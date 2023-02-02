Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET'in motoru çalıştırıldı

    TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in motoru ilk kez çalıştırıldı. HÜRJET, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı olarak görev yapacak. İlk uçuşunu 18 Mart 2023'te yapması planlanıyor.
    2
    Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET'in motoru çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı’nın motoru ilk kez çalıştırıldı. Motorun çalıştırılma testlerinin görüntüleri paylaşıldı.

    TUSAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Milletimize olan sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. HÜRJET motor çalıştırdı, göklerdeki yerini almasına çok az kaldı." ifadeleri kullanıldı. Jet motoruna kavuşan HÜRJET’in ilk uçuş öncesi yer testleri yapılacak.

    İlk uçuş 18 Mart 2023'te

    General Electric’in F404-GE-102 motorundan güç alan HÜRJET sayesinde daha önce Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ve Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine yerli üretim HÜRJET kullanılacak. HÜRJET’in ilk uçuşunu 18 Mart 2023’te yapması planlanıyor.

    HÜRJET Özellikleri:

    • Kanat Açıklığı: 9.8m
    • Uzunluk: 13m
    • Yükseklik: 42m
    • Kanat alanı: 24 m2
    • İtki: 17,000 lb
    • Servis Tavanı: 13,716m
    • Kesintisiz Dönüş: 6.5g @15,000ft<0,9m
    • Tırmanma Oranı: 35000 fpm
    • Menzil: 2592 km
    • Yük kapasitesi: 2721 kg
    • Azami Hız: 1.2 March
    • G Limitleri: +8g/-3g
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 21 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo E15
    Lenovo E15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız