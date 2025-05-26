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    Türkiye'nin hava araçları yerli ve milli sistemle sertifikalandırılacak

    SHGM, hava araçlarının sertifika sürecini yöneten ve takip eden KDM-ERP Sertifikasyon Modülü geliştirdi. Hava araçlarının sertifika süreci yerli ve milli yazılımla takip edilecek.

    Türkiye'nin hava araçları yerli sistemle sertifikalandırılacak Tam Boyutta Gör
    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), hava araçlarının sertifikasyon süreçleri için yerli ve milli ERP yazılımı geliştirdi. SHGM bünyesinde geliştirilen KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile hava aracı ve parçalarının, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yerli platformda sertifikalandırılması mümkün hale geldi.

    KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ne işe yarıyor?

    Havacılık sektöründe çok sayıda zorunlu sertifikasyon ve yetkilendirme söz konusudur. KDM-ERP Sertifikasyon Modülü bu tür belgelerin yönetimini otomatikleştirir, takibini kolaylaştırır ve denetimlerde şeffaflık sağlar. Daha önce yabancı yazılımlar kullanılırken artık yerli ve milli yazılım kullanılacak.

    KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile:

    • Hava araçları ve parçaları ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yerli platformda sertifikalanıyor.
    • Süreçler uçtan uca dijital, şeffaf ve izlenebilir yürütülüyor.
    • Panel uzmanları akademik ve sektörel en nitelikli kadrolardan seçiliyor.
    • EASA ve FAA gibi uluslararası otoritelerin de tanıyabileceği bir sistem kuruluyor.

    Havacılık sektöründe pilotlar, teknisyenler, bakım personelleri, uçak parçaları ve uçak ekipmanları için sertifikalar alınıyor. Bu sertifikalar belirli periyotlarla yenileniyor. ERP yazılımları bu sertifikaların takibini yapıyor. Sertifika süresi bitmeden uyarı gönderiyor.

    Sertifikalar eksik olduğunda uçaklar sefere çıkamaz, personel görev alamaz. Sertifikasız uçuşlarda ağır para cezaları ve lisans iptali gibi yaptırımlar uygulanır. Bu nedenle bu sertifikaların takibi kritik önem taşıyor.

    KDM-ERP Sertifikasyon modülü tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi. Sertifikasyon süreci artık tamamen kendi SHGM’nin kendi imkanlarıyla yürütülebiliyor. 

    Geliştirilen platform hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kendi mühendisliğimizle geliştirdiğimiz yerli ve millî sertifikasyon sistemimiz sayesinde, artık kendi hava araçlarımıza onayı biz veriyoruz. Tüm başvuru, değerlendirme ve karar süreçleri sistem içinde kayıt altına alınarak tam şeffaflık ve izlenebilirlik sağlanıyor. Bu sayede yalnızca kaliteli ve sürdürülebilir bir yapı inşa etmiyoruz, aynı zamanda sistem üzerinden üretilecek delil bazlı çıktılar; Federal Havacılık İdaresi (FAA), Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve diğer ülkelerin otoriteleri tarafından otomatik kabul görebilecek nitelikte olacak.” dedi. 

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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