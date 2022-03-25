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    Türkiye'nin 2025'teki GSYİH'nin yüzde 5'i yapay zekadan sağlanacak

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 2025 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5'ini yapay zekadan sağlanacağını söyledi.
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    Türkiye'nin gelirinin yüzde 5'i yapay zekadan sağlanacak
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    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Dijital Türkiye Yapay Zeka ve Siber Güvenlik" temalı söyleşide konuşma yaptı. Yapay zeka teknolojisinin önemine vurgu yaptı.

    Yapay zeka teknolojileri sayesinde ülke gelirlerine önemli katkı sağlanacağını vurgulayan Ali Taha Koç, "2025 yılında Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5’ini yapay zekadan sağlayacağız" dedi.

    Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye’nin yapay zeka hedefleri hakkında şunları söyledi:

    “Teknik algoritmanın geliştirilmesinden, girişim sermayesine kadar birçok alanda 24 amaç ve 119 tedbir belirledik, 2025 yılında bu tedbirleri yerine getirdiğimizde Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5'ini yapay zekadan sağlayacağız. Bunun yanında gençlerle beraber Türkiye'de ilk defa 2025 yılında 50 bin tane yapay zeka istihdamı oluşturmak ve 10 bin tane yapay zeka lisans üstü program mezunları istiyoruz. İnşallah bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman özellikle akademik anlamda dünyadaki ilk 20 ülkeden birisi olmak istiyoruz."

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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