Türkiye’nin insansız savaş uçağı TUSAŞ ANKA-3’ün ilk uçuş tarihi açıklandı!

ANKA-3 bünyesinde bir jet motoru barındıracak. Yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına ve 0,7 mach seyir hızına sahip olacağı söylenmekte. V tipi tasarıma sahip olan uçak bu sayede oldukça düşük bir radar izine sahip olacak. ANKA-3, havadan karaya ve havadan havaya hedefleri vurabilecek.
ANKA 3 mevcut ve gelecek sistemler ile tamamen entegre bir şekilde çalışacak. MMU, HÜRJET ve diğer hava platformlarına görevlerde eşlik edebilecek. ANKA-3’ün yapısı itibariyle düşman helikopter, pervaneli uçaklar ve diğer İHA’lara karşı üstün olması bekleniyor.
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..