Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET'in motoru çalıştırıldı

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı’nın motoru ilk kez çalıştırıldı. Motorun çalıştırılma testlerinin görüntüleri paylaşıldı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Milletimize olan sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. HÜRJET motor çalıştırdı, göklerdeki yerini almasına çok az kaldı." ifadeleri kullanıldı. Jet motoruna kavuşan HÜRJET’in ilk uçuş öncesi yer testleri yapılacak.

İlk uçuş 18 Mart 2023'te

General Electric’in F404-GE-102 motorundan güç alan HÜRJET sayesinde daha önce Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ve Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine yerli üretim HÜRJET kullanılacak. HÜRJET’in ilk uçuşunu 18 Mart 2023’te yapması planlanıyor.

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HÜRJET Özellikleri:

Kanat Açıklığı: 9.8m

Uzunluk: 13m

Yükseklik: 42m

Kanat alanı: 24 m2

İtki: 17,000 lb

Servis Tavanı: 13,716m

Kesintisiz Dönüş: 6.5g @15,000ft<0,9m

Tırmanma Oranı: 35000 fpm

Menzil: 2592 km

Yük kapasitesi: 2721 kg

Azami Hız: 1.2 March

G Limitleri: +8g/-3g

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