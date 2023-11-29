Yeni doğmuş yıldızın etkileyici bir fotoğrafı çekildi

Yeni doğan yıldız 1.000 ışık yılı uzaklıkta
Yaklaşık 1.000 ışık yılı uzaklıkta yer alan yıldız "kozası" esasında Herbig-Haro nesneleri olarak adlandırılan bir cisim. Herbig-Haro nesneleri, yıldız oluşumu sırasında ortaya çıkan ve genellikle genç yıldızların çevresinde bulunan parlak, uzun iğne benzeri nesneler olarak biliniyor. Bu nesneler, genç yıldızların etrafındaki gaz ve toz bulutlarından doğan yoğun akışlar ve çıkışlar sırasında oluşuyor. Tıpkı aşağıdaki HH 797 görselindeki gibi.
İçinde aslında iki yıldız var
Yer tabanlı gözlemleri kullanan araştırmacılar daha önce HH 797 ile ilişkili soğuk moleküler gaz için kırmızıya kaymış gazın (bizden uzaklaşan) çoğunun güneyde (sağ altta), maviye kaymış gazın (bize doğru hareket eden) ise kuzeyde (sol altta) olduğunu bulmuşlardı. Gökbilimciler ayrıca HH 797'nin doğu kenarındaki gazın batı kenarındaki gazdan daha fazla kırmızıya kaydığını tespit etti. Bu değişim daha önce HH 797'deki gaz çıkışının rotasyonuna bağlanmıştı.
Ancak bu yüksek çözünürlüklü Webb görüntüsünde, tek bir çıkış olduğu düşünülen şeyin aslında paralel iki çıkıştan oluştuğu görülüyor. Çıkışların ikili olması, bu karanlık kabarcıkta bir değil iki yıldızın bulunduğuna işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.