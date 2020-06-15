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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye’nin Bitcoin ile en pahalı ev satışı Antalya’da yapıldı

    Antalya Homes emlak şirketi müşterisine Drone ile evi gezdirdikten sonra 1 milyon 250 bin TL değerini Bitcoin olarak tahsil etti. Böylece Bitcoin ile en pahalı ev satışı yapılmış oldu.
    30 dk.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Türkiye’nin Bitcoin ile en pahalı ev satışı Antalya’da yapıldı
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    Bugün kripto paralar hayatımızın her alanına el atmaya başlamış durumda. Halen fiziksel paralarla alışveriş yapıyor olsak da sayısız platform kripto para ile alış veriş yapmanıza imkan tanıyor. Ülkemizde de pek çok örnek mevcut.

    Tarihe geçti

    Antalya Homes emlak şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de bugüne kadar Bitcoin ile yapılmış en pahalı ev satışının gerçekleştirildiği bildirildi. 1 milyon 250 bin dolar değerindeki bir villanın ödemesi Bitcoin ile yapıldı.

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    Antalya Homes şirketi TeleProperty adı verilen bir yöntem üzerinden uzaktan ev satışı yapması ile biliniyor. Gezilmek istenen evin dışı Drone ile müşteriye gösteriliyor. İç kısım ise 360 derece olarak gezilebiliyor. Satıcılar ve alıcılar görüntülü görüşme ile son pazarlığını yaptıktan sonra satış tamamlanıyor.

    Antalya Homes patronu Bayram Tekçe sektörde yenilikleri takip ederek müşterilere daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını ve özellikle yarılanma süreci sonrasında Bitcoin ile alış verişlerin daha da arttığını belirtiyor.

    Antalya Homes, 2018 yılından bu yana kripto ödeme yöntemleri kullanıyor. Bitcoin’in yanında BitcoinCash (BCH), XRP, Litecoin (LTC), Tether USD (USDT), Ethereum (ETH) ve Stellar Lumens’i (XLM) de ödeme yöntemi olarak kabul ediyor.



    https://www.newswire.ca/news-releases/antalya-homes-sales-with-teleproperty-and-payment-with-bitcoin-830553693.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    3qzotix (bekir yıldız) 27 dk. en beğenilen
    Türkiye gibi dolandırıcıdan geçilmeyen bir ülkede bitcoin ile ev satıldığına inanmak güç. Büyük ihtimal bedavaya reklam olmak için bu yöntemi kullandılar.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 17 dk.
    "Tosun" da ilk önce güven vermişti...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 dk. emre1393
    Türkiye'de adamlar resmi eller ile (aka Zarrab) milyar dolarlık para aklama yapmış ama Bitcoin ile kara aklanıyor. Bu elemanlar ne kadar aptalmış BTC var iken gidip resmiyet ile kara para aklıyor.
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    3qzotix (bekir yıldız) 27 dk. en beğenilen
    Türkiye gibi dolandırıcıdan geçilmeyen bir ülkede bitcoin ile ev satıldığına inanmak güç. Büyük ihtimal bedavaya reklam olmak için bu yöntemi kullandılar.
    Yanıtla +4
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    dede17 (amdfusion ) 28 dk.
    Yine başladılar milletin kanına girmeye kaç para alıyorsunuz bu bitcoincilerden reklam için 50 tl mi?
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