BYD, uygun fiyatlı modeli Dolphin Surf ile Avrupa’da şov yapmaya hazırlanıyor!

BYD, uygun fiyatlı elektrikli araçlarıyla küresel pazarda hızla büyüyor. Çin’de Seagull adıyla büyük ilgi gören küçük elektrikli hatchback, Avrupa’da Dolphin Surf ismiyle satışa çıkmaya hazırlanıyor. Bu yeni versiyon, ek güvenlik donanımları ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekecek.

Çin’de piyasaya sürüldüğünde büyük bir başarı yakalayan Seagull, Kasım 2023’te Tesla Model Y’yi geride bırakarak ülkenin en çok satan aracı oldu. Avrupa’daki fiyatının Çin’deki gibi 9.700 dolar seviyesinde olması beklenmese de, rakiplerine kıyasla rekabetçi bir noktada konumlanacağı söyleniyor. Dolphin Surf’ün 26.000 doların altında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Böylece, Citroen e-C3 gibi rakipleriyle doğrudan rekabet ederken, Dacia Spring’in sunduğu düşük fiyat avantajını yakalayamayabilir.

Araç, iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. 30.08 kWh kapasiteli batarya 190 mil (305 km) menzil sunarken, 38.88 kWh olan versiyon 252 mil (405 km) yol alabiliyor. Kompakt yapısıyla şehir içi kullanıma odaklanan model, 10.1 inçlik döndürülebilir ekran ve 5 inçlik dijital gösterge paneli ile modern bir iç mekana sahip. Android tabanlı DiLink bilgi-eğlence sistemi, navigasyon ve medya özellikleriyle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

One UI 7 güncellemesi her telefona aynı özellikleri sunmayacak 19 sa. önce eklendi

Seagull’un tasarımında, Lamborghini’nin eski tasarımcısı Wolfgang Egger’in imzası bulunuyor. Bu yüzden Çin’de “Mini Lamborghini” olarak anılıyor. Aracın 3.780 mm uzunluğa, 1.715 mm genişliğe ve 1.540 mm yüksekliğe sahip olması, onu kompakt elektrikli hatchback segmentinde güçlü bir alternatif haline getiriyor.

BYD, Seagull’u farklı pazarlarda Dolphin Mini adıyla satışa sunmuştu. Brezilya, Meksika, Kolombiya ve Filipinler gibi ülkelerde büyük ilgi gören modelin, Avrupa’da da benzer bir başarı yakalaması bekleniyor. Ancak şirketin öncelikli olarak Sealion 7 adlı yeni SUV modelini piyasaya süreceği biliniyor.

Elektrikli araç pazarında hızla büyüyen BYD, 2025’te yıllık satışlarını 186.000 adede çıkarmayı hedefliyor. 2029’a kadar bu rakamın 400.000 seviyesine ulaşması öngörülüyor. Uygun fiyatlı ve donanımlı bir elektrikli otomobil arayanlar için Dolphin Surf, cazip bir seçenek olmaya hazırlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD, uygun fiyatlı modeli Dolphin Surf ile Avrupa’da şov yapacak