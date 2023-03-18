Türkiye’nin insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk defa görüntülendi

ANKA-3 hangardan çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımda ANKA-3’ün yanı sıra Hürjet ve MMU'ya da yer verildi. Kotil yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz.”
Geçtiğimiz gün MMU’nun ilk taksi testini yaptığını sizlere aktarmıştık, aynı şekilde Hürjet da taksi testini gerçekleştirmiş durumda. ANKA-3 ise ilk defa kanlı canlı olarak görülüyor. Bunun yanında Atak 2 helikopterinin de yakında motor çalıştıracağının altı çiziliyor.
ANKA-3 ne zaman uçacak?
Temel Kotil, daha önceki açıklamalarında TUSAŞ ANKA-3’ün Mart-Nisan 2023 döneminde ilk uçuşunu yapacağını duyurmuştu. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla gelişim görmemiz muhtemel. Buna ek olarak paylaşılan ANKA-3 fotoğrafında yine TUSAŞ tarafından geliştirilen iki adet ŞİMŞEK füzesi görünüyor.
ANKA-3 özellikleri ve kullanım amaçları
ANKA-3 MİUS’un yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına ve 0,7 mach seyir hızına sahip olacağı belirtiliyor. V tipi tasarım sayesinde de uçağın düşük radar izine sahip olması ve bu sayede tespitinin zor olması bekleniyor. ANKA-3 MİUS tıpkı Baykar’ın KIZILELMA uçağıyla benzer bir amaca hizmet edecek fakat kullanım senaryoları birbirinden daha farklı olacak. ANKA-3, havadan karaya ve havadan havaya hedefleri vurabilecek. ANKA 3 mevcut ve gelecek sistemler ile tamamen entegre bir şekilde çalışacak. MMU, HÜRJET ve diğer hava platformlarına görevlerde eşlik edebilecek. ANKA-3’ün yapısı itibariyle düşman helikopter, pervaneli uçaklar ve diğer İHA’lara karşı üstün olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)