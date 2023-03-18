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    Anlık Bildirim

    Türkiye’nin insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk defa görüntülendi

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi ilk defa görüntülendi. ANKA-3’ün bu yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlıyor.
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    Türkiye’nin insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk defa görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı’ndan ilk gerçek fotoğraflar yayınlandı. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olacak olan ANKA-3’ün bu yıl içerisinde ilk uçuşunu da gerçekleştirmesi hedefleniyor.

    ANKA-3 hangardan çıktı

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımda ANKA-3’ün yanı sıra Hürjet ve MMU'ya da yer verildi. Kotil yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz.”

    Geçtiğimiz gün MMU’nun ilk taksi testini yaptığını sizlere aktarmıştık, aynı şekilde Hürjet da taksi testini gerçekleştirmiş durumda. ANKA-3 ise ilk defa kanlı canlı olarak görülüyor. Bunun yanında Atak 2 helikopterinin de yakında motor çalıştıracağının altı çiziliyor.

    ANKA-3 ne zaman uçacak?

    Temel Kotil, daha önceki açıklamalarında TUSAŞ ANKA-3’ün Mart-Nisan 2023 döneminde ilk uçuşunu yapacağını duyurmuştu. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla gelişim görmemiz muhtemel. Buna ek olarak paylaşılan ANKA-3 fotoğrafında yine TUSAŞ tarafından geliştirilen iki adet ŞİMŞEK füzesi görünüyor.

    ANKA-3 özellikleri ve kullanım amaçları

    ANKA-3 MİUS’un yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına ve 0,7 mach seyir hızına sahip olacağı belirtiliyor. V tipi tasarım sayesinde de uçağın düşük radar izine sahip olması ve bu sayede tespitinin zor olması bekleniyor. ANKA-3 MİUS tıpkı Baykar’ın KIZILELMA uçağıyla benzer bir amaca hizmet edecek fakat kullanım senaryoları birbirinden daha farklı olacak. ANKA-3, havadan karaya ve havadan havaya hedefleri vurabilecek. ANKA 3 mevcut ve gelecek sistemler ile tamamen entegre bir şekilde çalışacak. MMU, HÜRJET ve diğer hava platformlarına görevlerde eşlik edebilecek. ANKA-3’ün yapısı itibariyle düşman helikopter, pervaneli uçaklar ve diğer İHA’lara karşı üstün olması bekleniyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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