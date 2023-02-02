Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET'in motoru çalıştırıldı

TUSAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Milletimize olan sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. HÜRJET motor çalıştırdı, göklerdeki yerini almasına çok az kaldı." ifadeleri kullanıldı. Jet motoruna kavuşan HÜRJET’in ilk uçuş öncesi yer testleri yapılacak.
İlk uçuş 18 Mart 2023'te
General Electric’in F404-GE-102 motorundan güç alan HÜRJET sayesinde daha önce Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ve Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine yerli üretim HÜRJET kullanılacak. HÜRJET’in ilk uçuşunu 18 Mart 2023’te yapması planlanıyor.
HÜRJET Özellikleri:
- Kanat Açıklığı: 9.8m
- Uzunluk: 13m
- Yükseklik: 42m
- Kanat alanı: 24 m2
- İtki: 17,000 lb
- Servis Tavanı: 13,716m
- Kesintisiz Dönüş: 6.5g @15,000ft<0,9m
- Tırmanma Oranı: 35000 fpm
- Menzil: 2592 km
- Yük kapasitesi: 2721 kg
- Azami Hız: 1.2 March
- G Limitleri: +8g/-3g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?