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    Yeni doğmuş yıldızın etkileyici bir fotoğrafı çekildi

    James Webb Uzay Teleskobu, henüz daha yeni doğmuş bir yıldızı gözler önüne seriyor. Çekilen fotoğrafta yıldızı çevreleyen toz ve gaz katmanları açıkça görülüyor.
    Yeni doğmuş yıldızın etkileyici bir fotoğrafı çekildi Tam Boyutta Gör
    Astronomlar James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) kullanarak, yeni doğmuş bir yıldızı çevreleyen ve onu gaz ve tozdan oluşan bir beşikte sarmalayan parlak madde bulutunu gözlemlediler. Teleskobun Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) aracıyla çekilen bu çarpıcı görüntüdeki nesne HH 797 olarak adlandırıldı.

    Yeni doğan yıldız 1.000 ışık yılı uzaklıkta

    Yaklaşık 1.000 ışık yılı uzaklıkta yer alan yıldız "kozası" esasında Herbig-Haro nesneleri olarak adlandırılan bir cisim. Herbig-Haro nesneleri, yıldız oluşumu sırasında ortaya çıkan ve genellikle genç yıldızların çevresinde bulunan parlak, uzun iğne benzeri nesneler olarak biliniyor. Bu nesneler, genç yıldızların etrafındaki gaz ve toz bulutlarından doğan yoğun akışlar ve çıkışlar sırasında oluşuyor. Tıpkı aşağıdaki HH 797 görselindeki gibi.

    Yeni doğmuş yıldızın etkileyici bir fotoğrafı çekildi Tam Boyutta Gör
    NIRCam gibi kızılötesi araçlar genç yıldızları incelemek ve Herbig-Haro nesnelerini araştırmak için oldukça idealler zira bu kozmik cisimler genellikle başlangıçta onları oluşturan gaz ve toz kalıntıları ile örtülüdür. Dolayısıyla bu cisimlerden yayılan ışık çok azdır ve geleneksel gözlemevleri ile görülmeleri güçtür. Öte yandan kızılötesi ışık için bu tozlu yapı sorun teşkil etmiyor.

    İçinde aslında iki yıldız var

    Yer tabanlı gözlemleri kullanan araştırmacılar daha önce HH 797 ile ilişkili soğuk moleküler gaz için kırmızıya kaymış gazın (bizden uzaklaşan) çoğunun güneyde (sağ altta), maviye kaymış gazın (bize doğru hareket eden) ise kuzeyde (sol altta) olduğunu bulmuşlardı. Gökbilimciler ayrıca HH 797'nin doğu kenarındaki gazın batı kenarındaki gazdan daha fazla kırmızıya kaydığını tespit etti. Bu değişim daha önce HH 797'deki gaz çıkışının rotasyonuna bağlanmıştı.

    Ancak bu yüksek çözünürlüklü Webb görüntüsünde, tek bir çıkış olduğu düşünülen şeyin aslında paralel iki çıkıştan oluştuğu görülüyor. Çıkışların ikili olması, bu karanlık kabarcıkta bir değil iki yıldızın bulunduğuna işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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