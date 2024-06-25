Togg en büyük sanayi kuruluşları arasına girmeyi başardı

En büyüğü TÜPRAŞ
ISO 500 listesi net satışa göre ve TL bazında hazırlandı. TÜPRAŞ üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu unvanını elde ederken, 2022'de üçüncü sırada olan Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Star Rafineri ise 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.
Togg ilk kez listede
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), 2023’ün Mart ayında satışlara başlamıştı. Kısa sürede yüksek satış miktarına ulaşan Togg, ISO 500 listesine 42’inci sıradan girmeyi başardı. Şirketin 2023’teki net satışı 24 milyar 345 milyon 916 bin 198 TL olarak gerçekleşti. Özkaynak, aktifleri, dönem kâr/zarar rakamı ve çalışan sayısı gibi diğer verileri açıklanmadı. Togg, 2023’te yaklaşık 20 bin otomobil satışı yaptı.
|Şirket
|Üretimden Satışlar (Net)
|Ford Otosan
|238.014.338.237 TL
|Toyota Otomotiv
|127.450.181.339 TL
|Oyak Renault
|107.208.501.270 TL
|Mercedes-Benz Türk
|94.255.319.762
|Tofaş
|78.054.421.270
|Hyundai Assan
|74.337.963.000
|Togg
|24.264.132.554
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.