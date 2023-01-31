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    Türkiye'nin yerli motorlu ilk 8x8 aracı Arma II göreve hazır

    Otokar tarafından geliştirilen Arma II 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araç seri üretime hazır hale geldi. Yerli motorla yapılan testler başarıyla tamamlandı.              
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    Türkiye'nin yerli motorlu ilk 8x8 aracı Arma II göreve hazır Tam Boyutta Gör
    Otokar tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk yerli motordan güç alan 8x8 aracı Arma II’nin 6 bin kilometrelik sürüş testi tamamlandı. Arma II 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araç seri üretime hazır hale geldi.

    Arma II, 40 tona kadar aks taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Serinin ilk modeli olan Arma’dan 10 ton daha fazla aks taşıma kapasitesi sayesinde mayınlara ve kinetik enerji tehditlerine karşı daha fazla koruma sağlıyor. Ayrıca daha fazla iç hacim sunuyor. 120 milimetre kalibreye kadar ağır silah sistemlerinin entegrasyonuna da imkan veriyor. Arma II, dünyada kendi sınıfındaki en yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) korumasını, yüksek arazi kabiliyeti ile birlikte optimum şekilde sunma iddiasıyla tasarlandı.

    Araçta yerli imkanlarla geliştirilen 720 beygir gücünde 12,7 litre Ecotorq motoru kullanılıyor. Alternatif olarak aynı güçte yabancı motor seçeneği de sunuluyor. Şanzımanı haricindeki güç grubu bileşenleri ve soğutma sistemleri Otokar tarafından tasarlanıp yerli olarak üretildi.

    Türkiye'nin yerli motorlu ilk 8x8 aracı Arma II göreve hazır Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık üç yıl süren kalifikasyon testleri tamamlandı. Yerli ve ithal motorun entegrasyonu yapıldı. Geçtiğimiz yıl boyunca güvenilirlik, idame edilebilirlik ve sistem düzeyi kalifikasyon testleri başarıyla gerçekleştirildi. Seri üretim yatırımları yapıldı ve Arma II seri üretime hazır hale geldi.

    Arma II hangi görevlerde kullanılacak?

    Arma II modüler bir platform olarak tasarlandı. Bu sayede pek çok farklı göreve uygun olarak özelleştirilebiliyor. Farklı donanımlar, silah sistemleri ve çeşitli sistemler entegre edilebiliyor. Standart tekerlekli zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı, gözetleme/dinleme donanımlarıyla keşif aracı, geniş iç hacmi ve çok hızlı yer değiştirme kabiliyetiyle komuta kontrol aracı, bakım onarım aracı ve ambulans aracı gibi çeşitli görevlerde kullanılabilecek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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