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    Bakan Kacır: "Türkiye'nin elektrikli araç ve şarj istasyonu yatırımları artıyor"

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçların payının 2030 yılında yüzde 35 seviyesini aşmasını beklediklerini dile getirdi.
    Türkiye'nin elektrikli araç ve şarj istasyonu yatırımları artıyor Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Sanayi Odası'nda gerçekleşen Otomotiv Sanayii Derneği 50’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda otomotiv sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Türkiye'deki elektrikli araç yatırımlarının ve şarj istasyonlarının artacağını söyledi.

    Geçtiğimiz yıl 17,1 milyon adet elektrikli araç satışı gerçekleştiğini belirten Bakan Kacır, "Elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki payı yüzde 20’ye ulaştı. Tüketici tercihleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla değişiyor. Bu yılın ilk iki ayında hibrit araç satışı bir önceki yıla göre yüzde 74,5; elektrikli araç satışı ise yüzde 71 arttı" diye konuştu.

    Bakan Kacır ayrıca, "Türkiye otomobil pazarında aynı dönemde hibrit araçların payı yüzde 14,8’den yüzde 28,7’ye, elektrikli araçların payı ise yüzde 6,7’den yüzde 12,7’ye yükseldi. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların payının mevcut yüzde 17 seviyesinden 2030’da yüzde 35’i aşmasını ön görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

    Türkiye'nin elektrikli araç ve şarj istasyonu yatırımları artıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç şarj istasyonları ağının genişlediğini ifade eden Bakan Kacır,  yeni şarj istasyonlarının da devreye alınacağını ifade etti:

    ‘‘Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programıyla ülkemizin tüm şehirlerinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını sağladık. Sağladığımız desteklerle 11 bin 700’ü hızlı şarj olmak üzere 28 bin 500 şarj bağlantı noktasına ulaştık. Hızlı şarj altyapımızı yalnızca son bir yılda 2 katına çıkardık. Yakın zamanda ilan edeceğimiz programın ikinci çağrıyla mevcut altyapımız için tamamlayıcı rol üstlenecek yeni şarj istasyonlarını devreye alacağız. Elektrikli araç kullanıcılarının hızlı şarj ünitelerine erişimini kolaylaştıracağız."

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    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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