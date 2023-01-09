Türkiye’nin insansız savaş uçağı TUSAŞ ANKA-3’ün ilk uçuş tarihi açıklandı!

Tam Boyutta Gör Birkaç hafta önce görselleri sızan TUSAŞ ANKA-3, görünen o ki çok yakında havada olacak. ANKA-3, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olacak ve çok daha hızlı bir şekilde hedeflenen görevi gerçekleştirebilecek. Bir süredir geliştirilme aşamasında olan uçak için ise resmi tarih bizzat TUSAŞ genel müdürü Temel Kotil tarafından verildi.

TUSAŞ ANKA-3 ne zaman uçacak?

Tam Boyutta Gör Temel Kotil, yapmış olduğu açıklamalarda TUSAŞ ANKA-3’ün Mart-Nisan 2023 döneminde ilk uçuşunu yapacağını duyurdu. Kotil, halihazırda bir küçük boyutlu modelin yapılıp uçurulduğunu ve testlerinin de yapıldığını bildirdi. Bir süredir ise de ana platformun inşasına başlanmış vaziyette.

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TUSAŞ ANKA-3 ne işe yarayacak?

ANKA-3 bünyesinde bir jet motoru barındıracak. Yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına ve 0,7 mach seyir hızına sahip olacağı söylenmekte. V tipi tasarıma sahip olan uçak bu sayede oldukça düşük bir radar izine sahip olacak. ANKA-3, havadan karaya ve havadan havaya hedefleri vurabilecek.

ANKA 3 mevcut ve gelecek sistemler ile tamamen entegre bir şekilde çalışacak. MMU, HÜRJET ve diğer hava platformlarına görevlerde eşlik edebilecek. ANKA-3’ün yapısı itibariyle düşman helikopter, pervaneli uçaklar ve diğer İHA’lara karşı üstün olması bekleniyor.

"Türkiye, insan kazandı"

Tam Boyutta Gör Temel Kotil ayrıca yaptığı açıklamalarda savunma sanayisinde bu çok hızlı ilerleyen projeler sayesinde binlerce mühendisin yetiştiğini vurguladı. 24 saat boyunca projelerde çalışıldığını belirten Kotil, sadece TUSAŞ’ın 6000 mühendis kazandırdığını aktardı. Kotil, bunun son derece önemli bir başarı olduğunu ifade ederken Almanya’nın ikinci dünya savaşı sonrasını örnek gösterdi. İkinci Dünya Savaşı sonrası tükenmiş olan Almanya’nın eğitimli insanları tarafından tekrardan ayağa kaldırıldığını söyleyen Kotil, bunun tüm projelerden daha büyük bir başarı olduğun altını çizdi; “Biz insan kazandık, en önemli başarım o.”

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