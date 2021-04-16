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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin kripto para ile ödemeyi yasaklamasıyla Bitcoin düşüşe geçti

    TCMB'nin kripto varlık ile ödeme hizmetini yasaklamasının ardından Bitcoin başta olmak üzere pek çok kripto para birimi düşüşe geçti.
    16 Nisan 2021, 17:50 (Güncellendi, 9 sa.)
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    53
    25
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Türkiye'nin kripto para ile ödemeyi yasaklamasıyla Bitcoin düşüşe geçti
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    Dün akşam Resmi Gazete’de yayınlanan TCMB’nin kripto varlık yönetmeliğiyle eş zamanlı olarak başta Bitcoin (BTC) olmak üzere kripto para piyasasında küçük çaplı bir fiyat düzeltmesine gidildi. Bir çok kripto para değer kaybederken yabancı haber kaynakları bu düzeltmenin gerekçesi olarak TCMB’nin kripto para hamlesini gösterdi.

    Ayrıca Bkz. "Kripto para ile ödemelere yasak geldi"

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    Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete’de yayınlanan kripto para yönetmeliğinin toplumun çok büyük bir kesiminin tepkisini toplaması sonucunda TCMB sabah saatlerinde açıklamada bulunmuş ve “Kripto varlıklar merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstergesi, anonim yapıları sebebiyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi” gibi sebepleri göstererek kripto paraların ödeme yöntemi olarak kullanılmasının yasaklandığını açıklamıştı. Bu gelişmelerden sonra kripto para borsasında yaşanan gerileme yabancı basında gözlerin Türkiye’ye çevrilmesine neden oldu.

    Decrypt haberinde “Türkiye kripto ödemeleri yasaklarken, Bitcoin düşüyor” başlığı altında bu gerilemenin sebebi olarak Türkiye'nin aldığı kararı gösterdi. Haberde, “Türkiye, doğrudan veya dolaylı olarak ödeme amacıyla kripto para kullanımı yasakladı. Karar açıklandıktan kısa bir süre sonra Bitcoin %2’lik değer kaybetti” ifadesine yer verildi.

    Türkiye kripto paralarda 4. sırada

    Türkiye’nin en çok kripto para kullanan ülkeler sıralamasında 4. sırada bulunduğunu belirtelim. Aynı zamanda Chainalysis’in Küresel Kripto Benimseme Endeksi’nde 154 ülke arasında 29. sırada yer alan Türkiye için Chainalysis’in raporunda şu ifadelere yer verildi:

    “Türk Lirası son yıllarda son derece dalgalı bir seyir izledi ve bazılarının tasarruflarının bir kısmını kripto para birimine kaydırmasına neden oldu” 

    Yapılan açıklamalardan sonra kripto para piyasasının ne yönde hareket edeceği ve kararın nasıl tepkilere yol açacağı ise merak konusu.
     



    https://decrypt.co/66732/bitcoin-dips-as-turkey-bans-crypto-payments
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

    Buy Bitcoin

    B
    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    labtek38 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yahu tavşan taş sürtmek dağ falan diye bir deyim vardı tamamını yazamıyorum belki forum kurallarına aykırıdır diye. Gerçekten Tr nin 2.2 trilyon dolarlık kripto para piyasasına etki edeceğine mi inanıyorsunuz.
    Belki merkez bankasındaki tüm parayla short girersek olabilir 😁. Tekrar düşündüm de o bile yetmeyebilir.
    Yahu tavşan taş sürtmek dağ falan diye bir deyim vardı tamamını yazamıyorum belki forum kurallarına aykırıdır diye. Gerçekten Tr nin 2.2 trilyon dolarlık kripto...
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    jem991 (Adnan Balcı) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) labtek38
    Tavşan s****** taşa sürtmüş, Dağı s***** demiş. Piyasanın alt coinlere yöneldiğini göremeyen bir DH Cripto para borsası uzmanı haber editörü türkiye biyasayı alt üst etti diyor.
    Tavşan s****** taşa sürtmüş, Dağı s***** demiş. Piyasanın alt coinlere yöneldiğini göremeyen bir DH Cripto para borsası uzmanı haber editörü türkiye biyasayı al...
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) labtek38
    128 milyar dolarla geçen sene long açsaydık geçen seneden bu zamana iyi vurmuştuk ama bak :D
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    onaralemdar (onurcan ışık) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yapacağınız haberi öpeyim sizin Türkiye düşürmüşmüş! reziller



    2 trilyon dolar hacimli yapıda Türkiye yaptığı hamlelerle Kripto dünyası gıdıklanmaz bile.
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    onaralemdar (onurcan ışık) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yapacağınız haberi öpeyim sizin Türkiye düşürmüşmüş! reziller



    2 trilyon hacimli yapıda Türkiye yaptığı hamlelerle Kripto dünyası gıdıklanmaz bile.
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    - -MoDeStUs- 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Açacağınız başlığında click bate konunuzunda bilgi kirliliği cahil yazınızında ....
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    Galatas4ray (ENVER A.) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkede coinle alışveriş mi yapılıyor sanki.
    Yanıtla +3
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    sniper23 (Enes Şahinler) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu "yasadışı" olayını her gördüğümde gülüyorum he. Türkiye'de çok abes kalıyor. Rıza Zarrab milyarlık "kara para" aklayınca bir sıkıntı olmuyor ama nedense kripto paralar yasadışı kullanılıyor, nişasta çekenleri saymıyorum zaten.

    Burada amaç şu aslında, TL'den milletin çıkmasını engellemek. Şuan berberden, pastahanecesine, taksicisine kadar herkes kripto paracı olmuş durumda. Herkes TL'den çıkıp, paraları buna yatırıyor. Gelecekte daha fazla "önlem" gelecek gibi görünüyor.
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    emregnu (Emre ONGUN) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Bir ara mecliste uyuşturucu ile mücadele komisyonu kurulması teklif edilmişti muhalefet tarafından. Bil bakalım kimler reddetti. Bu teklifi reddedenler zararlı maddeleri bahane edenler ile aynı.
    Yanıtla +1
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    CoreXXX (fatih tat) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Herkes ülkesini hakir görmeyi amaç edinmiş gibi yorum yazmış. Kararın ne anlama geldiğini bile bilmez ama boş yorum yapar. Klasik dh forum kurtları
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    S sething (sething ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    dev aynasında görmek bu olsa gerek.umarım yabancı biri haberi twittera yansıtıp bizi alay konusu yapmaz.
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    Ironim 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    La he ya
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    Erreguay (Orkun ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    köle gibi çalışıp milleti zengin etmek için 9-6 çalışan ve bu işi asgari maaşla yapan bir ülke olarak kurtuluşu kripto parada gören çok insan var. bende onlardan biriyim çalışarak zengin olamayacağımı ancak olan hayarımı rahat yaşayabiliceğimi görüyorum bugün 8-10 k kazanan biri bile yaşamak için alt limit benim gözümde ama araba ve ev ikilisi dedin mi bu gün 1 milyon dan kapı açmak lazım. normal çalışan insanların bu parayı kazanması imkansız.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Habere bak lol. Aynen o yüzden düşmüştür.
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