Türkiye’nin Bitcoin ile en pahalı ev satışı Antalya’da yapıldı

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Bugün kripto paralar hayatımızın her alanına el atmaya başlamış durumda. Halen fiziksel paralarla alışveriş yapıyor olsak da sayısız platform kripto para ile alış veriş yapmanıza imkan tanıyor. Ülkemizde de pek çok örnek mevcut.

Tarihe geçti

Antalya Homes emlak şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de bugüne kadar Bitcoin ile yapılmış en pahalı ev satışının gerçekleştirildiği bildirildi. 1 milyon 250 bin dolar değerindeki bir villanın ödemesi Bitcoin ile yapıldı.

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Antalya Homes şirketi TeleProperty adı verilen bir yöntem üzerinden uzaktan ev satışı yapması ile biliniyor. Gezilmek istenen evin dışı Drone ile müşteriye gösteriliyor. İç kısım ise 360 derece olarak gezilebiliyor. Satıcılar ve alıcılar görüntülü görüşme ile son pazarlığını yaptıktan sonra satış tamamlanıyor.

Antalya Homes patronu Bayram Tekçe sektörde yenilikleri takip ederek müşterilere daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını ve özellikle yarılanma süreci sonrasında Bitcoin ile alış verişlerin daha da arttığını belirtiyor.

Antalya Homes, 2018 yılından bu yana kripto ödeme yöntemleri kullanıyor. Bitcoin’in yanında BitcoinCash (BCH), XRP, Litecoin (LTC), Tether USD (USDT), Ethereum (ETH) ve Stellar Lumens’i (XLM) de ödeme yöntemi olarak kabul ediyor.

https://www.newswire.ca/news-releases/antalya-homes-sales-with-teleproperty-and-payment-with-bitcoin-830553693.html

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