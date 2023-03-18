Türkiye’nin insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk defa görüntülendi

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı’ndan ilk gerçek fotoğraflar yayınlandı. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olacak olan ANKA-3’ün bu yıl içerisinde ilk uçuşunu da gerçekleştirmesi hedefleniyor.

ANKA-3 hangardan çıktı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımda ANKA-3’ün yanı sıra Hürjet ve MMU'ya da yer verildi. Kotil yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz.”

Geçtiğimiz gün MMU’nun ilk taksi testini yaptığını sizlere aktarmıştık, aynı şekilde Hürjet da taksi testini gerçekleştirmiş durumda. ANKA-3 ise ilk defa kanlı canlı olarak görülüyor. Bunun yanında Atak 2 helikopterinin de yakında motor çalıştıracağının altı çiziliyor.

ANKA-3 ne zaman uçacak?

Temel Kotil, daha önceki açıklamalarında TUSAŞ ANKA-3’ün Mart-Nisan 2023 döneminde ilk uçuşunu yapacağını duyurmuştu. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla gelişim görmemiz muhtemel. Buna ek olarak paylaşılan ANKA-3 fotoğrafında yine TUSAŞ tarafından geliştirilen iki adet ŞİMŞEK füzesi görünüyor.

İnsansız savaş uçağı TUSAŞ ANKA-3’ün ilk uçuş tarihi açıklandı! 2 ay önce eklendi

ANKA-3 özellikleri ve kullanım amaçları

ANKA-3 MİUS’un yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına ve 0,7 mach seyir hızına sahip olacağı belirtiliyor. V tipi tasarım sayesinde de uçağın düşük radar izine sahip olması ve bu sayede tespitinin zor olması bekleniyor. ANKA-3 MİUS tıpkı Baykar’ın KIZILELMA uçağıyla benzer bir amaca hizmet edecek fakat kullanım senaryoları birbirinden daha farklı olacak. ANKA-3, havadan karaya ve havadan havaya hedefleri vurabilecek. ANKA 3 mevcut ve gelecek sistemler ile tamamen entegre bir şekilde çalışacak. MMU, HÜRJET ve diğer hava platformlarına görevlerde eşlik edebilecek. ANKA-3’ün yapısı itibariyle düşman helikopter, pervaneli uçaklar ve diğer İHA’lara karşı üstün olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.