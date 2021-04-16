Türkiye'nin kripto para ile ödemeyi yasaklamasıyla Bitcoin düşüşe geçti

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Dün akşam Resmi Gazete’de yayınlanan TCMB’nin kripto varlık yönetmeliğiyle eş zamanlı olarak başta Bitcoin (BTC) olmak üzere kripto para piyasasında küçük çaplı bir fiyat düzeltmesine gidildi. Bir çok kripto para değer kaybederken yabancı haber kaynakları bu düzeltmenin gerekçesi olarak TCMB’nin kripto para hamlesini gösterdi.

Ayrıca Bkz. "Kripto para ile ödemelere yasak geldi"

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Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete’de yayınlanan kripto para yönetmeliğinin toplumun çok büyük bir kesiminin tepkisini toplaması sonucunda TCMB sabah saatlerinde açıklamada bulunmuş ve “Kripto varlıklar merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstergesi, anonim yapıları sebebiyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi” gibi sebepleri göstererek kripto paraların ödeme yöntemi olarak kullanılmasının yasaklandığını açıklamıştı. Bu gelişmelerden sonra kripto para borsasında yaşanan gerileme yabancı basında gözlerin Türkiye’ye çevrilmesine neden oldu.

Decrypt haberinde “Türkiye kripto ödemeleri yasaklarken, Bitcoin düşüyor” başlığı altında bu gerilemenin sebebi olarak Türkiye'nin aldığı kararı gösterdi. Haberde, “Türkiye, doğrudan veya dolaylı olarak ödeme amacıyla kripto para kullanımı yasakladı. Karar açıklandıktan kısa bir süre sonra Bitcoin %2’lik değer kaybetti” ifadesine yer verildi.

Türkiye kripto paralarda 4. sırada

Türkiye’nin en çok kripto para kullanan ülkeler sıralamasında 4. sırada bulunduğunu belirtelim. Aynı zamanda Chainalysis’in Küresel Kripto Benimseme Endeksi’nde 154 ülke arasında 29. sırada yer alan Türkiye için Chainalysis’in raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Türk Lirası son yıllarda son derece dalgalı bir seyir izledi ve bazılarının tasarruflarının bir kısmını kripto para birimine kaydırmasına neden oldu”

Yapılan açıklamalardan sonra kripto para piyasasının ne yönde hareket edeceği ve kararın nasıl tepkilere yol açacağı ise merak konusu.



https://decrypt.co/66732/bitcoin-dips-as-turkey-bans-crypto-payments

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