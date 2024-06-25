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    Togg en büyük sanayi kuruluşları arasına girmeyi başardı

    Yerli otomobilin üreticisi Togg, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması İSO 500'e ilk kez girdi. Togg, 42'inci sırada yer aldı.                  
    Togg en büyük sanayi kuruluşları arasına girmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması (İSO 500) sonuçları açıklandı. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu. Bu sene listeye Togg da katıldı.

    En büyüğü TÜPRAŞ

    ISO 500 listesi net satışa göre ve TL bazında hazırlandı. TÜPRAŞ üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu unvanını elde ederken, 2022'de üçüncü sırada olan Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Star Rafineri ise 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

    Togg en büyük sanayi kuruluşları arasına girmeyi başardı Tam Boyutta Gör

    Togg ilk kez listede

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), 2023’ün Mart ayında satışlara başlamıştı. Kısa sürede yüksek satış miktarına ulaşan Togg, ISO 500 listesine 42’inci sıradan girmeyi başardı. Şirketin 2023’teki net satışı 24 milyar 345 milyon 916 bin 198 TL olarak gerçekleşti. Özkaynak, aktifleri, dönem kâr/zarar rakamı ve çalışan sayısı gibi diğer verileri açıklanmadı. Togg, 2023’te yaklaşık 20 bin otomobil satışı yaptı.

    İSO 500'deki Otomotiv Şirketleri
    Şirket Üretimden Satışlar (Net)
    Ford Otosan 238.014.338.237 TL
    Toyota Otomotiv 127.450.181.339 TL
    Oyak Renault 107.208.501.270 TL
    Mercedes-Benz Türk 94.255.319.762
    Tofaş 78.054.421.270
    Hyundai Assan 74.337.963.000
    Togg 24.264.132.554
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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