde genelde 60-70 metrelik çapa sahip antenler var. İstanbul'da kurulması beklenen yer istasyonda da benzer en az bir anten yer alması bekleniyor.

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